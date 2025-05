Izkušena kolesarja sta na prosti dan Dirke po Italiji naznanila, da končujeta kolesarsko pot. Jonathan Castroviejo in Simon Clarke sta se za tovrstni korak odločila pri 38 letih.

Španec Jonathan Castroviejo, dolgoletni pomočnik v ekipi INEOS Grenadiers, bo kariero sklenil ob koncu letošnje sezone. "Po letih predanosti, truda in strasti je čas, da to pomembno poglavje končam," je zapisal na družbenih omrežjih. Čeprav na tritedenskih dirkah nikoli ni slavil etapne zmage, je na vseh treh vsaj enkrat končal na drugem mestu. Bil je šestkratni španski prvak v vožnji na čas in evropski prvak v tej disciplini leta 2016.

Clarke: Sanje, ki so mi spremenile življenje

Tudi Avstralec Simon Clarke (Israel – Premier Tech) se bo poslovil po 17 sezonah. "Iz Avstralije sem odšel pri 16 letih, brez zagotovil, samo z veliko ljubeznijo do športa. To mi je spremenilo življenje," je povedal.

Največji trenutek kariere je doživel leta 2022, ko je na Tour de Franceu zmagal v zahtevni etapi po kockastih cestah severne Francije.