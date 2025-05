Težak dan za Primoža Rogliča na Giru

Results powered by FirstCycling.com

Dirka po Italiji, potek 15. etape:

Cilj: Španec Carlos Verona (Lidl - Trek) je zmagovalec 15. etape Gira! Primož Roglič je danes izgubil ogromno časa proti največjim tekmecem za skupno zmago.

5 km do cilja: Verona ne popušča in vozi 45 sekund pred zasleodvalci, skupina z rožnato majico bo vsak čas ujela Špančeve zasledovalce, Roglič pa zaostaja že 2:20 za čelom dirke.

7 km do cilja: Carlos Verona se vozi prestižni zmagi naproti, Primož Roglič proti največjim tekmecem za skupno zmago izgublja približno minuto in pol.

10 km do cilja: Carlos Verona je še povečal vodstvo pred zasledovalci, zdaj ima 50 sekund prednosti, skupina z rožnato majico vozi 1:27 za vodilnim Špancem, Rogličeva pa 2:57.

16 km do cilja: Verona ima 38 sekund prednosti pred Garofolijem in Zano, pa 1:56 pred skupino favoritov okoli rožnate majice in 3:10 pred skupino z Rogličem Zasavec izgublja peto mesto v skupnem seštevku. A do cilja ima še čas, da nadoknadi zaostanek.

19 km do cilja: Zaostanek Rogličeve skupine za skupino z rožnato majico se spet približuje minuti, v ospredju Verona ostaja 30 sekund pred Zano in Garofolijem.

20 km do cilja: Rogličeva skupina zmanjšuje zaostanek za skupino z rožnato majico, ta zdaj znaša 40 sekund, Vodilni Verona ima 23 sekund prednosti pred italijanskima zasledovalcema.

25 km do cilja: Verona ima le še 13 sekund prednosti pred Garofolijem in Zano, pa 1:10 pred Bilbaom, Prodhommom, Frigom, Bardetom, Lemmnom, Storkom in Scaronijem. Dve minuti za vodilnim je skupina z Del Torom, Tiberijem, Carusom, Fiorellijem, Carapazom, Bernalom, Arensmanom, Geejem, Rubiem, Poolom, Simonom Yatesom, Ayusom, Del Torom inj McNultyjem, Rogličeva skupina pa je še dobro minuto za rožnato majico.

Carlos Verona (Lidl - Trek) je medtem osvojil gorski cilj druge kategorije.

Izidi gorskega cilja, Dori (II. kategorija):

1. Verona 18 točk

2. Zana 8

3. Garafoli 6

4. Stork 4

5. Scaroni 2

6. Bardet 1

27 km do cilja: Derek Gee in Antonio Tiberi sta sprožila nov napad v glavnini, Isaac del Toro in Richard Carapaz sledita, tudi Simon Yates je zraven, medtem ko Roglič izgublja stik in zaostaja že minuto za rožnato majico.

29 km do cilja: V glavnini je napad sprožil Richard Carapaz, za njim so se pognali Isaac del Toro, Antonio Tiberi, Simon Yates, Juan Ayuso, Michael Storer, Damiano Caruso, Egan Bernal, Einer Rubio in Derek Gee, medtem ko Primož Roglič ni reagiral in malo zaostal.

30 km do cilja: Verona vodi z 21 sekundami prednosti pred Zano in Garofolijem, pa 3:05 pred glavnino, v kateri s hudim tempom za selekcijo skrbi EF Education - EasyPost.

32 km do cilja: Filippo Zana je ujel Gianmarca Garofolija, Italijana pa zdaj lovita vodilnega Verono, ki ima še 31 sekund prednosti. Glavnina vozi 3:41 za vodilnim Špancem,

33 km do cilja: Carlos Verona (Lidl – Trek) je dobil Red Bullov leteči cilj v Enegu, ima že pol minute prednosti pred zasledovalci in 3:55 pred glavnino, na čelu katere vztraja moštvo Ineos Grenadiers, kar mogoče pomeni, da bo Egan Bernal poskušal s še kakšnim napadom.

