Četrtkova šesta etapa Dirke po Italiji je na spolzki cesti postregla s številnimi padci in pretresi. Med tistimi, ki so jo odnesli najslabše, je bil Avstralec Jai Hindley (Red Bull - BORA - hansgrohe), zmagovalec Gira leta 2022 in dragocen pomočnik prvega favorita letošnje dirke Primoža Rogliča, ki je moral po padcu zaradi poškodbe dirko predčasno končati.

💥 Massive crash in the peloton, with many riders involved, including @RichardCarapazM, Jai Hindley, @PaulMagnier1 and others.



The race is neutralized for the moment, we'll provide updates as soon as we can. #GirodItalia pic.twitter.com/tZMaNvGIwO — Giro d'Italia (@giroditalia) May 15, 2025

Zaradi pretresa možganov je noč preživel v bolnišnici, zjutraj pa se je že oglasil na Instagramu. "Živjo, hvala vsem za sporočila in podporo po grdem padcu včeraj. Kar grdo sem jo skupil, utrpel sem delni pretres možganov in zlom tretjega ledvenega vretenca (L3), drugače pa sem v redu. Zelo sem razočaran, da moram končati Giro, in res upam, da so jo vsi preostali, ki so včeraj končali na tleh, dobro odnesli. Vsem želim odlično dirko, še posebej moštvenim kolegom," je zapisal Hindley.

Foto: zajem zaslona

Tretje ledveno vretence (L3) je eno izmed petih ledvenih (spodnjih) vretenc v hrbtenici. Je približno na sredini spodnjega dela hrbta, nosi pa veliko telesne teže in gibanja.

Slovenski as je na pomoč Hindleyja računal že na petkovi etapi v Apeninih, ki bo v Tagliacozzo prispela po 11,9 kilometra dolgem vzponu. Zadnji štirje kilometri imajo povprečni naklon več kot deset odstotkov. Skupaj bodo na sedmi etapi prekolesarili 3.400 višinskih metrov in 168 kilometrov. Še bolj pa je na njegovo pomoč računal kasneje v Alpah.

"Očitno je deževalo olje," je deževno četrtkovo etapo povzel Anthony Perez (Cofidis), tudi sam je bil med tistimi, ki so jo lažje skupili ob padcu. Na tleh je bil tudi lastnik rožnate majice Mads Pedersen (Lidl-Trek): "Sam sem precej močno padel na desni bok. Padec pri 65 kilometrih na uro ni ideale, a lahko bi bilo še hujše."

