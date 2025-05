Roglič spet padel na Giru in izgubil čas proti Isaacu del Toru

Kasper Asgreen je po solo napadu v cilj pripeljal 16 sekund pred zasledovalci, med temi sta se za drugo in tretje mesto spopadla Avstralec Kaden Groves (Alpecin – Deceuninck) in Nizozemec Olav Kooij (Visma | Lease a Bike).

Rožnati Mehičan Isaac del Toro (UAE Team Emirates – XRG) je v cilj prišel s prvo skupino zasledovalcev in tako še povečal prednost v skupnem seštevku pred moštvenim kolegom Juanom Ayusom in tusi slovenskim šampionom Primožem Rogličem (Red Bull – BORA – hansgrohe). Zasavec je v množičnem padcu v Gorici kakšnih 23 kilometrov pred ciljem tudi sam padel, pa v cilj prišel 48 sekund za Del Torom.

"Že takoj ko so se pojavile kaplje, sem se malo ustrašil, ker poznam to cesto. Odseki so bili spolzki, na žalost je bil Primož udeležen v tem padcu. Trudil sem se ga pripeljati čim bolj v ospredje, na žalost se nismo mogli izogniti padcu," je v cilju nove težave Rogliča potrdil njegov moštveni kolega Jan Tratnik.

Še več je zaostal Matevž Govekar, ki je imel v etapi velika pričakovanja, a je moral po padcu pomagati svojemu kapetanu Antoniu Tiberiju. Ta je na cilj prišel za Rogličevo skupino in s tretjega nazadoval na osmo mesto.

Na drugo mesto skupnega seštevka se je prebil Simon Yates (Visma-Lease a bike), za Mehičanom zaostaja minuto in 20 sekund. Na tretje je padel Juan Ayuso (+ 1:26), na četrto pa se je zavihtel Ekvadorec Richard Carapaz. Roglič ostaja peti, ima pa zdaj 2:23 zaostanka za Mehičanom.

Dirka po Italiji, 14. etapa v živo:

Cilj: Kasper Asgreen (EF Education - EasyPost) je zmagovalec 14. etape! Isaac del Toro (UAE Team Emirates - XRG) je pridobil še minuto proti Rogliču in Ayusu.

3 km do cilja: Asgreen vztraja 15 sekund pred nesložnimi zasledovalci in 1:15 pred skupino z Rogličem in Ayusom, pa dobri dve minuti pred skupino s Tiberijem.

6 km do cilja: Kasper Asgreen se je zdaj sam odpeljal v vodstvo in ima 16 sekund prednosti pred skupino z rožnato majico, pa eno minoto pred skupino z Rpogličem in Ayusom.

9 km do cilja: Padec je povzročil kaos, skupina z Van Aertom in Del Torom vozi 19 sekund za trojico ubežnikov, pa 1:08 za skupino z Rogličem in Ayusom, Tiberijev vlak Bahraina pa zaostaja dve minuti za čelom dirke.

12 km do cilja: Matevž Govekar je moral počakati kolege iz Bahraina in jim zdaj pomaga ujeti glavnino. Slovenec je moral tako lastne ambicije žrtvovati za ekipo, ta zdaj rešuje Antonia Tiberija, ki je najvišje uvrščen član ekipe v skupnem seštevku.

16 km do cilja: Kolesarji so prispeli v Novo Gorico, ubežna trojica vozi 33 sekund pred razredčeno skupino, ki se je izognila padcu, v tej so tudi rožnati Isaac del Toro, pa Wout van Aert, Kaden Groves, Olav Kooij in Matevž Govekar, Roglič vozi v skupini z Bernalom, ki nekoliko zaostaja.

20 km do cilja: Ciccone v hudih bolečinah vseeno nadaljuje z dirko.

23 km do cilja: Na enem od zožanj v Gorici je prišlo do množičnega padca, na tleh se je znašla domala celotna ekipa Lidl - Treka, tudi nosilec vijolične majice Mads Pedersen, ki je eden velikih foavoritov za današnjo zmago. Huje jo je skupil gorski adut te ekipe Giulio Ciccone, ki še ni sedel nazaj na kolo. Tudi Isaac del Toro in Egan Bernal sta padla, pa nekaj kolesarjev Bahrain - Victoriousa, vsi nadaljujejo z dirko.

25 km do cilja: Kolesarji so že v Gorici, kmalu bodo na krožni trasi v Novi Gorici, dvakrat se bodo morali povzeti na Rafut (800 metrov, 6,4 odstotka), na čelu glavnine so zdaj spet kolesarji Visme.

30 km do cilja: Karavana se je za kratek čas vrnila v Italijo. Cesta je mokra, nevihta, ki je namočila cilj v Novi Gorici se zdaj premika proti jugu, prihajajo pa novi oblaki. Povsem mogoče je, da bo zaključek današnje etape moker. Na čelo glavnine so se postavili kolesarji Red Bull - BORE - hansgrohe, vodi jih Jan Tratnik, ki te ceste odlično pozna, prednost vodilne trojice pa je zdaj okoli minute, Davy pa je že v glavnini.

