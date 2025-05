PODROBNEJE: Dirka po Italiji, 17. etapa (San Michele All'Adige–Bormio, 155 km)

Cilj! Toritoooooooo je v cilju! Prva etapna zmaga na Giru za Mehičana Isaaca del Tora, ki je dokazal, da si zasluži rožnato majico vodilnega na Giru! Drugo mesto je osvojil Bardet, tretji je bil Carapaz, ki je zdaj drugi v skupnem seštevku dirke. Na dirki nastopata še dva Slovenca, potem ko je Primož Roglič v torek po novem padcu odstopil. Jan Tratnik (Red Bull-BORA-hansgrohe) je bil del uvodnega pobega, a ni imel dovolj moči, da bi se vključil v boj za visoke uvrstitve. Matevž Govekar (Bahrain-Victorious) ima na Giru drugačno vlogo sprinterja.

1.5 km do cilja: Napad Del Tora, ki hoče dokazati, da si rožnato majico več kot zasluži.

4 km do cilja: Vodilni Isaac del Toro in Richard Carapaz sta že ujela Romaina Bardeta, ki mu je uspelo ujeti priključek. V ozadju se približuje skupina s Simonom Yatesom, drugim v skupnem seštevku Gira, in Derekom Geejem.

9 km do cilja: Napad Del Tora, hitra reakcija Carapaza! Dvojec je zdaj na lovu za Bardetem, ki ima samo še nekaj sekund prednosti.

12 km do cilja: Začenja se vzpon na vrh zadnjega kategoriziranega klanca dneva, Le Motte. Ta je dolg le tri kilometre, zato je uvrščen šele v tretjo kategorijo, a ima osemodstotni povprečni naklon, na najstrmejšem delu pa naklonina dosega celo 13 odstotkov. Adam Yates (UAE) narekuje tempo skupine z rožnato majico, ki za ubežno skupino zaostaja samo še 23 sekund. Vodilni Isaac del Toro ima ob sebi kar tri pomočnike - poleg Yatesa še Majko in McNultyja. Romain Bardet se je odločil za napad iz ubežne skupine! Francozu bi rad skompletiral trojček etapnih zmag na tritedenskih dirkah. Manjka mu samo še etapna zmaga na Giru!

15 km do cilja: Skupina z rožnato majico hitro zmanjšuje zaostanek za ubežno skupino osmih kolesarjev. Ta ima samo še 36 sekund prednosti.



22 km do cilja: V skupini z rožnato majico je pospešil Britanec Tom Pidcock (Q36.5 Pro Cycling Team), ki na Giru še ni pokazal vsega, kar zmore, a je pomočnik ekipe UAE Rafal Majka njegov napad takoj nevtraliziral. Na čelu dirke še vedno osmerica v sestavi Dani Martínez (Red Bull-Bora-Hansgrohe), Afonsio Eulalio (Bahrain Victorious), Mathias Vacek (Lidl-Trek), Mattia Cattaneo (Soudal-QuickStep), Romain Bardet (Picnic-PostNL), Wilco Kelderman (Visma | Lease A Bike), Florian Stork (Tudor) in nosilec modre majice Lorenzo Fortunato (XDS-Astana).



25 km do cilja: Mattia Cattaneo (Soudal Quick-Step) je zmagovalec Red Bullovega sprinta za bonifikacijske sekunde, še 13 kilometrov je do zadnjega vzpona dneva Le Motte tretje kategorije.



29 km do cilja: Vodilna skupina z osmimi kolesarji, v kateri sta tudi veteran Romain Bardet (Team Picnic PostNL) in obetavni Mathias Vacek (Lidl-Trek), ima še vedno nekaj manj kot dve minuti prednosti pred skupino z rožnato majico.

