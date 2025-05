Richard Carapaz zmagovalec razgibane etape, Primož Roglič v cilj s favoriti

V skupini favoritov, ki so v cilj prišli deset sekund za Carapazom, je sprint za drugo mesto dobil nosilec rožnate majice Isaac del Toro (UAE Team Emirates). Mehičan je tako z bonifikacijskimi sekundami še malce povečal vodstvo v skupnem seštevku pred moštvenim kolegom Juanom Ayusom. Pred Špancem ima zdaj 31 sekund naskoka. Roglič ostaja peti, 1:24 za Mehičanom. Danes je bil Zasavec 12.

Results powered by FirstCycling.com

Dirka po Italiji, potek 11. etape:

Cilj: Richard Carapaz je zmagovalec etape! Primož Roglič (Red Bull - BORA - hansgrohe) je v cilj prišel na 12. mestu.

3 km do cilja: Carapaz ima še 26 sekund prednosti.

6 km do cilja: Ekvadorec Richard Carapaz, zmagovalec Gira leta 2019, povečuje prednost in zdaj vozi 34 sekund pred zasledovalci. Roglič se v skupini favoritov drži vlaka UAE Emirates.

7 km do cilja: Carapaz beži za 27 sekund, UAE Emirates je na čelu skupine favoritov.

8 km do cilja: Za Crapazom se je pognal nosilec rožnate majice Isaac del Toro, kar je sprožilo verižno reakcijo med favoriti. Tudi Roglič se drži Mehičana.

9 km do cilja: Beg je končan, glavnina je švignila mimo izčrpane peterice. V vodstvo se je odpeljal Richard Carapaz (EF Education - EasyPost).

10 km do cilja: Začel se je zadnji vzpon dneva, Pietra di Bismantova (5,7 km, 5,9 %), peterica ubežnikov ima le še dobrih 20 sekund prednosti pred glavnino, na čelu katere se poleg Lidl – Treka pojavljajo še kolesarji moštev EF Education – EasyPost, Ineos Grenadiers …

🇩🇰 @Mads__Pedersen won't receive any Christmas gifts from the riders in the breakaway.



💜 The Maglia Ciclamino is single-handedly bringing back the peloton on the 5-men group #GirodItalia pic.twitter.com/OSgOJTXjv4 — Giro d'Italia (@giroditalia) May 21, 2025

23 km do cilja: Red Bullov sprint v Villi Minozzu je dobil Kolumbijec Nairo Quintana (Movistar) in si poleg 15 točk prislužil še šest sekund časovnega odbitka. Prednost vodilne peterice vztrajno kopni in zdaj znaša le še dobro minuto. Pred ciljem današnje etape kolesarje čaka še en kategoriziran klanec, Pietra di Bismantova (II. kategorija, 5,7 km, 5,9 %).

Izidi Red Bullovega letečega cilja, Villa Minozzo:

1. Quintana 15 točk/6 bonifikacijskih sekund

2. Fortunato 8/4

3. Bilbao 5/2

4. Poels 3

5. Plapp 1

24 km do cilja: Ne izgleda najboljše za ubežnike, njihova prednost je padla na 1:21. Lidl - Trek v glavnini diktira močan tempo.

28 km do cilja: Na čelo glavnine so se postavili kolesarji moštev Q35.6 in Lidl - Trek, prednost vodilne peterice je hitro padla pod dve minuti in zdaj znaša 1:50.

39 km do cilja: Fortunato je osvojil še gorski cilj druge kategorije Toano in se še utrdil v seštevku najboljšega hribolazca na dirki. Italijan ima zdaj v seštevku za modro majico 156 točk, drugouvrščeni Ayuso pa ostaja pri 52 točkah. V glavnini se dobro drži tudi lastnik vijolične majice Mads Pedersen (Lidl - Trek).

💙 A good day becoming even better for @lorenzfortunato!

Another 18 points for the Italian of @XDSAstanaTeam, storming away in the Maglia Azzurra classification!#GirodItalia pic.twitter.com/ykLcm7Huc1 — Giro d'Italia (@giroditalia) May 21, 2025

Izidi gorskega cilja, Toano (II. kategorija):

1. Fortunato 18 točk

2. Quintana 8

3. Poels 6

4. Bilbao 4

5. Plapp 2

6. Baroncini 1

40 km do cilja: Španec Pello Bilbao (Bahrain – Victorious), Kolumbijec Nairo Quintana (Movistar), Avstralec Luke Plapp (Jayco AlUla), Italijan Lorenzo Fortunato in Nizozemec Wout Poels (oba XDS Astana) vzdržujejo 2:42 prednosti pred glavnino. Na čelu te so še naprej kolesarji moštva UAE Emirates, Roglič pa ima ob sebi dva pomočnika iz Red Bull – BORE – hansgrohe.

