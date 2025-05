Čeprav je Nova Gorica Evropska prestolnica kulture vse leto, pa bo skoraj zagotovo največ ljudi privabila to soboto, ko se bo na mestnih ulicah in s ciljem na Trgu Evrope razpletla 14. etapa kolesarske dirke po Italiji. Ravninska etapa za šprinterje bo imela pred tem nekaj klancev v Goriških brdih. V mestu in Brdih si od gostovanja Gira obetajo predvsem turistične učinke. Za ljubitelje kolesarstva pa bo to izvrstna priložnost, da ob blizu vidijo Primoža Rogliča, Matevža Govekarja in Jana Tratnika. Preverili smo, kdaj na prizorišče, kje parkirati in na katerih točkah bo dirko najbolje spremljati.

Rok Lozej je trasiral zadnje kilometre sobotne etape. Foto: Ana Rojc Sobotna etapa letošnjega Gira, ravninska v dolžini 195 kilometrov, se bo začela v Trevisu in končala v Sloveniji, na Trgu Evrope v Novi Gorici. "Prvi del etape gre po ravnem iz Trevisa do Goriških brd. Etapa vstopi v Slovenijo na Plešivem in zajame celotna Brda, se pravi Dobrovo, Medana, Šmartno, Hum. Potem za kratek čas izstopi v Italijo in v Rožni Dolini pride v Novo Gorico. Sledi mestni krog oziroma dva kroga do cilja," nam zaključek 14. etape opiše Rok Lozej, tehnični vodja slovenskega dela etape. "Na Trgu Evrope bo podelitev, cilj bo premaknjen 300, 400 metrov pred tem predvsem zaradi logistike, opreme, ki mora biti, veliko tovornjakov in vsega, pa tudi gledalcev ne bi mogli stlačiti sem na trg. Tam je cilj in podelitev zaradi simbolike." Saj se na tem mestu tudi stikata Slovenija in Italija.

Matevža Govekarja imajo v Novi Gorici za domačega kolesarja. Foto: Ana Rojc "Nismo imeli možnosti narediti gorske etape ali pravih klancev, da bi se lahko pokazal Roglič. Dobili smo zahtevo po ravninski etapi oziroma s ciljem s samim šprintom. Omejeni smo bili na dolžini. Če so Brda tranzitna destinacija, smo imeli v Novi Gorici na voljo približno 20 kilometrov." Če etapa torej ni taka, da bi jo lahko dobil Primož Roglič (Red Bull - BORA - hansgrohe), pa bi jo morda lahko Matevž Govekar (Bahrain Victorious). Ta je svojo člansko kariero začel pri goriški ekipi MebloJOGI. "Ko sem se pogovarjal z njim, ima dogovor v moštvu, da si je lahko podčrtal to etapo. Ustrezajo mu Brda, da se glavnina malo razbije. Ni on tisti pravi šprinter, ki bi se prav boril z najboljšimi. Ampak če se bodo drugi utrudili, bo zelo konkurenčen in jaz mu res želim, da bi mu tukaj v Novo Gorici, skoraj na domačem terenu glede na to, da je iz Godoviča, uspel vrhunski rezultat."

Kje lahko v soboto najbolje vidimo kolesarje v Novi Gorici

Trasa zaključka sobotne etape v Novi Gorici. Foto: Giro d'Italia "Ko sem trasiral progo, je bilo narejeno tako, da kljub dosti zaprtih ulic, glavnina mesta še vedno ostane odprta. Gledali smo še, da je dokaj varno za kolesarje. Razširili smo vhod v ciljno ravnino, kjer smo odstranili eno krožišče." Najbolj oster zavoj bo na križišču Erjavčeve in Delpinove ulice pri stolpnici Eda center. Veliko izpostavljenih, nevarnih točk pa ni, pravi Lozej. "Malo ožje krožišče je pred Eda centrom in pred zadnjim kilometrom je nekaj otokov, a to smo pregledali, jih bodo zaščitili in bo vse v redu."