Izidi Red Bullovega sprinta v Enegu:

1. Verona 6 bonifikacijskih sekund

2. Garofoli 4

3. Zana 2

37 km do cilja: Verona vozi slabo minuto pred najbližjimi zasledovalci in že štiri minute pred glavnino. Ekipa Lidl - Trek je po včerajšnjem padcu izgubila svojega najboljšega hribolazca Giulia Cicconeja, zdaj pa je spet v boju za etapno zmago.

40 km do cilja: Carlos Verona se je otresel Garofolija in zdaj vodi sam z majhno prednostjo. Glavnina, na čelo katere so se postavili člani moštva Ineos Grenadiers, je zaostanek za vodilnim zmanjšala na 2:55.

42 km do cilja: V klanec je iz vodilne skupine napadel Španec Carlos Verona (Lidl – Trek), sledi mu Italijan Gianmarco Garofoli (Soudal Quick-Step), 20 sekund za njima so Bilbao, Prudhomme, Frigo, Zana, Bardet, Lemmen, Stork, Fiorelli in Scaroni, glavnina pa vozi 35 okoli tri minute za čelom dirke.

44 km do cilja: Kolesarji so začeli vzpon na Dori (16,6 km, 5,7 %), vodilna enajsterica že 3:20 pred močno razredčeno glavnino.

51 km do cilja: Razredčeni glavnini bežijo Pello Bilbao, Nicolas Prodhomme, Gianmarco Garofoli, Filippo Zana, Filippo Fiorelli, Carlos Verona, Christian Scaroni, Bart Lemmen, Florian Stork, Romainn Bardet in Marco Frigo, imajo dve minuti prednosti. Na čelu glavnine tempo diktira ekipa UAE Emirates, Roglič ima ob sebi še kolege iz Red Bull – BORE – hansgrohe, Giulia Pellizzarija, Giovannija Aleottija in Daniela Martineza.

59 km do cilja: Frigo je počakal zasledovalce, močna enajsterica zdaj vozi dobro minuto pred glavnino.

60 km do cilja: Friga zdaj lovijo Pello Bilbao, Nicolas Prodhomme, Gianmarco Garofoli, Filippo Zana, Filippo Fiorelli, Carlos Verona in Christian Scaroni, le malo za njimi so še Bart Lemmen, Florian Stork in Romainn Bardet. Frigo ima 15 sekund prednosti pred zasledovalci in 47 pred glavnino.

63 km do cilja: V glavnini se na ravnini vrstijo novi napadi, vodilni Frigo ohranja 23 sekund prednosti pred zasledovalci. Kolesarje čaka še en zahteven klanec, 16,6-kilometrski vzpon druge kategorije Dori, ki ima 5,3-odstotni povprečni naklon.

69 km do cilja: Glavnina je ujela skupino z Del Torom in zdaj lovi vodilnega Friga, ki ima še 30 sekund prednosti.

70 km do cilja: Frigo ohranja 37 sekund prednosti pred skupino z Isaacom del Torom in Lorenzom Fortunatom, glavnina z Rogličem in Ayusom pa vozi kakšnih 12 sekund za rožnatim Mehičanom.

78 km do cilja: Skupina z rožnato majico je ujela skupino z modro, zdaj pa vozi 37 sekund za vodilnim Frigom. Glavnina z Rogličem ni daleč.

80 km do cilja: Frigo vozi 27 sekund pred skupino z modro majico, 38 sekund pred Del Torom, Bernalom, Carapazom, Arensmanom, Geejem in Fiorelijem, pa 51 sekund pred glavnino z Rogličem, Tiberijem, Simonom Yatesom in Ayusom.

85 km do cilja: Na spustu z Monte Grappe se je v vodstvo odpeljal Marco Frigo (Israel – Premier Tech), ki ima zdaj 27 sekund prednosti pred zasledovalci, pa 49 sekund pred skupino z rožnato majico in 1:11 pred glavnino z Rogličem, Yatesom in Ayusom.

