Groves olajšan po zmagi. Perez o padcu: Očitno je deževalo olje!

Roglič dvignil palec, Hindley odstopil

Po kaotični šesti etapi je s Primožem Rogličem vse v redu. V cilju je dvignil palec. Iz ekipe Red Bull - BORA - hansgrohe pa bodo še sporočili, kako je z njihovimi preostalimi kolesarji. Jai Hindley je po padcu več minut pretresen sedel na pločniku, nato ga je odpeljalo reševano vozilo. Odstopil je. 🇮🇹 #GirodItalia



📍 Napoli saw the conclusion of stage six, which was affected by a large crash. The stage classifications were set at the point of the crash.



"Veliko olajšanje. Ekipa je verjela vame. Nisem imel dobrega začetka sezone. Zaradi poškodbe nisem veliko dirkal. Ja, veliko olajšanje, da sem dobil prvo etapo letos," je v prvi izjavi povedal Kaden Groves (Alpecin - Deceuninck), ki je dobil sicer svojo drugo etapo na Giru, skupno pa že 12. na dirkah svetovne serije. Za pomoč v ciljnem šprintu se je zahvalil svojim ekipnim kolegom, ki so že kilometer pred ciljem sprožili napad. "Lepo, da sem zmagal tukaj v Neaplju, v tem ikoničnem mestu. Za šprinterje je kot v sanjah, da na Giru dobimo tako etapo." Nič manj zadovoljen ni bil njegov ekipni kolega Jensen Plowright, ki ima prav 15. maja rojstni dan. "Sem prav čustven." Povprašali so ga še o množičnem padcu 71 kilometrov pred ciljem. "Ja, velik padec je bil. Cesta je bila zelo spolzka. Veliko fantov je bilo nesrečnih. Bilo je zelo kaotično."

Poglejte, kako je Kaden Groves dobil ciljni šprint:

🔻 Not one, but two attempts at anticipating the sprint. And despite coming close to the win, the sprinters would battle it out in Napoli



🔻Non uno ma due tentativi di fuga per anticipare lo sprint. Una coppia sfiora l'impresa a pochi km dalla gloria, ma sono i velocisti a… pic.twitter.com/hyvRmPx90g — Giro d'Italia (@giroditalia) May 15, 2025

Na šesti etapi so odstopili Jai Hindley (Red Bull - BORA - hansgrohe), Jay Vine (UAE Emirates), Juri Hollmann (Alpecin - Deceuninck) in Dion Smithy (Intermarche).

Mosca: Hvala organizatorjem, da so sprejeli pravo odločitev

Mads Pedersen je znova oblekel rožnato majico. Foto: Reuters Jacopo Mosca (Lidl-Trek) je bil med tistimi, ki so se po množičnem padcu, ki je terjal odstop vsaj štirih kolesarjev, pogovarjali z vodstvom dirke o nevtralizaciji. Med njimi je bil tudi Primož Roglič (Red Bull - BORA - hansgrohe). Ekipni kolega vodilnega na dirki Madsa Pedersena (Lidl-Trek) je po etapi za Eurosport spregovoril o dogajanju v trenutkih, ko je bila etapa ustavljena: "Hvala organizatorjem in žiriji, da so hitro sprejeli pravo odločitev za vse. Ko dežuje in je tako spolzko, ne moreš sprejeti drugačne odločitve. Seveda pa ni lepo, če moraš nevtralizirati etapo." V padec je bil udeležen tudi Pedersen. "Mads je padel, nekaj je zadel. Upajmo, da je v redu." Izkazalo se je, da je v redu, varno je prišel skozi cilj in na odru prejel rožnato majico. "Sam sem precej močno padel na desni bok. Padec pri 65 kilometrih na uro ni idealen. A lahko bi bilo še hujše. Pozneje nisem želel tvegati in se boriti za etapno zmago," pa je povedal Pedersen.

Kako je dirkati v takih pogojih na mokrih cestah, pa je Mosca opisal z besedami: "Kot bi bili na ledu. Kolesa včasih sploh ne moreš obvladati." "Očitno je deževalo olje," pa je etapo povzel Anthony Perez (Cofidis), tudi sam eden od tistih, ki so jo lažje skupili v padcu.

Poglejte posnetek množičnega padca na šesti etapi:

💥 Massive crash in the peloton, with many riders involved, including @RichardCarapazM, Jai Hindley, @PaulMagnier1 and others.



The race is neutralized for the moment, we'll provide updates as soon as we can. #GirodItalia pic.twitter.com/tZMaNvGIwO — Giro d'Italia (@giroditalia) May 15, 2025

Van Aert: To je bila napaka

"Ves čas je deževalo in kar naenkrat je na tistem spustu postalo zelo spolzko," je o nesrečnem dogodku na šesti etapi povedal Wout Van Aert (Visma | Lease a Bike). "Taki padci se lahko vedno zgodijo. Organizator je storil prej, da je etapo nevtraliziral, da smo se lahko vsi spet zbrali skupaj." Van Aert je že slab kilometer pred ciljem začel šprintati, a se uštel, niti ni imel na zadnjem kolesu ekipnega šprinterja Olava Kooija: "To je bila napaka. Mislil sem, da smo bližje cilju."

Dirka po Italiji, 6. etapa (Potenza–Napoli, 227 km):



1. Kaden Groves (Avs/Alpecin-Deceuninck) 4:59:52

2. Milan Fretin (Bel/Cofidis) vsi isti čas

3. Paul Magnier (Fra/Soudal Quick-Step)

4. Max Kanter (Nem/Astana)

5. Giovanni Lonardi (Ita/Team Polti VisitMalta)

6. Maikel Zijlaard (Niz/Tudor)

7. Martin Marcellusi (Ita/GBF)

8. Luca Mozzato (Ita/Arkea)

9. Matevž Govekar (Slo/Bahrain Victorius)

10. Olav Kooij (Niz/Visma)

...

92. Primož Roglič (Slo/Red Bull-Bora hansgrohe)

131. Jan Tratnik (Slo/Red Bull-Bora hansgrohe)



Skupni vrstni red:



1. Mads Pedersen (Dan/Lidl-Trek) +20:11:44

2. Primož Roglič (Slo/Red Bull-Bora hansgrohe) +0:17

3. Mathias Vacek (Češ/Lidl-Trek) +0:24

4. Brandon McNulty (ZDA/UAE Emirates) +0:31

5. Isaac del Toro (Meh/UAE Emirates) +0:32

6. Juan Ayuso (Špa/UAE Emirates) +0:35

7. Max Poole (VBr/Picnic PostNL) +0:43

8. Antonio Tiberi (Ita/Bahrain-Victorious) +0:44

9. Michael Storer (Avs/Tudor) +0:46

10. Giulio Pellizzari (Ita/Red Bull- Bora hansgrohe) +0:50

...

129. Jan Tratnik (Slo/Red Bull- Bora hansgrohe) +34:56

172. Matevž Govekar (Slo/Bahrain Victorious) +50:06