Vsi ljubitelji kolesarstva govorijo, da v soboto prihajajo v Novo Gorico. Tako smo Lozeja vprašali, na katerih točkah v mestu bomo kolesarje najbolje videli. "V samem centru na Bevkovem trgu gredo mimo na razdalji 150 metrov, z leve in z desne dvakrat. Prav tako na križišču med Gradnikovo in Vojkovo je spet ta točka in pa kilometer in pol pred ciljem je tudi taka točka, ko jih bo možno videti dvakrat in bo dovolj časa za prehod iz ene na drugo stran. Imamo pa še Rafut, kjer bo gorski cilj. Upam, da bomo pričarali res pravo vzdušje. Pogled tega pa so primerna za ogled še celotna Brda. Res bi pozval gledalce, da se razpršijo po celotni trasi, da ne silijo vsi samo v ciljni prostor." Če bodo na mestnih ulicah kolesarji mimo vas leteli 60 in več kilometrov na uro, jih boste lahko za kakšno sekundo več videli na Kostanjeviški cesti na omenjenem vzponu na Rafut. "To je minutni klanec, bolj bo šlo za sam položaj, za prvo selekcijo med šprinterji. Je atraktiven klanec, ampak predvsem bolj poklon nam in dodana atrakcija v Novi Gorici."

Kdaj v soboto v Novo Gorico in kje lahko parkiramo

V krožišču pred stolpnico Eda center so že postavili nekaj rožnatih koles. Foto: Matej Podgoršek

V Brdih bodo ceste zaprte od 13. ure, v Novi Gorici ob 14., a organizatorji pozivajo, da pridite na prizorišče še precej prej. "Na pot se odpraviti že zjutraj. Za ogled Gira si vzemite cel dan. Ne hodite v Novo Gorico šele ob 14. ali 15. uri, pa čeprav kolesarji pridejo v mesto šele po 16. uri. Dogajanje bo že prej. Res prosim, da upoštevate parkirne prostore in pridete v center peš, da ne bomo imeli prometnega kaosa." Označena parkirna mesta bodo na kromberški vpadnici, pri nakupovalnem centru in v industrijski coni. "To je 10, 15 minut peš do samega centra. Tudi v Brdih bodo na mrtvih krakih, kjer bo zaprta cesta, označena mesta."

V Brdih v Gonjačah najvišja točka 14. etape

Pogled s stolpa na Gonjačah na Brda in proti vasici Šmartno. Foto: Matej Podgoršek "Gostinci ponujajo Giro krožnike, naredili smo kolesarski izziv po trasi, postavili smo okvirje za selfije na različne konce. Da spodbujamo obiskovalce, da k nam pridejo že pred samim prihodom Gira d'Italia in si mogoče pogledajo in raziščejo skrite kotičke po Brdih," k že dopoldanskemu prihodu v Brda poziva Tina Novak Samec, direktorica Zavoda za turizem, kulturo, mladino in šport Brda. "V Brdih bomo pripravili veliki zaslon na trgu na Dobrovem, kjer bo tudi gastronomska ponudba in animacija. Zagotovo bo veliko obiskovalcev tudi na delu, kjer se vzpenjajo kolesarji, se pravi nekje med Šmartnim in Gonjačami, v Gonjačah bomo pa imeli tudi gorski cilj." Pod tamkajšnjim razglednim stolpom je najvišja točka etape.

Nekaj kilometrov asfaltiranih cest in promocija po svetu

Klanec na Rafut. Kostanjeviška cesta. Foto: Matej Podgoršek "Če rečem, kot to delajo Italijani: dobili smo nekaj kilometrov na novo asfaltiranih cest," v smehu o učinkih gostovanja Gira v Sloveniji pove Lozej. "Sicer pa gre predvsem za razpoznavnost po celotnem svetu. Ker gre za sobotno etapo, bo še bolj gledana in magnet za ljudi, ki si med delovnim tednom ne morejo ogledati Gira." Velik turističen učinek si obetajo predvsem v Brdih. "Mi smo kolesarska destinacija z vidika aktivnega preživljanja prostega časa. Že vrsto let kreiramo kolesarski produkt, v povezavi s preostalim, kar imamo v Brdih, se pravi naravne in kulturne danosti in neizbežno našo bogato gastronomsko ponudbo," pove Tina Novak Samec. "Vemo, da si Giro ogleda več kot 800 milijonov gledalcev po vsem svetu. Veliko je takih, ki kolesarske dirke spremljajo, da dobijo vpogled v pokrajino. Jaz sem prepričana, da bodo navdušeni nad našo. Brda niso obarvana samo rožnato, v tem obdobju so predvsem rdeča in zelena, glede na to, da zorijo naše briške češnje."

Med podelitvijo majic bo Trg Evrope preletela akrobatska skupina Frecce Tricolori. Kolesarski praznik na Goriškem se bo končal z večernim koncertom The Kolors, na Bevkovem trgu in na Kidričevi ulici, torej v ritmih uspešnice Italodisco.