90 km do cilja: Lorenzo Fortunato (XDS Astana) je osvojil gorski cilj na Monte Grappi in se še utrdil v vodstvu najboljšega hribolazca na dirki. Vodilna skupina ima zdaj 1:06 prednosti pred skupino z Del Torom, Bernalom, Carapazom, Arensmanom, Gerejem in Fiorellijem, pa 1:23 pred glavnino s Primožem Rogličem, Simonom Yatesom in Juanom Ayusom.

Izidi gorskega cilja, Monte Grappa (I. kategorija):

1. Fortunato 40 točk

2. Frigo 18

3. Scaroni 12

4. Ulissi 9

5. Formolo 6

6. Conci 4

7. Lemmen 2

8. Rubio 1

92 km do cilja: Prednost vodilne skupine je padla pod dve minuti, iz glavnine pa je skočil Egan Bernal, ki sta se mu takoj pridružila Isaac del Toro in Richard Carapaz. Roglič in Ayuso nista reagirala in zdaj proti rožnati majici izgubljata še nekaj sekund.

95 km do cilja: Steinhauserju in Fortunatu so se pridružili še Daniel Martinez, Marco Frigo, Filippo Zana, Nicolas Prodhomme, Einer Rubio, Bart Lammen in Igor Arrieta. Deveterica ima le majhno prednost pred zasledovalci, pa spet nekaj več kot tri minute pred glavnino. Na čelo te so se po težavah Ayusa postavili kolesarji moštva Ineos Grenadiers. Omagal pa je Jan Tratnik.

97 km do cilja: Iz vodilne skupine sta v vodstvo skočila Georg Steinhauser (EF Education – EasyPost) in Lorenzo Fortunato (XDS Astana), v glavnini, ki vozi 2:45 za čelom dirke pa je imel manjše težave Juan Ayuso (UAE Emirates – XRG), ki se je na enem od ovinkov ustavil in izgubil ritem. Imel je mehansko okvaro in je zamenjal kolo ter zdaj mirno nadaljuje z dirko.

104 km do cilja: Vodilno skupino vlečejo kolesarji Movistarja Cepeda, Formolo in Rubio, glavnina, na čelu katere tempo diktira UAE Emirates – XRG, pa počasi, a vztrajno zmanjšuje zaostanek za ubežniki. Razlika je zdaj 2:55. Kolesarji še naprej odpadajo iz obeh skupin, iz vodilne so že izginili Vacek, Tarling, Gaudu, De Pretto, Turner ...

107 km do cilja: Skupina z modro majico je ujela Concija, še naprej se krči, ima pa še 3:19 prednosti pred glavnino. Do vrha Grappe je še dobih 16 kilometrov.

108 km do cilja: Conci zdaj vozi 15 sekund pred zasledovalno skupino z modro majico in Rogličevima kolegoma Aleottijem in Martinezom, pa 3:27 pred glavnino, ki jo vodi ekipa UAE Emirates. Številni kolesarji odpadajo, tako iz zasledovalne skupine kot glavnine. V ozadju se je že izoblikoval grupetto s sprinterji.

112 km do cilja: Nicola Conci (Astana) se je sam odpeljal v vodstvu, sledita mu Vacek in De Pretto, skupina z nosilcem modre majice najboljšega hribolazca na dirki Lorenzom Fortunatom pa zaostaja 22 sekund za vodilnim Italijanom. Glavnina, na čelu katere so kolesarji moštva UAE Emirates, vozi 3:35 za čelom dirke.

115 km do cilja: V klanec Monte Grappa so se prvi zapodili Mathias Vacek, Davide De Pretto in Nicola Conci, ki so malce ušli kolegom ubežnikom, glavnina v tem trenutku zaostaja 3:38, a zdaj se bodo na 25-kilometrskem klancu prve kategorije stvari močno premešale.

120 km do cilja: Razlika med vodilno petintrideseterico in glavnino je zdaj 3:28, najvišje uvrščeni ubežnik v skupnem seštevku je Kolumbijec Einer Rubio (Movistar), ki je imel po 14. etapi 4:26 zaostanka za rožnato majico.

