"Bilo je preprosto težko," je v cilju razočarano razlagal malce pretreseni kapetan moštva Red Bull – BORA – hansgrohe in nadaljeval: "Ritem je bil hud, nisem se počutil najbolje, zdaj pa bo treba videti, kako naprej."

Videti je, da jo pri padcu na makadamu kakšnih 50 kilometrov pred ciljem zahtevne etape odnesel dokaj srečno, v cilj je pripeljal malce opraskan in okrvavljen na 19. mestu, dve minuti in 22 sekund za zmagovalcem dneva, Belgijcem Woutom van Aertom.

Rogličev padec:

💥 ROGLIC AND PIDCOCK GO DOWN!



🇦🇺 Lucas Hamilton slides from the lead of the peloton, and brings down with him the two riders, who both make it back on the road, but they trail behind @INEOSGrenadiers and @TeamEmiratesUAE #GirodItalia pic.twitter.com/MblXi0Xe3o