38 km do cilja: Gorski cilj četrte kategorije v Gonjačah je dobil Kasper Asgreen (EF Education – EasyPost), prednost ubežnikov je še 1:17. Stik z vodilno skupino je na klancu izgubil Davy Clement, Francoz vozi kakšnih 15 sekund za čelom dirke.

Izidi gorskega cilja, Gonjače (IV. kategorija):

1. Asgreen 3 točke

2. Maestri 2

3. Marcellusi 1

40 km do cilja: Kolesarji so pričeli z vzponom na Gonjače (3,5 km, 5 %), ubežniki 1:30 pred glavnino,

45 km do cilja: Kolesarji so v Sloveniji! Karavana se vozi med vinogradi v Brdih.

50 km do cilja: Kolesarji bodo vsak čas vstopili v Slovenijo, tam jih čaka tudi prvi klanec dneva, Gonjače (3,5 km, 5 %). Ubežniki imajo 1:15 prednosti pred glavnino, v tej pa je prišlo do padca. Na tleh se sta se znašla Italijan Luca Covili (VF Group - Bardiani CSF - Faizanè) in še en kolesar Bahrain – Victoriousa. K sreči to ni bil Matevž Govekar.

Na cilju v Novi Gorici se je močno ulilo.

Navijači v Sloveniji se že ogrevajo:

63 km do cilja: Mirco Mastri je dobil Red Bullov leteći cilj v Manzanu in si poleg 12 točk priboril še šest sekund časovnega odbitka, prednost ubežne četverice niha od minute do minute in 20 sekund.

Izidi letečega cilja, Manzano:

1. Maestri 12 točk/6 bonifikacijskih sekund

2. Marcellusi 8/4

3. Asgreen 5/2

4. Davy 3

5. Tonelli 1

83 km do cilja: Dež je spet ponehal, prednost ubežne četverice pa je padla pod minuto, na čelu glavnine tempo diktira Steven Kruijswijk (Visma | Lease a Bike).

V Sloveniji pa se ob trasi že zbirajo navijači, takole je v Goriških brdih:

94 km do cilja: Martin Marcellusi je dobil sprint v Talmassonsu, prednost ubežnikov pa ostaja okoli minute in 20 sekund. V glavnini sta za eno točko spet obračunala Pedersen in De Bondt, tokrat je bil uspešnejši Danec.

Izidi letečega cilja, Talmassons:

1. Marcellusi 12 točk

2. Maestri 8

3. Asgreen 5

4. Davy 3

5. Pedersen 1

108 km do cilja: Kolesarji so zapeljali v nov močnejši naliv, ubežniki 1:23 pred glavnino.

The rain is about to come down harder than X is right now 🌧️🌧️#GirodItalia pic.twitter.com/D0EPDzqEO9 — Giro d'Italia (@giroditalia) May 24, 2025

118 km do cilja: Leteči cilj v Morsanu al Tagliamentu je dobil Italijan Mirco Maestri. Ubežniki so zdaj 1:15 pred glavnino, v tej je sprint za eno preostalo točko dobil Dries de Bondt, ki se je pomeril z nosilcem vijolične majice Madsom Pedersenom.

Izidi letečega cilja, Morsano al Tagliamento:

1. Maetsri 12 točk

2. Davy 8

3. Asgreen 5

4. Marcellusi 3

5. De Bondt 1

126 km do cilja: Prednost ubežne četverice se je ustalila okoli minute in 20 sekund. Dež je ponehal.

Adam Yates: Imamo različne možnosti

Pred današnjo etapo se tudi izkušeni član moštva UAE Team Emirates – XRG Adam Yates ni mogel izogniti vročemu vprašanju o statusu kapetana ekipa. Kdo je torej zdaj adut moštva, Juan Ayuso ali Isaac del Toro. "Predvsem si želimo osvojiti dirko, vseeno s kom. Je pa dobro, da imamo več možnosti," je Britanec povedal za Eurosport. Pa je Del Toro po njegovem mnenju sposoben rožnato majico pripeljati v Rim? "Deluje izjemno močan, vse je mogoče. Bomo videli," pravi Yates. Odločilen bo zadnji teden dirke, že jutri pa je na sporedu zahtevna gorska etapa z vzponom na Monte Grappa. "Upam, da bo danes malce enostavnejši dan. Že včeraj smo računali na to, pa se je na koncu etapa sprevrgla v eno najtežjih na dirki. Tufi jutri bomo že malce bolj na preizkušnji."

145 km do cilja: Začelo je močneje deževati, prednost vodilne četverice je padla na 1:20, na čelu glavnine so zdaj kolesarji moštva Visma | Lease a Bike. Na cilju etape v Novi Gorici, kjer bodo okoli 17. ure za zmago najverjetneje obračunali sprinterji, dežja ne pričakujejo. Okoli 15. ure so vremenoslovci napovedali možnost kakšne plohe, za 17. uro pa je napovedano lepo vreme in temperature do 19 stopinj Celzija.