Najboljši deset na Giru ima moštvene kolege med ubežniki, isaac del Toro in Juan Ayuso (UAE Emirates) enega – Igorja Arrieto, Simon Yates (Visma | Lease a Bike) prav tako enega – Barta Lemmna, Richard Carapaz (EF Education – Easy Post) dva – Owina Doulla in Georga Steinhauserja, prav tako Primož Roglič (Red Bull – BORA – hansgrohe) – Giovannija Aleottija in Daniela Martineza ...

127 km do cilja: Marco Frigo je pobral 12 točk na letečem cilju v Possagnu, kolesarji se bližajo vznožju osrednjega klanca dneva, 25-kilometrskega vzpona prve kategorije na Monte Grappo (5,7 %).

Izidi letečega cilja, Possagno:

1. Frigo 12 točk

2. Del Pretto 8

3. Ulissi 3

4. Formolo 1

128 km do cilja: Vodilna skupina je spet enotna, 35 ubežnikov ima 3:13 prednosti pred glavnino.

130 km do cilja: Dokaj neenotna vodilna skupina že malce razpada, v vodstvo so se odpeljali Joshua Tarling, Marco Frigo, Hugo Houle, Patrick Konrad, Jefferson Capeda, Davide Formolo, Luke Plapp, Filippo Zana in Diego Ulissi. Imajo kakšnih 20 sekund prednosti pred zasledovalci in dobre tri minute pred glavnino, ki se je zdaj povsem umirila.

136 km do cilja: V ubežni skupini je več kot trideset kolesarjev, ki imajo zdaj že 2:50 prednosti pred glavnino, v kateri so vsi glavni favoriti za končno zmago, Isaac del Toro, Juan Ayuso, Primož Roglič, Simon Yates, Richard Carapaz ...

144 km do cilja: Stanje je bilo nevzdržno, zdaj se počasi umirja. Beži velika skupina kolesarjev, v kateri sta tudi Rogličeva moštvena kolega iz Red Bull – BORE – hansgrohe Giovanni Aleotti ter Daniel Martinez, pa Pello Bilbao (Bahrain – Victorious), Joshua Tarling (Ineos Grenadiers), David Gaudu (Groupama - FDJ), Matthias Vacek (Lidl – Trek), Louis Meintjes (Intermarché – Wanty), ... Imajo pa dve minuti prednosti pred zdaj spet združeno glavnino.

V prvi uri etape je bila povprečna hitrost kolesarjev 48,8 km/h.

148 km do cilja: Dogajanje v začetku današnje etape je izjemno pestro, zdaj se je vodilna skupina razcepila na več delov, velika vodilna skupina ima že 1:20 prednosti pred skupini z rožnato majico in favoriti, pa dve minuto pred skupino s Tiberijem. Povprečna hitrost kolesarjev je ves čas blizu 50 km/h.

157 km do cilja: Primož Roglič, Juan Ayuso, Isaac del Toro, Simon Yates in Richard Carapaz so zagotovo v prvi skupini, številni njihovi moštveni kolegi pa so v drugi skupini s Tiberijem, ki ima zdaj že 1:25 zaostanka. Carapazovi kolegi iz ekipe EF Education – EasyPost v ospredju kolesarji agresivno in vzdržujejo visok tempo. Zasledovalno skupino vodi Bahrain – Victorious, ki pa ima vsaj enega svojega člana tudi v prvi skupini, Pella Bilbaa.

162 km do cilja: Razlika med skupinama je narasla na 1:07, izgleda, da je od favoritov za skupno zmago v drugi obtičal le Tiberi.

168 km do cilja: Med obema skupinama je že 50 sekund razlike, v drugi je obtičalo tudi nekaj favoritov, med njimi Antonio Tiberi, ki je obkrožen s kolegi iz Bahrain - Victoriousa. V vodilni skupini se vrstijo novi skoki.

174 km do cilja: Na kratkem, a strmem vzponu se je v ospredju izoblikovala nekoliko večja skupina, prvi gorski cilj pa je dobil Italijan Nicola Conci (XDS Astana). Glavnina je zdaj raztrgana na dve veliki skupini.

