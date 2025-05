Do konca letošnje Dirke po Italiji nas ločita le še dve etapi – današnja, ki je lahko odločilna in jutrišnja, ki je bolj ali manj revijalna – in za zdaj vse kaže, da bi Tadeja Pogačarja in Primoža Rogliča na prestolu rožnate dirke lahko nasledil Mehičan. 21-letni Isaac del Toro (UAE Team Emirates - XRG) navdušuje tudi prvega kolesarja sveta Tadeja Pogačarja. Med njima je pet let starostne razlike, a cel kup podobnosti.

Že po prvih skupnih pripravah s Isaacom del Torom leta 2023 je Tadej Pogačar svojemu agentu Alexu Careri poslal sms sporočilo, v katerem je zapisal, da je mladi Mehičan 'izjemen kolesar', je v intervjuju za belgijski medij Het Nieuwsblad razkril agent obeh omenjenih kolesarjev, ki med njima opaža kar nekaj skupnih točk.

"Med njima je kar nekaj podobnosti. Prva je ta, da sta na kolesu oba vedno nasmejana. Druga je ta, da imata oba dekleti, ki sta prav tako kolesarki. In tretja ta, da obe vozita za belgijsko ekipo - Urška Žigart je članica ekipe AG Insurance Soudal, Romina Hinojosa pa nosi dres ekipe Lotto team."

Prav tako sta oba svojo pot med poklicnimi kolesarji začela v Avstraliji (Pogačar leta 2019, Del Toro leta 2023), oba sta bila takrat stara 20 let. Podoben je tudi način, na katerega se veselita zmag.

21-letnemu Mehičanu Isaacu del Toru se nasmiha zmaga na italijanskem Giru. Foto: Guliverimage

Tour de l'Avenir

Tako kot Pogačar je tudi Del Toro javnost prvič opozoril nase z zmago na dirki Tour de l'Avenir (Dirki prihodnosti), največji etapni dirki za mlajše člane, ki je praviloma odličen pokazatelj kolesarske prihodnosti. Pogačar je zmagal leta 2018, Del Toro pa pet let pozneje, in kot kaže sta oz. bosta, na Grand Touru oba prvič slavila dve leti pozneje. Pogačar na Dirki po Franciji leta 2020, Del Toro, če mu v današnji etapi Richard Carapaz ali kdo drug ne prekriža načrtov, pa letos na Dirki po Italiji.

Del Toro ima trenutno pred najbližjim zasledovalcev Carapazom 43 sekund naskoka, pred Simonom Yatesom na tretjem mestu pa minuto in 20 sekund. A današnja etapa z vzponom na sloviti Colle delle Finestre z makadamski odsekom, bi lahko spremenila marsikaj in tega se zaveda tudi Carera.

Bo Colle de Finestre spet usoden?

"V zgodovini Gira so se tam že dogajale čudne reči," je spomnil Carera – Chris Froome je denimo leta 2018 prav v etapi s tem vzponom napadel 80 kilometrov pred ciljem, nadoknadil zaostanek za roza majico, zmagal etapo in prevzel vodstvo na dirki.

"Ampak Isaac je pameten kolesar. Star je komaj 21 let, a se dobro zaveda, kje je ranljiv in kje lahko naredi razliko na dirki. V torek, po dnevu premora, je preživljal težke čase (Del Toro je v primerjavi s Carapazom izgubil več kot minuto), a je vseeno uspel obdržati roza majico," je poudaril Carera.

Profil trase 20. etape Dirke po Italiji 2025

Če samo sediš na kavču in brskaš po spletu ni dovolj

Pohvalil se je, da je Del Tora začel spremljati že leta 2022, torej leto pred zmago na Dirki prihodnosti, ko je mladi kolesar vozil za mehiško ekipo A.R. Monex team. "Če želiš najti redko ptico, kot sta Pogačar ali Del Toro, moraš narediti bistveno več kot samo sedeti na kavču in brskati po spletni strani ProCyclingStats," se je slikovito izrazil najbolj znan agent v svetu poklicnega kolesarstva.

V isti zgradbi kot Tiberi in Pellizzari

Carera je še razkril, da Mehičan živi v San Marinu (ker je ta ugoden tudi za urejanje vizumov), v isti stavbi kot italijanska kolesarja Antonio Tiberi in Giulio Pellizzari, s katerim sta še posebej tesno povezana. Pellizzari, ki se ga večina spomni z lanskega Gira, ko ga je Pogačar osrečil s kolesarskimi očali in roza majico, je bil na dirki Tour de l'Avenir leta 2023 drugi, v primeru zmage Mehičana na Giru, pa gresta skupaj na večerjo, kjer bo račun seveda pokril Del Toro.