150 km do cilja: Pojavilo se je nekaj kapljic dežja, sicer pa četverica Kasper Asgreen (EF Education – EasyPost), Davy Clement (Groupama – FDJ), Mirko Maestri (Polti VisitMalta) in Martin Marcellusi (VF Group - Bardiani CSF - Faizanè) vozi 1:55 pred glavnino. Ta je ujela Meintjesa.

156 km do cilja: Louis Meintjes (Intermarche – Wanty) je popustil in čaka glavnino, četverica preostalih ubežnikov pa ima zdaj že skoraj dve minuti prednosti. Na čelu glavnine tempo dirktirata moštvi Alpecin - Deceuninck in Visma | Lease a Bike.

167 km do cilja: Glavnina se je vendarle umirila in imamo uspešen pobeg. Danec Kasper Asgreen (EF Education – EasyPost), Francoz Davy Clement (Groupama – FDJ), Južnoafričan Louis Meintjes (Intermarche – Wanty) rer Italijana Mirko Maestri (Polti VisitMalta) in Martin Marcellusi (VF Group - Bardiani CSF - Faizanè) imajo zdaj 50 sekund prednosti.

172 km do cilja: V vodstvo sta se zapeljala Kasper Asgreen in Mirko Maestri, pridružili so se jima še Davy Clement, Louis Meinjes in Martin Marcellusi, glavnina pa je s sestavo te ubežne skupine očitno nekoliko bolj zadovoljna.

174 km do cilja: Na čelo glavnine so se postavili kolesarji moštva Ineos Grenadiers in hitro ujeli ubežno skupino. Prvi poskus pobega je bil torej neuspešen, zdaj se v glavnini vrstijo novi napadi.

179 km do cilja: Enajsterica v ospredju ima le 11 sekund prednosti pred glavnino, v tej se nekatera moštva, ki so zamudila priložnost za pobeg še trudijo ujeti priključek.

Tratnik danes pričakuje sprinterski spopad za zmago

Jan Tratnik je bil pred domačo etapo dobro razpoložen. Foto: Alenka Teran Košir Tako kot se slovenski navijači danes veselijo na pol slovenske etape, se je veselijo tudi vsi trije slovenski kolesarji. Jan Tratnik ob cesti pričakuje ogromno navijačev. "Danes bo v Brdih pol Idrije, pričakujem, da se bodo porazporedili po vseh klančkih. Vreme je lepo, tako da pričakujem eno lepših etap," je pred ciljem v pogovoru za Val 202 dobre volje razlagal Tratnik, ki bo danes skrbel predvsem zato, da bo njegov kapetan Roglič varno pripeljal skozi cilj in ne bo poskušal s presenečenji. "Kljub temu, da danes vsi pričakujemo, da bo odločal sprint, zdaj že vemo, da se v hektičnih etapah lahko zgodi vse mogoče, zato je najpomembneje, da Primoža zaščitimo, da pride varno v cilj."



Tratnik je razveselil tudi z informacijo, da se poškodbe iz prvega tedna lepo celijo. "Zadnja dva dneva sta bila dokaj optimistična in včeraj, ko so kolesarji Ineosa napadli, sem lahko odreagiral na skok in priključil. Počutim se precej bolje, tudi med samo etapo, pa tudi spanec je precej boljši. Kar zadeva koleno, je še neaaj vode v njem, ampak vsak dan opravljam terapije in verjamem, da bom zadnji teden povsem nared." Kar zadeva možnosti Matevža Govekarja, ki si je današnjo etapo podčrtal že pred časom in bo danes storil vse, da bo v položaju za etapno zmago, Tratnik verjame, da je danes zanj vse mogoče.

190 km do cilja: Glavnini je ušla močna skupina, v kateri so Quinten Hermans, Fabio van den Bossche, Drires de Bondt, Stan Dewulf, Kasper Asgreen, Josef Červeny, Enzo Paleni, Taco van der Hoorn, Luke Lampetri, Alex Edmondson in Wout van Aert.

195 km do cilja: Nevtralna vožnja po Trevisu se je malce zavlekla, kolesarji so se pri kilometur nič ustavili in poklonili slavnemu italijanskemu proizvajalcu koles Pinarellu, ob 13.01 pa se je 14. etapa začela zares! Takoj so se začeli napadi.

Startne liste danes ni podpisal Kolumbijec Brandon Rivera (Ineos Grenadiers). Ponoči se je počutil slabo in danes ni bil v stanju za dirkanje. Giro je tako zanj končan. Rivera je štirinajsti kolesar, ki je 108. rožnato pentljo končal predčasno.

Start: Kolesarji se bodo na 195-kilometrski etapo z vsega 1.100 višinci podali ob 12.55.