Izidi gorskega cilja, Muro di Ca' del Poggio (IV. kategorija):

1. Conci 3 točke

2. Milesi 2

3. Konrad 1

179 km do cilja: Majhno prednost pred glavnino ima zdaj četverica Patrick Konrad, Lorenzo Milesi, Michael Hepburn in Mattia Bais. Kolesarji se bližajo prvemu kategoriziranemu klancu dneva Muro di Ca' del Poggiio (IV. kategorija, 1 km, 12,2 %).

185 km do cilja: Majhno prednost si je le priborila peterica kolesarjev.

Antonio Tiberi se je zahvalil Govekarju

"Včeraj se nisem zabaval, na žalost sem padel. K sreči pa me je reševala ekipa, vsi so se vrnili pome, posebej bi se zahvalil Govekarju, vem, da smo včeraj prišli v bližino njegovega rojstnega kraja in imel je priložnost za dober rezultat, pa se je žrtvoval zame. Čutim bolečine, ampak bom stisnil zobe," je pred današnjo etapo povedal Antonio Tiberi, adut moštva Bahrain – Victorious za skupni seštevek.

190 km do cilja: Prvi leteči cilj v San Martinu je dobil Mads Pedersen (Lidl – Trek), izzval pa ga je Avstralec Jensen Plowright (Alpecin – Deceuninck).

Izidi letečega cilja, San Martino Colle Umberto:

1. Pedersen 12 točk

2. Plowright 8

3. Kooij 5

4. Van Uden 3

5. De Bondt 1

193 km do cilja: Bitka na čelu glavnine še kar poteka, hitrost je zato vse od starta etape visoka, karavana pa se že bliža prvemu letečemu cilju dneva.

202 km do cilja: Zdaj je z napadom poskusil celo nosilec vijolične majice Mads Pedersen (Lidl - Trek), reakcija glavnine je bila bliskovita. Van Aert je spet zelo aktiven v ospredju glavnine, tudi Joshua Tarling preži na svojo priložnost.

212 km do cilja: Jasno je bilo, da tako močnih kolesarjev ne bodo spustili v beg, glavnina je spet skupaj.

213 km do cilja: Vsi napadi so bili za zdaj neuspešni, trenutno ima manjšo prednost izjemno močna skupina z Woutom van Aertom, Joshuo Tarlingom, Mathiasom Vackom in Fabiem van den Bosschejem. Na čelu glavnine je zavladala nervoza.

219 km do cilja: Kolesarji so ob 13.37 dosegli kilometer nič in 15. etapa 108. Gira se je začela tudi zares! Takoj so se začeli napadi, z vremenom pa imajo danes tekmovalci srečo, napoved je "pretežno jasno" vse do konca etape.

Start: Kolesarji so se ob 11.25 odpravili na zaprto vožnjo, 15. etapa Gira naj bi se zares začela kakšnih deset minut kasneje. Na startu pa danes ne bo Italijana Giulia Cicconeja (Lidl - Trek), ki jo je skupil v včerajšnjem padcu v Gorici. Kaotično 14. etapo je sicer končal, a v hudih bolečinah, poškodbe so bile žal prehude, da bi lahko nadaljeval z dirko.

Ciccone: Nimam besed

"Nimam besed. Boril sem se in končal etapo, saj sem upal, da bo pregled v bolnišnici pokazal, da ni nič hujšega in bom okreval ter se lahko boril za etapno zmago, obenem pa sem hitro dojel, da mora biti nekaj večjega, saj je bila bolečina resnično huda. Težko je Giro končati na takšen način, sploh ker pravi klanci šele prihajajo, v ekipi pa je vladalo izjemno vzdušje, pa tudi v skupnem seštevku sem bil v dobrem položaju. Zdaj potrebujem čas za okrevanje, nato pa bom videl, kaj bo s preostankom sezone," je v sporočilu za javnost zapisal Ciccone. Na pregledu v bolnišnici so ugotovili, da je pri padcu utrpel hujše hematome in manjše natrganine na mišicah.