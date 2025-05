Primož Roglič predal rožnato majico, Avstralcu največja zmaga v karieri

24-letni kolesar iz Melbourna Luke Plapp se je danes veselil največje zmage v karieri, ko je osvojil osmo etapo Dirke po Italiji, a prava drama se je odvijala v ozadju. Italijanska člana moštva Astana Diego Ulissi in Lorenzo Fortunato sta bila člana ubežne skupine, ki je glavnini bežala za več kot štiri minute in sta tako ogrožala skupno vodstvo Primoža Rogliča. Ta je naposled res predal rožnato majico Ulissiju, ki je v cilj pripeljal štiri minute in 12 sekund pred Slovencem.

Rogliču je v ciljnem sprintu sekundo izmaknil še Španec Juan Ayuso (UAE Team Emirates – XRG), oba pa sta zdrsnila po razpredelnici. Roglič je zdaj tretji s 17 sekundami zaostanka za Ulissijem in petimi za drugo uvrščenim Fortunatom, Ayuso pa je četrti s tremi sekundami zaostanka za Kisovčanom.

Roglič se je tako že drugič na letošnjem Giru znebil "sladkega bremena," kot je pred dnevi poimenoval znamenito rožnato majico. Tudi po tem, ko jo je oblekel prvič po drugi etapi v Albaniji, jo je že naslednji dan prepustil Madsu Pedersenu. "Pomembno je le, kdo jo nosi zadnji dan dirke," je že večkrat poudaril slovenski as.

Dirka po Italiji, potek 8. etape:

Cilj: Avstralec Luke Plapp (Jayco AlUla) je zmagovalec osme etape 108. Gira! Nov vodilni na dirki je Italijan Diego Ulissi (Stana).

3 km do cilja: Medtem ko se Luke Plapp pelje zmagi naproti, je v glavnini tempo dvignila ekipa UAE Team Emirates, zato je njen zaostanek za vodilnim Avstralcem padel pod pet minut. Rogličeva rožnata majica tako še ni nujno oddana.

7 km do cilja: Luke Plapp (Jayco AlUla) se je na zadnji kategoriziran klanec dneva, Gagliole (0,8 km, 8,1 %), pognal z dobro minuto prednosti pred najbližjimi zasledovalci in napada svojo prvo zmago na grand tourih v karieri. Glavnina je še vedno slabih šest minut za vodilnim in zdaj izgleda, da bo Primož Roglič danes oddal rožnato majico. Vprašanje je le, komu, Lorenzu Fortunatu ali Diegu Ulissiju.

11 km do cilja: Kelderman in Ulissi sta ujela Arrieto, trojica vozi 1.09 za vodilnim Plappom. Skupina s Fortunatom je 2:32 za vodilnim Avstralcem, glavnina z Rogličem pa 5:51.

19 km do cilja: Luke Plapp je osvojil šest bonifikacijskih sekund, ko je prvi opravil z Red Bullovim kilometrom, Avstralec ima 55 sekund prednosti pred Špancem Igorjem Arrieto, ki ga lovi, pa 1:15 pred Keldermanom in Ulissijem ter 2:20 pred skupino s Fortunatom. Glavnina vozi še vedno nekaj čez šest minut za vodilnim.

Izidi letečega cilja Red Bullov kilometer, Castel Santa Maria:

1. Plapp 6 bonifikacijskih sekund

2. Arrieta 4

3. Ulissi 2

23 km do cilja: Luke Plapp (Jayco AlUla) vozi 1:13 pred zasledovalci Keldermanom, Arrieto in Ulissijem, pa 2:05 pred skupino s Fortunatom in 6:11 pred glavnino.

33 km do cilja: Plapp vztraja sam v vodstvu, Ulissi in Fortunato se izmenjujeta v virtualnem vodstvu na dirki, odločajo pa sekunde. Glavnina z Rogličem vozi 5.25 za vodilnim Avstralcem, na čelu pa se občasno pojavlja tudi ekipa UAE Emirates.

45 km do cilja: Avstralec Plapp je dobil gorski cilj na Montelagu, zdaj pa je sam v vodstvu z nekaj sekundami prednosti pred zasledovalci Keldermanom, Arrieto in Ulissijem.

Izidi gorskega cilja, Montelago (III. kategorija):

1. Plapp 9 točk

2, Kelderman 4

3. Ulissi 32

4. Arrieta 1

46 km do cilja: Luke Plapp (Jayco AlUla) je ujel vodilno trojico, Wilca Keldermana (Visma | Lease a Bike), Igorja Arrieto (UAE Team Emirates - XRG) in Diega Ulissija (Astana), približuje se še Georg Steinhauser (EF Education – EasyPost), trudi se še Romain Bardet (Picnic PostNL), preostali ubežniki so raztreseni po klancu, skupina z Lorenzom Fortunatom (Astana) zaostaja minuto in pol, glavnina S Primožem Rogličem pa 5:38.

