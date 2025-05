Prelomna zmaga Juana Ayusa? "To je zelo velik korak v moji karieri."

Dvaindvajsetletni Katalonec Juan Ayuso (UAE Team Emirates - XRG) je danes prišel do svoje prve zmage na kateri od tritedenskih dirk, ko je slavil v sedmi etapi Gira in prvemu favoritu za skupno zmago Primožu Rogliču (Red Bull - BORA - hansgrohe) poslal grozeče sporočilo. Španec je očitno v odlični formi in utegne slovenskemu asu povzročati nemalo težav v nadaljevanju dirke, Zasavcu za ovratnik diha tudi v skupnem seštevku, v katerem na drugem mestu za rožnato majico zaostaja za vsega štiri sekunde.