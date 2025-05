Primož Roglič obdaril Italijo, izguba majice ga ni ganila

"Včasih majico dobiš, drugič jo izgubiš," je v svojem na prvi pogled skoraj brezbrižnem slogu danes v cilju osme etape Dirke po Italiji razlagal slovenski as Primož Roglič. Po tem, ko je včeraj spet prevzel vodstvo na dirki in danes nosil znamenito rožnato majico, se ji je brez kakšnega resnejšega boja tudi odrekel. In to že drugič na letošnji dirki, zaradi česar se mnogi ljubitelji kolesarstva le praskajo po glavi in se sprašujejo, kaj je z Zasavcem. A njegovega rožnatega darila so se neizmerno razveselili Italijani, prvič po letu 2021 bo znamenito "maglio roso" nosil domačin, Diego Ulissi.

"Bil je težak dan in da, spet smo se odrekli rožnati majici," je v cilju osme etape na videz brezbrižno razlagal Primož Roglič, ki s kolegi iz moštva Red Bull – BORA – hansgrohe v prvi polovici etape sploh ni nadzoroval dogajanja na dirki in s tem dopusti nadvse pestro dogajanje in dolg, dolg boj za pobeg. Je bila to taktika ali v ekipi niso bili sposobni dirkati resneje, je zanimalo številne novinarje po etapi.

Enkrat jo dobiš, drugič izgubiš

"Fantje so bili cel dan izjemno močni, dali smo vse od sebe, ampak včasih majico dobiš, drugič jo izgubiš. Do konca dirke pa je še daleč," je z enigmatičnim nasmehom povedal 35-letni Zasavec in s tem ni potešil radovednosti sedme sile, ki pa je, resnici na ljubo, njegovih neodgovorov že dodobra navajena. Vsem je bolj ali manj jasno, da se Roglič in Bora v prvi vrsti varčujeta za odločilni zadnji teden dirke, ko na vrsto pridejo najzahtevnejši klanci.

Vrhunci osme etape:

🎬 Everyone expected a breakaway. But a stage like this, that was special. An hour-long fight for the break, and emotions running high after the line.



🎥 Highlights of Stage 8️⃣



🎬 Ci si aspettava la fuga, ma una tappa così è stata qualcosa di speciale. Oltre di un'ora di lotta… pic.twitter.com/FzrYz3Yd82 — Giro d'Italia (@giroditalia) May 17, 2025

Pozicija spremljevalnih vozil ne bo odločilna

Vseeno bi bilo morda smotrno za jutrišnjo nepredvidljivo etapo na trasi klasike Strade Bianche v Toskani zadržati vodstvo in z njim privilegij imeti v spremljevalni karavani ekipni avto na prvem mestu. Če se zgodi kakšna mehanska okvara, denimo. "Ah, mislim, da pozicija avtomobilov ne bodo odločila dirke. Razlika med prvim in drugim le ni tako velika, k sreči nismo trideseti," se je smejalo Rogliču, ki na letošnjem Giru deluje izjemno sproščen in je pred etapo navijače zabaval tudi z igranjem rožnate harmonike.

🇮🇹 #GirodItalia



Rogla: Specialist in GC, apprentice of the accordion 🪗 pic.twitter.com/bcZFDa83rj — Red Bull – BORA – hansgrohe (@RBH_ProCycling) May 17, 2025

Očitno je Zasavec ubral poseben pristop, ki pa mu zdaj prinaša obilico koristi. Varčuje z energijo, izogiba se stresnim situacijam, uspešno se izogiba padcem in kakršnimkoli drugim težavam, vseeno pa se njegovi tekmeci dobro zavedajo, kako nevaren je. Juan Ayuso (UAE Team Emirates – XRG) je tako danes spet izkoristil priložnost in Rogliču odščipnil sekundo. Tako kot včeraj, ko je Španec Slovenca ujel na spanju in sprintal do etapne zmage, Rogliča to ni niti malo ganilo. "Etap je še na pretek," poudarja slovenski as, zmagovalec Gira leta 2023.

"Nihče ne bo Gira dobil jutri, marikdo pa ga lahko izgubi"

Tudi Ayuso se dobro zaveda, da bo ključen zadnji teden dirke. "Nihče ne bo Gira dobil jutri," je dejal 22-letni Katalonec. Jutri je na sporedu ena bolj nepredvidljivih etap, ko se bodo kolesarji vozili po trasi klasike Strade Bianche s številnimi makadamskimi odseki. "Marsikdo pa lahko dirko tam izgubi," je še opozoril Ayuso. "To bo dan, v katerem se lahko zgodi marsikaj, od defektov, mehanskih okvar, padcev. Potrebovali bomo tudi nekaj sreče," je našteval nevarnosti. Danes je vzel sekundo, ker je "ta boljša kot nič", jutri pa se bo s kolegi iz UAE Emirates poskušal držati čim bolj v ospredju, daleč od nevarnosti.

Juan Ayuso je Rogliču odščipnil še sekundo. Foto: Reuters

Italijanski veteran ganjen do solz

In če se je Roglič danes prav mirnega srca še drugič na letošnjem Giru znebil "sladkega bremena", je osvojitev rožnate majice do solza ganila novega vodilnega na dirki, 35-letnega Italijana Diega Ulissija (Astana). "Nositi 'maglio roso' so sanje vsakega otroka, ki se začne ukvarjati s kolesarstvom, sploh pa italijanskega. Da mi je to uspelo zdaj proti koncu svoje kariere, je nekaj neverjetnega. Je nagrada za vsa leta truda," je razlagal Ulissi. Jutri bo v svoji Toskani tako z največjim ponosom dirkal v rožnati majici.

Trenutek, ko se je Ulissi zavedel, da je vodilni na Giru:

🩷 @DiegoUlissi is the new Maglia Rosa of the #GirodItalia!



And look at what it means to the Italian 🥹#GirodItalia | @XDSAstanaTeam pic.twitter.com/hXX7Y4rj73 — Giro d'Italia (@giroditalia) May 17, 2025

Uspeh kariere za mladeda Avstralca

Od veselja je v cilju razganjalo tudi 24-letnega Avstralca Luka Plappa (Jayco AlUla), ki je s svojo prvo etapno zmago na grand tourih dosegel uspeh kariere. "Iskreno povedano, še kar ne morem verjeti. Občutek imam, da se je to dolgo nakazovalo, lani sem bil nekajkrat že zelo blizu, zdaj pa se je vendarle zgodilo in to je nekaj zares, zares posebnega," je Melbournčan razlagal v cilju. "To etapo smo si označili že pred tedni, danes zjutraj pa na avtobusu še enkrat. Izpolnile so se mi sanje."