48 km do cilja: Kolesarji so zdaj na drugem kategoriziranem vzponu dneva, peterica ubežnikov vozi 2:19 pred glavnino, v kateri tempo narekujejo kolesarji moštva UAE Emirates. Bodo ti sprožili še kakšen napad na Primoža Rogliča?

51 km do cilja: Lorenzo Fortunato (XDS Astana) je dobil leteči cilj v Cerredolu, vodilna peterica vozi 2:156 pred glavnino. Naslednji klanec v etapi je Toano, 11,1 kilometra dolg vzpon druge kategorije s 4.9-odstotnim povprečnim naklonom.

Izidi letečega cilja, Cerredolo:

1. Fortunato 12 točk

2. Plapp 8

3. Bilbao 5

4. Quintana 3

5. Poels 1

58 km do cilja: Na dolgem spustu je peterica ubežnikov prednost pred glavnino povečala na dve minuti.

73 km do cilja: Vodilna peterica zdaj vozi 1:55 pred glavnino, ki se ji počasi priključujejo kolesarji, ki so na vzponu izgubili stik. Tudi Roglič dobiva nazaj svoje pomočnike. Glavnino sicer nadzoruje moštvu UAE Team Emirats - XRG.

🤩 The year is 2014, and @NairoQuinCo is storming at the front in a #GirodItalia downhill.



Vamos Nairoman 🔥 pic.twitter.com/jLnsu7tosS — Giro d'Italia (@giroditalia) May 21, 2025

81 km do cilja: Bilbao, Quintana in Poels so ujeli Fortunata, skupini se je pridružil še Luke Plapp, peterica pa ima 1:30 prednosti pred močno razredčeno glavnino z Rogličem. Z vremenom pa imajo danes kolesarji veliko srečo, čeprav so vremenoslovci še včeraj grozili z močnim deževjem, danes na tekmovalce ni padla niti ena samcata kapljica.

83 km do cilja: Vodilnemu Fortunatu se na spustu približuje trojica Pello Bilbao, Nairo Quintana in Wout Poels, medtem ko je Luke Plapp malce zaostal. Minuti in 25 sekund za čelom dirke se spušča glavnina oziroma skupina favoritov z Isaacom del Torom, Juanom Ayusom in Primožem Rogličem. Na vzponu je Roglič v razredčeni glavnini ostal dam, brez pomočnikov iz Red Bull – BORE – hansgrohe. Mogoče bodo poskušali pri UAE Emirates danes izkoristiti številčno porednost in Slovencu odščipniti še kakšno sekundo, a s tem tvegajo tudi potencialen protinapad prekaljenega Zasavca.

92 km do cilja: Lorenzo Fortunato (XDS Astana) je osvojil gorski cilj prve kategorije na Alpe San Pellegrinu. Prelaz je prečkal 45 sekund pred zasledovalci, Bilbaom, Quintano, Plappom in Poelsom, pa 1:08 pred glavnino, v kateri se Roglič drži trojice UAE Emirates Rafala Majke, Isaaca del Tora in Juana Ayusa, medtem ko so se nekateri favoriti že znašli v težavah, to velja tudi za brata Adama in Simona Yatesa.

Izidi gorskega cilja, Alpe San Pellegrino (I. kategorija):

1. Fortunato 40 točk

2. Quintana 18

3. Bilbao 12

4. Poels 9

5. Plapp 6

6. Majka 4

7. Ayuso 2

8. Del Toro 1

There's 94 KM remaining, but 💙 @lorenzfortunato's finish line is in 2000m! What a solo effort from the Maglia Azzurra #GirodItalia pic.twitter.com/E8U45rqhW1 — Giro d'Italia (@giroditalia) May 21, 2025

95 km do cilja: Fortunata zdaj lovijo Pello Bilbao, Nairo Quintana, Luke Plapp in Wout Poels, imajo 35 sekund zaostanka. V glavnini, ki vozi 1:25 za vodilnim Italijanom, je pospešil Egan Bernal, na kolo pa sta se mu prilepila Juan Ayuso in Isaac del Toro. Primož Roglič je zaostal nekaj metrov in zdaj v svojem ritmu lovi priključek.

