Na Sabotinu Rogla namesto Tita, a ni trajalo dolgo #video

VIDEO: napis ROGLA na Sabotinu

Prebivalce obeh Goric, vajene pogleda na napis TITO na pobočju Sabotina, ki tam v takšni ali drugačni obliki stoji že od leta 1978, je danes že navsezgodaj presenetil ogromen transparent z napisom ROGLA, ki je prekril znameniti napis iz preteklosti. A ni trajalo dolgo, po pritožbi so transparent že odstranili.

Napis Tito na Sabotinu je danes za nekaj ur nadomestil navijaški pozdrav Primožu Rogliču. Foto: Bralec

Pobudnik akcije, nekdanji atlet, danes direktor podjetja Promotor, Cene Šubic, ki je zaradi umika transparenta izredno razočaran, poudarja, da pri tem nikakor ni šlo za provokacijo, temveč za navijaško gesto Primožu Rogliču in jasno sporočilo: šport združuje, politika razdvaja – in čas je, da živimo v sedanjosti, ne v preteklosti. Dodal je še, da bi po etapi transparent umaknili tako ali tako umaknili, a ga je nekdo že prej uničil.

Šubic se sicer od srca zahvaljuje prijateljem in sosedu, da so se sredi noči odpravili Sabotin in postavili transparent v podporo slovenskemu kolesarskemu asu.

To pa še ni vse. Šubic je s prijatelji poskrbel za še en ogromen, 400 kvadratnih metrov velik transparent, ki so ga nameravali izobesiti na solkanskem mostu, a jim je veter preprečil namero. Ker most prečka železniška proga, je moral Šubic za izvedbo pripraviti celoten elaborat in celo plačati najemnino za oglaševanje.

Se spomnite ogromnega transparenta v spodbudo Primožu Rogliču na Svetih Višarjah 27. maja 2023? Foto: Ana Kovač

Šubic je podobno akcijo izpeljal že predlani na Svetih Višarjah, lani pa so s kolegi v francoskem mestu Gap pobrendirali celoten hrib, čeprav Rogliča zaradi posledic padca takrat ni bilo več na dirki.

