Nekdanji smučarski skakalec in zadnje desetletje eden najboljših kolesarjev sveta Primož Roglič je očitno človek številnih talentov. Pa med te sodi tudi igranje harmonike? Presodite sami.

🇮🇹 #GirodItalia



Rogla: Specialist in GC, apprentice of the accordion 🪗 pic.twitter.com/bcZFDa83rj