Hud udarec za Primoža Rogliča. Bo sploh končal letošnji Giro?

Roglič po težavni 15. etapi 108. Gira novinarjem ni bil na voljo za izjave, odpeljal se je do avtobusa ekipe Red Bull – BORA – hansgrohe, kjer ga je v oskrbo nemudoma prevzela zdravniška služba nemško-avstrijske ekipe, je poročal Val 202. Jutri naj bi se odločili, če bo 35-letni Kisovčan sploh sposoben nadaljevati z dirko, ki v torek vstopa v brutalen zadnji teden z najtežjimi etapami v Alpah, je slovenskemu novinarju omenil športni direktor Bore.

"Mislim, da je ta odločitev v rokah zdravniške ekipe, zdravje je namreč na prvem mestu. Glavno besedo bo imel ekipni zdravnik, ki bo ocenil ali Primož lahko nadaljuje ali ne," je povedal športni direktor ekipe Christian Pömer.

Trenutek, ko je Roglič izgubil stik s favoriti:

🇸🇮 @rogla can't follow the pace of the South Americans, and the former winner of the #GirodItalia is 45" behind the leaders! #GirodItalia pic.twitter.com/YkYLZzzfLo