We got some early GC moves! 🇬🇧 @INEOSGrenadiers using their satellite riders for @Eganbernal, but the Maglie Rosa e Bianco follow!



We just made it halfway through the stage 🥵 #GirodItalia pic.twitter.com/VdXGsKQbX6 — Giro d'Italia (@giroditalia) May 21, 2025

97 km do cilja: V skupini Fortunatovih zasledovalcev je pospešil Avstralec Luke Plapp (Jayco AlUla), za njim sta se pognala še Nairo Quintana in Pello Bilbao, nato še Marco Frigo in Stefano Oldani. Fortunato ima 42 sekund prednosti pred zasledovalci, pa 1:39 pred glavnino. To je počakal tudi Jan Tratnik.

99 km do cilja: Fortunato vozi 34 sekund pred zasledovalci, velika ubežna skupina se je natrgala na več delov, tudi Jan Tratnik in Mads Pedersen sta izgubila stik, glavnina pa je zdaj 1:25 za vodilnim Italijanom. Na čelo glavnine so se postavili kolesarji UAE Emirates - XRG.

Lorenzo Fortunato escala o San Pellegrino sozinho a frente do pelote na busca por pontos de montanha. Mads Pedersen está no grupo 30s a frente do pelote. #GirodItalia pic.twitter.com/MuL8C5vi2Z — Pelote Ciclismo (@Pelote_) May 21, 2025

102 km do cilja: Fortunato ima zdaj že vel kot 40 sekund prednosti pred zasledovalci, v skupni ubežnikov pa se je znašel tudi Rogličev pomočnik v moštvu Red Bull - BORA - hansgrohe Jan Tratnik. Glavnina vozi le dobre pol minute za Tratnikovo skupino, ki pa se ves čas vzpona vztrajno redči. Ekipa UAE Team Emirates nima predstavnika med ubežniki.

103 km do cilja: V vodstvo se je odpeljal nosilec modre majice najboljšega hribolazca na dirki Lorenzo Fortunato (XDS Astana).

104 km do cilja: Ubežno skupino v klanec vleče nosilec vijolične majice najboljšega sprinterja na dirki, Danec Mads Pedersen (Lidl – Trek). Zaostanek glavnine je zdaj 1:35.

105 km do cilja: V vodstvu je skupina več kot tridesetih kolesarjev, med temi tudi Čeh Mathias Vacek (Lidl – Trek), ki v skupnem seštevku za rožnato majico zaostaja 3:43. Pričakovati je, da se bo skupina, ki ima v tem trenutku 1:17 prednosti pred glavnino do vrha vzpona močno razredčila, nekateri kolesarji že zdaj težko sledijo.

106 km do cilja: Začel se je vzpon na Alpe San Pellegrino (13,8 km, 8,8 %). Velika vodilna skupina ima 1:12 prednosti pred glavnino.

108 km do cilja: Keldermana in Poelsa bo vsak čas ujela večja skupina zasledovalcev, v kateri sta tudi nosilca vijolične in modre majice, Mads Pedsren in Lorenzo Fortunato. Glavnina s Primožem Rogličem, Juanom Ayusom, Isaacom del Torom in preostalimi favoriti se je umirila in zaostaja več kot minuto za čelom dirke.

114 km do cilja: Kelderman in Poels imata 16 sekund prednosti pred zasledovalci, od glavnine se je odcepilo več skupin, majhno prednost imajo Bilbao, Steinhauser, Hoole, Vascek, Brenner, Fiorelli in Fortunato.

117 km do cilja: V lov za vodilnima Nizozemcema se je podal še Britanec Mark Donovan (Q35.6).

123 km do cilja: Zdaj imata minimalno prednost pred zasledovalci Nizozemca Wilco Kelderman (Visma | Lease a Bike) in Wout Poels (XDS Astana). Vsak čas se bo začel vzpon na Alpe San Pellegrino, 13,8 kilometra dolg klanec prve kategorije z 8,8-odstotnim povprečnim naklonom.