🇨🇿 Mathias Vacek and 🇳🇱 @W1lcokelderman came back on the lead group to have an 8-man breakaway, with a 1'53" advantage over the Maglia Rosa group #GirodItalia pic.twitter.com/SPVWPqACCX — Giro d'Italia (@giroditalia) May 28, 2025

41 km do cilja: Skupina z rožnato majico je na spustu z Mortirola že ujela Richarda Carapaza (tretjega v skupnem seštevku, 31 sekund za del Torom), ki je ponovno zelo borbeno razpoložen. Na čelu dirke je zdaj trojica Afonso Eulalio, Mattia Cattaneo in Romain Bardet. Pred prvo zasledovalno skupino z Brandnom McNultyjem imajo 13 sekund prednosti, pred skupino z rožnato majico pa dve minuti in pol.

48 km do cilja: Kot puščica se je iz glavnine tik pod vrhom Mortirola izstrelil Richard Carapaz (EF), tretji v skupnem seštevku Gira. Tudi Simon Yates (drugi v skupnem seštevku, 26 sekund za rožnato majico) je pospešil, medtem ko se rožnati Isaac Del Toro muči in vztraja pri svojem tempu. Medtem je Afonso Eulálio (Bahrain - Victorious) že prečkal gorski cilj na Mortirolu in pobral maksimalno število točk v razvrstitvi za modro majico.

🚂 CHOO CHOOOOOOO! The #GirodItalia is on the line as Carapaz goes clear!



The favourites crest the Mortirolo 15" behind the Ecuadorian, with a long downhill coming up



🇨🇴 Egan Bernal is the main GC rider dropped following the attack of Richie. pic.twitter.com/ObsZQfYU64 — Giro d'Italia (@giroditalia) May 28, 2025

50 km do cilja: Še dva kilometra do vrha vzpona na Mortirolo! Gre za 12,7 kilometra dolg klanec prve kategorije s 7,6-odstotnim povprečnim naklonom. Sledi silno zahteven in strm spust. V vodilni skupini je samo še osem kolesarjev. Med njimi je najvišje uvrščen Brandon McNulty (UAE Emirates), 14. v skupnem seštevku Gira. Napad Giulija Pellizzarija (Red Bull) iz glavnine, v kateri se presenetljivo mučijo Simon Yates (Visma | Lease a Bike), Egan Bernal (INEOS Grenadiers) in Isaac del Toro (UAE Team Emirates - XRG).

65 km do cilja: Ubežna skupina je že na drugem vmesnem sprintu dneva. Ciljno črto v kraju Vezza d'Oglio je prvi prečkal Diego Ulissi (XDS Astana Team). Tratnik zaostaja pol minute, glavnina z rožnato majico pa 3:40 minute. Italijan Antonio Tiberi (Bahrain - Victorious), osmi v skupnem seštevku, ne zmore več tempa glavnine. Očitno bomo danes ostali še brez enega od favoritov za zmagovalni oder v Rimu.

🤍 🇮🇹 Antonio Tiberi is dropped, more than 6 KM from the summit of Mortirolo! #GirodItalia pic.twitter.com/ycVRbBQThg — Giro d'Italia (@giroditalia) May 28, 2025

85 km do cilja: Vodilna skupina, v kateri je zdaj 23 kolesarjev (brez Jana Tratnika, ki je v prvi zasledovalni skupini), je že dosegla vrh prvega kategoriziranega vzpona današnje etape Passo del Tonale. Gorski cilj je prvi prečkal Italijan Lorenzo Fortunato (XDS Astana Team) in še okrepil svoje vodstvo v seštevku za modro majico najboljšega na gorskih ciljih. Glavnina z rožnato majico zaostaja tri minute. Sledi kar 25 kilometrov dolg in nevaren spust. K sreči so ceste danes suhe. Upamo, da vsi srečno pripeljejo v dolino. Medtem je z dirke odstopil Jai Vine, moštveni kolega vodilnega na dirki.