Foto: Guliverimage

Porast zanimanja iz Mehike

Carera je v pogovoru za belgijski medij razkril še, da iz Mehike prihaja ogromno zanimanja za mladega Del Tora, ki velja za največje kolesarsko upanje Mehike v skoraj dveh desetletjih. "Od sponzorskih ponudb, prošenj za gostovanja v televizijskih oddajah … Trenutno vse te želje zavračam. Do nedelje nihče ne sme govoriti z Isaacom. Oprostite, a opravljati moram svoje delo," se je s pepelom posul Carera.

"Dano priložnost želim čim bolje izkoristiti"

Del Toro se je rodil leta 2003 in prihaja iz mesta Enenada, nekdaj ribiške vasice na severu Kalifornijskega polotoka, ki je med turisti znana tudi zaradi poceni zobozdravstvenih storitev in idealnih pogojev za surfanje.

Sam vse, kar vlaga v kolesarstvo, dojema kot veselje in ne odrekanje. "Od nekdaj sem bil precej resen kot oseba. Vedno sem živel za kolesarstvo in zdaj, ko sem tukaj, želim dano priložnost čim bolje izkoristiti," je povedal v enem od intervjujev.

Del Toro je bil zelo uspešen že kot gorski kolesar, tekmoval je tudi v ciklokrosu, naravne sposobnosti za vožnjo navkreber pa je odlično unovčil tudi na cestnem kolesu. Potem ko je na stranski tir postavil šolo, se je pridružil razvojni ekipi A.R. Monex v San Marinu v Italiji, kjer se je razvijal pod vodstvom nekdanjega profesionalnega kolesarja Piotra Ugrumova. Za ekipo A.R. Monex je nastopal štiri leta, kot član mehiške reprezentance pa je začel nabirati izkušnje tudi na mednarodnih tekmovanjih, kjer je pritegnil pozornost nekaterih tujih ekip.

Na ciklokrosu leta 2021. Foto: Guliverimage

"Moje prve dirke v Evropi v konkurenci do 23 let so bile precej frustrirajoče, saj sem pogosto padel, pa tudi kadar sem bil dobro na progi, mi je šlo v zadnjih 20, 30 minutah dirke vse narobe. To je bilo zelo frustrirajoče, ker sem vedel, da sposobnosti imam, rezultatov pa ni bilo od nikoder." Za nameček si je leta 2022 pri padcu na treningu v Italiji zlomil stegnenico, a je k sreči dobro okreval in se vrnil na kolo.

Na radarju ekipe UAE Emirates

Stvari so se začele postavljati na svoje mesto leta 2023, ko je na zahtevni etapni dirki Giro Ciclistico della Valle d’Aosta v Alpah osvojil 3. mesto, še bolj pa na dirki Tour de l'Avenir, kjer je presenetil z zmago, a na radarju ekipe UAE se je očitno znašel že prej.

"Spremljali smo ga že v času, ko je tekmoval v gorskem kolesarstvu," je generalni menedžer ekipe UAE Emirates Mauro Gianetti razkril v pogovoru za Velo. "Matxín (Joxean Fernández) je izjemen v iskanju mladih talentov, tako da smo zanj slišali že prek njegovih stikov. Pomagali smo mu, tako kot to počnemo v primeru številnih mladih kolesarjev, z materialom in podporo," je povedal.

Tako kot Pogačar leta 2018, je Del Toro na dirki Tour de l'Avenir zmagal leta 2023. Foto: UAE Emirates

Zanimivo je, da je Del Toro na dirki Tour del l'Avenir zmagal na Colnagu, kolesu ekipe UAE, zato odločitev o ekipi, kjer bo nadaljeval kariero, niti ni bila preveč zahtevna, pa čeprav je imel na mizi nešteto ponudb. "Veliko ekip se je zanimalo zame, bil sem zelo srečen."

Gianetti je še razkril, da je Matxín Del Toru že na Dirki po Avenirju (diskretno) pomagal z nasveti glede taktike, s katero je na koncu prekrižal načrte Matthewu Riccitellu, ki je bil na pragu zmage, šele druge ameriške na dirki Tour de l'Avernir. Del Toro ga je strl v zadnji etapi čez prelaz Col de l’Iseran, oblekel rumeno majico in postal prvi Mehičan z zmago na mini Dirki po Franciji.

Carera s svojim zvezdniškim varovancem Pogačarjem. Foto: Mediaspeed

"Nekaj sem vedel o načinu, na katerega Ricitello dirka, in poznal sem njegove močne točke, poskušal pa sem ohraniti mirnost in se prihraniti za odločilen trenutek. Ko je bilo treba, sem dal vse od sebe in počakal, kaj bo. In na koncu sem zmagal. Bil je katarzičen občutek, izteklo se je precej bolje, kot sem si lahko predstavljal."

Zase pravi, da je zelo raznovrsten kolesar. "Čez deset let bi se rad boril za zmage na najpomembnejših dirkah," je napovedal leta 2023. Očitno mu ne bo treba čakati toliko let.

Z ekipo UAE ima pogodbo sklenjeno do vključno leta 2026.