124 km do cilja: Conciju se je pridružil še Francoz Quentin Pacher (Groupama - FDJ), pa s seboj potegnil še nekaj kolesarjev. Razlike so izjemno majhne, glavnina ostaja bolj ali manj enotna, a močno razpotegnjena.

126 km do cilja: Kolesarji se bližajo najtežjemu vzponu etape, na nekategoriziranem klančku pred Pellegrinom pa je v vodstvo skočil Italijan Nicola Conci (Astana).

128 km do cilja: Glavnina se je natrgala na tri večje skupine, razlike med temi so izjemno majhne, se je pa v vodilni znašel tudi nosilec rožnate majice Isaac del Toro.

136 km do cilja: Tudi poskus Kruijswijka in Azparrena je končan, glavnina je spet skupaj, vrtijo se novi skoki.

139 km do cilja: Leteči cilj v Borgu a Mozzanu je dobil Španec Azparren. Dvojici vodilnih tesno sledi četverica Perez, Cattaneo, Tonelli in Marcellusi, tudi glavnina je zelo blizu.

💜 It's definitely chaos out there, and the race situation is for from clear



Only certainty is that 🇪🇸 @azparren_99 has taken the points of the first IS #GirodItalia pic.twitter.com/FsO61D9jgE — Giro d'Italia (@giroditalia) May 21, 2025

Izidi letečega cilja, Borgo a Mozzano:

1. Azparren 12 točk

2- Kruijswijk 8

3. Tonelli 5

4. Marcellusi 3

5. Perez 1

143 km do cilja: Majhno prednost imata zdaj Nizozemec Steven Kruijswijk (Visma | Lease a Bike) in Španec Xabier Mikel Azparren (Q36.5). Kolesarji se približujejo prvemu letečemu cilju dneva.

146 km do cilja: Ubežnika sta ujeta, po 40 kilometrih etape je glavnina še vedno strnjena.

148 km do cilja: Cattaneo in Voisard imata 18 sekund prednosti pred glavnino, iz te še naprej skačejo novi napadalci.

157 km do cilja: Zdaj sta so manjšo prednost pred glavnino priborila Italijan Mattia Cattaneo (Soudal Quick-Step) in Švicar Yannis Voisard (Tudor).

Za trenutek sta se v ospredju znašla Mads Pedersen in Wout van Aert:

💜 🇧🇪 Just your classic breakaway riders, only combining for 103 CAREER WINS. #GirodItalia pic.twitter.com/XZN30CG5hH — Giro d'Italia (@giroditalia) May 21, 2025

169 km do cilja: Vrstijo se novi napadi, povprečna hitrost kolesarjev je vse od starta visoka, po dobrih 20 minutah etape znaša 51,267 km/h.

176 km do cilja: Prvi poskus pobega se je ponesrečil, trojica je spet v glavnini.

178 km do cilja: Francisco Munoz je počakal glavnino, trojica ubežnikov pa nadaljuje s kakšnimi desetimi sekundami prednosti.

181 km do cilja: Majhno prednost pred glavnino imajo Italijan Martin Marcellusi (VF Group - Bardiani CSF - Faizanè), Belgijec Fabio van den Bossche (Alpecin - Deceuninck), Britanec Owain Doull (EF Edication - EasyPost) in Španec Francosco Munoz (Team Polti VisitMalta). V glavnini še ni miru.

183 km do cilja: Glavnini je ušla četverica kolesarjev, pridružiti se ji želijo še številni drugi, zato je glavnina razpotegnjena, hitrost pa velika.

186 km do cilja: Takoj po uradnem startu so se na čelu glavnine začeli vrstiti napadi, eden najbolj zagretih je spet Belgijec Wout van Aert (Visma | Lease a Bike). Rožnato majico tudi danes brani Isaac del Toro (UAE Team Emirates - XRG).

🔥 First one to cross the line in Siena, first one to attack today!



🇧🇪 @WoutvanAert has some breakaway aspirations this morning!#GirodItalia pic.twitter.com/cQhMTuLfjt — Giro d'Italia (@giroditalia) May 21, 2025

Start: Ob 12.25 so kolesarji po malce daljši nevtralni vožnji dosegli kilometer nič in enajsta etapa 108. Gira se je začela zares. Začelo se je v lepem vremenu, a utegnejo danes naleteti na dež. Najhujše napovedi vremenoslovcev se očitno le ne bodo uresničile, za zdaj lahko pričakujemo suho etapo.