Simon Yates še kar ne more dojeti: To je trenutek, ki zaokroži celotno kariero

"Iskreno še vedno ne morem dojeti, kaj se je zgodilo in kako velikanski dogodek je to v moji karieri. Izredno ponosen sem na delo celotne ekipe v treh tednih, obenem pa je še Olav postavil piko na i tu v Rimu," je za organizatorje Gira danes v cilju 21. etape v Rimu razlagal Simon Yates in proslavil še zmago svojega moštvenega kolega Kooija.

"Nismo kaj veliko proslavljali včeraj, saj smo ohranjali osredotočenost za danes, Olav pa je dokončal delo," je priznal Britanec, ki je pot do velikega zmagoslavja tlakoval v soboto na brutalnem vzponu na Colle delle Finestre, ko je izkoristil nepozornost tedaj še vodilnega kolesarja na dirki Isaaca del Tora (UAE Emirate) in njegovega ekvadorskega izzivalca Richarda Carapaza (EF Education - EasyPost).

Ekipa Visma | Lease a Bike je zavladala na letošnji rožnati pentlji. Foto: Reuters

"To je trenutek, ki zaokroži celotno kariero, o tem ni nobenega dvoma. Imel sem že nekaj velikih uspehov, a mislim, da se temu ne more nič približati. Zagotovo bom pošteno proslavil zmago, potem pa bomo videli, kaj bo prinesla prihodnost," je še dejal junak letošnje rožnate pentlje.

Nizozemska ekipa Visma | Lease a Bike je dirko končala na imeniten način, Yatesa varno pripeljala v Rim, kjer pa je prestižno etapno zmago slavil še Olav Kooij. "Že včerajšnji dan je bil za nas veličasten, danes pa sem iztisnil še zadnje atome moči. Ekipa mi je spet olajšala delo, le zdržati sem moral do cilja," je bil predvsem ekipnega uspeha vesel 23-letni nizozemski šprinter, ki je na letošnjem Giru dobil tudi šprint 12. etape.

"Že pred zadnjim dnem sem bil povsem zadovoljen z dirko, da sem sploh prišel do Rima in tu tudi zmagal, pa je nekaj še bolj posebnega," je bil še vesel Kooij.

