Isaac del Toro celo prekinil protinapad: To je bilo najboljše za ekipo

"Rafalu Majki sem omenil, kaj imam v načrtu, nato pa skočil brez razmišljanja in kmalu spoznal, da mojih kolegov ni za menoj. Sledili pa so mi tekmeci v skupnem seštevku, zato sem popustil. Pomembno je, da smo vsi skupaj," se je skoka na klancu Pietra di Bismantova, na katerem se je pognal za Carapazom, spomnil Isaac del Toro.

Isaac del Toro je na koncu sprintal za drugo mesto v etapi:

🔻 El Jaguar strikes for the first time! A solo ride against the peloton, and the former Olympic Champion is victorious on the Giro d'Italia once again!



🔻 El Jaguar graffia per la prima volta in questo Giro! L'assolo del Campione Olimpico mette in scacco il gruppo e… pic.twitter.com/5LlSoyJqNs