91 km do cilja: Kolesarji se približujejo vrhu prvega kategoriziranega vzpona današnje etape, Passo del Tonale. Gre za 15,2 kilometra dolg klanec druge kategorije s 6,1-odstotnim povprečnim naklonom. Jan Tratnik je nekoliko popustil in je zdaj v tretji skupini. Na čelu dirke je zdaj le še 19 kolesarjev, med njimi je v skupni razvrstitvi najvišje uvrščen Brandon McNulty (UAE Team Emirates - XRG). Za vodilnim Isaacom del Torom zaostaja 7:43 minute in je na 14. mestu. Glavnina z rožnato majico zaostaja dobre tri minute.

100 km do cilja: Iz ubežne skupine sta napadla Avstralec Chris Harper (Team Jayco AlUla) in Nizozemec Wilco Kelderman (Team Visma | Lease a Bike), a si nista uspela nabrati več kot le nekaj sekund prednosti. Harperjev moštveni kolega Luke Plapp, zmagovalec 8. etape, je medtem odstopil.

😤 The race might have finally settled. A 30+ man group is in the lead, with a 2' lead over the peloton #GirodItalia pic.twitter.com/Y5XzLU51Ru — Giro d'Italia (@giroditalia) May 28, 2025

125 km do cilja: Na čelu dirke se je izoblikovala močna ubežna skupina, v kateri je kar 38 kolesarjev, tudi Jan Tratnik. V begu so zastopane vse ekipe, z izjemo ekipe Team Polti VisitMalta, ki so zamudili priložnost. Z napadom iz glavnine je poskusil tudi vodilni Isaac del Toro, a so ga hitro ustavili.

Ekipe, ki imajo svoje kolesarje v ubežni skupini:

# Ekipa # Kolesar 1 Team Visma | Lease a Bike 4 van Baarle, Lemmen, Kruijswijk, Kelderman 2 Tudor Pro Cycling Team 3 Brenner, Pluimers, Stork 3 Decathlon AG2R La Mondiale Team 3 De Bondt, Dewulf, Vendrame 4 Red Bull - BORA - hansgrohe 3 Denz, Martínez, Tratnik 5 XDS Astana Team 3 Ulissi, Fortunato, Kanter 6 Team Jayco AlUla 3 Harper, Zana, Double 7 Alpecin - Deceuninck 2 Groves,Van den Bossche 8 Lidl - Trek 2 Pedersen, Vacek 9 Bahrain - Victorious 2 Eulálio, Bilbao 10 Intermarché - Wanty 2 Meintjes, Busatto 11 Arkéa - B&B Hotels 1 Huys 12 EF Education - EasyPost 1 Steinhauser 13 VF Group - Bardiani CSF - Faizanè 1 Tarozzi 14 Israel - Premier Tech 1 Houle 15 Movistar Team 1 Milesi 16 INEOS Grenadiers 1 Heiduk 17 Team Picnic PostNL 1 Bardet 18 Cofidis 1 Oldani 19 Soudal Quick-Step 1 Cattaneo 20 Q36.5 Pro Cycling Team 1 Howson 21 Groupama - FDJ 1 Geniets 22 UAE Team Emirates - XRG 1 McNulty

132 km do cilja: Kolesarji so že na prvem vmesnem cilju dneva. Sprint je brez težav dobil Danec Mads Pedersen, ki je še dodatno povečal vodstvo v skupnem seštevku za ciklamno majico najboljšega po točkah. Začenja se vzpon na Passo del Tonale, 15,2 kilometra dolg klanec druge kategorije s 6,1-odstotnim povprečnim naklonom.

Rezultati vmesnega sprinta, Cles (23.5 km):

Uvrstitev Kolesar Točke 1. PEDERSEN Mads 12 2. DE BONDT Dries 8 3. VACEK Mathias 5 4. HOOLE Daan 3 5. AULAR Orluis 1

Vsi poskusi pobega so za zdaj neuspešni.V kraju San Michele All'Adige se je pravkar začela 17. etapa Dirke po Italiji. Si danes lahko obetamo bolj miren dan ali bo spet prišlo do korenitih premikov v skupni razvrstitvi?