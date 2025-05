Bi moralo Primoža Rogliča skrbeti?

Po tem, ko je Roglič v spektakularni nedeljski makadamski etapi zaradi padca in defekta močno zdrsnil po razpredelnici, pa se nato z izjemno vožnjo na torkovem mokrem kronometru spet vrnil v igro za rožnato majico, v strokovnih krogih odmeva predvsem sredina 11. etapa, v kateri so kolesarji na zahtevnih klancih okusili nekaj trpljenja, ki jih čaka v zadnjem tednu 108. Gira. Roglič tam ni izkoristil priložnosti, da bi s kakšnim napadom tekmecem iz moštva UAE Team Emirates - XRG odščipnil še nekaj sekund, ti pa tudi niso pritisnili na 35-letnega Slovenca.

Kaj so počeli?

Ta pasivnost med favoriti za skupno zmago je zbegala nekdanjega nizozemskega profesionalca Thijsa Zonnevelda. "Kaj so počeli?" se je spraševal v podkastu In de Waaier. "Ko je Egan Bernal napadal na najtežjem klancu dneva, smo lahko videli takojšnji odziv Juana Ayusa in Isaaca del Tora, številni kolesarji so se znašli v težavah, Roglič pa se je odzval pozno. Na vse napade doslej se je odzval pozno in sprašujem se, zakaj. Če je v zelo dobri formi, se odzove bliskovito, če ni, se muči. Je morda vseeno v dobri formi, pa le varčuje moči?" je razmišljal Zonneveld.

Roglič je ostal sam ...

Nekdanjega superšampiona Alberta Contadorja je zaskrbelo predvsem dejstvo, da je Roglič na najtežjih klancih ostal sam, brez pomoči kolegov iz ekipe Red Bull - BORA - hansgrohe. "To utegne biti velika težava v zadnjem tednu," meni Španec, ki opravlja vlogo strokovnega komentatorja televizije Eurosport. Rogličeva ekipa po njegovem mnenju deluje krhko, medtem ko ima UAE štiri kolesarje med najboljšo deseterico, mladi Mehičan Isaac del Toro in mladi Španec Juan Ayuso pa sta celo prvi in drugi v skupnem seštevku.

"Rogliču grozi, da ga bo UAE s številčno premočjo v zadnjem tednu izčrpaval." Foto: Ana Kovač

... in brez ključnega pomočnika

Za nameček je Roglič že v prvem tednu dirke izgubil najpomembnejšega gorskega pomočnika, ko je odstopil Avstralec Jai Hindley. "Zdaj bo vloga njegovega pomočnika na najtežjih klancih najverjetneje pripadla Giuliu Pellizariju, ki je ob Rogliču edini ostal na tisti usodni deveti etapi," je v kolumni za Cyclignews zapisala Phillipa York. Rogličev ključni pomočnik bo tako komaj 21-letni italijanski up, medtem ko ima UAE pravo razkošje kandidatov. "Tudi Adam Yates in Brandon McNulty sta na voljo del Toru in Ayusu. Rogliču grozi, da ga bo UAE s številčno premočjo izčrpaval v zadnjem tednu in mu preprečeval lovljenje bonfikacijskih sekund."

Zakaj UAE še ni izkoristil številčne prednosti?

A UAE bi lahko na Slovenca močneje pritisnil že v sredo, pa tega ni storil. "Počeli so vse in obenem nič," se je čudil Zonneveld. Naposled sta Yates in McNulty podprla del Tora in Ayusa ter še izgubila nekaj časa, česar Nizozemec nikakor ne more razumeti. "Imeli so priložnost, imeli so idejo, kako iz vsega skupaj nekaj izvleči. To jim ni uspelo." Zonneveld je prepričan tudi, da Roglič na letošnjem Giru, z izjemo obeh kronometrov, še ni pokazal pravega obraza: "Mislim, da je boljši kot je videti."

A Rogličeva neagresivnost, tudi pri lovljenju bonifikacijskih sekund na letečih ciljih, sproža številna vprašanja. Je to taktika? Varčevanje z močmi? Ali pa dokaz, da Kisovčan res ni v vrhunski formi?

V petek in soboto sta na Giru na sporedu bolj ali manj sprinterski etapi, v nedeljo pa se s slovito Monte Grappo (25-kilometrski klanec s šestodstotnim povprečnim naklonom) že napoveduje izjemno naporen in odločilen zadnji teden dirke.