50 km do cilja: Kelderman in Ulissi sta se na klancu hitro otresla kolegov in se odpeljala v vodstvo, Steinhauser in Arrieta sta se pognala v lov, Vendrame, Plapp in Bardet so nekoliko zaostali, še bolj skupina z modro majico.

53 km do cilja: Kolesarji se bližajo vzpomu na Montelago (III. kategorija, 5,5 km, 6,9 %), Vendrame, Steinhauser, Plapp, Bardet, Kelderman, Arrieta in Ulissi 1:16 pred preostalimi ubežniki in 5:35 pred glavnino,

60 km do cilja: Vendrame, Steinhauser, Plapp, Bardet, Kelderman, Arrieta in Ulissi zdaj vozijo dobro minuto pred skupino s Fortunatom in 5:38 pred glavnino. Tudi Diego Ulissi (Astana) ima teoretične možnosti, da danes obleče rožnato majico, če Fortunatu poidejo moči. Ulissi ima v skupnem seštevku 4.01 zaostanka za Rogličem, v tem trenutku je prevzel virtualno vodstvo na dirki.

69 km do cilja: Ubežna skupina je še vedno raztrgana, a ima pred glavnino 5.17 prednosti. Poročevalec televizije Eurosport, nekdanji nemšški profesionalec Jens Voigt, je "iz zanesljivih virov" izvedel, da je Primož Roglič danes pripravljen predati rožnato majico vodilnega. Glavni kandidat zanjo je italijanski ubežnik Lorenzo Fortunato (Astana), ki v skupnem seštevku za Rogličem zaostaja 2:57 in je zdaj v virtualnem vodstvu na dirki.

75 km do cilja: Andrea Vendrame, Georg Steinhauser, Romain Bardet in Lorenzo Fortunato se zdaj spuščajo z 20 sekundami prednosti pred preostalimi ubežniki in dobrimi petimi minutami pred glavnino.

92 km do cilja: Lorenzo Fortunato (Astana) je na Sassotettu osvojil 40 gorskih točk. Izzval ga je Romain Bardet (Picnic PostNL), ki pa je osvojil drugo mesto in 18 točk. Glavnina zdaj vozi 5:10 za čelom dirke. Fortunato, nosilec modre majice najboljšega hribolazca na dirki, se je še utrdil v vodstvu tega seštevka, zdaj ima na računu 98 točk, 48 več od Španca Juana Ayusa (UAE Team Emirates- XRG).

Izidi gorskega cilja, Sassotetto (i. kategorija):

1. Fortunato 40 točk

2. Bardet 18

3. Tarozzi 12

4. Ulissi 9

5. Bouwman 6

6. Steinhauser 4

7. Plapp 2

8. Frigo 1

96 km do cilja: Zdaj Prodhomme, Steinhauser, Frigo, Howson, Bardet, Kelderman, Van Baarle, Arrieta in Fortunato vozijo 27 sekund pred preostalimi člani ubežne skupine in 4:27 pred glavnino, na čelu katere vztraja Rogličeva ekipa Red Bull – BORA – hansgrohe. To pomeni, da je virtualno vodstvo na dirki prevzel Fortunato.

102 km do cilja: Na klancu se je začela trgati tudi ubežna skupina, v vodstvo so se odpeljali Dylan van Baarle, Lorenzo Fortunato, Georg Steinhauser, Luke Plapp, Romain Bardet in Wilco Kelderman.

104 km do cilja: Ubežnikom sta se priključila še Stefano Oldani in Mattia Bais, kolesarji se vzpenjajo na Sassotetto, Rogličevi so se postavili na čelo glavnine, ta pa vozi slabo minuto in pol za dvajseterico ubežnikov. Najvišje uvrščeni kolesar v skupnem seštevku med ubežniki je Lorenzo Fortunato (Astana), ki za rožnato majico zaostaja 2:57.

106 km do cilja: Vodilni skupini se je pridružil še Italijan Manuele Tarozzi, medtem se je na čelu glavnine, ki vozi 1:20 za ubežniki le pojavila tudi Rogličeva Red Bull – BORA – hansgrohe.

111 km do cilja: V ospredju je zdaj osemnajsterica, Lastra, Moniquet, Prodhomme, Vendrame, Honore, Steinhauser, Rochas, Frigo, Formolo, Howson, Bouwman, Plapp, Bardet, Kelderman, Van Baarle, Arrieta, Ulissi in Fortunato. Ima pa 48 sekund prednosti pred glavnino.

115 km do cilja: Zdaj se je z majhno prednostjo pred glavnino oblikovala nova močna skupina, v kateri so Lastra, