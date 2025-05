Primož Roglič je na nedeljski etapi Gira izgubil še minuto in pol proti tekmecem za skupno zmago, po koncu pa prizorišče zapustil brez izjave za slovenske medije. Val 202 je poročal, da v ekipi razmišljajo o odstopu oziroma bo odločitev v ponedeljek sprejel ekipni zdravnik. Se je pa v nedeljo zvečer slovenski kolesarski as na kratko oglasil prek Instagrama.

"Hvala, dragi rojaki," je na Instagramu zapisal Primož Roglič (Red Bull - BORA - hansgrohe). Dodal je srčka in nekaj fotografij s sobotne etape letošnjega Gira, ki je kolesarje iz Trevisa vodila prek Goriških Brd v Novo Gorico. Imel je množično podporo.

Na mokrih kockah Gorice je prišlo do padca, med tistimi, ki so izgubili pomembne sekunde je bil tudi Roglič. V nedeljo je v primerjavi z rožnato majico Isaacom del Torom (UAE Emirates) izgubil še minuto in pol. Po dveh od treh tednov dirke je tako na skupnem 10. mestu, za Mehičanom zaostaja tri minute in 53 sekund, dve minuti in pol pa za Juanom Ayusom (UAE Emirates), ki je pred začetkom dirke veljal za prvega Rogličevega izzivalca za končno zmago.

Številni Primoževi navijači zdaj zaskrbljeno čakajo ponedeljek. Da se ne bi res zgodil črn scenarij. "Glavno besedo bo imel ekipni zdravnik, ki bo ocenil, ali Primož lahko nadaljuje ali ne," je za Val 202 povedal športni direktor ekipe Christian Pömer. Priznal je, da Ne morejo več skrivati, da se Roglič počuti dobro in je v bolečinah.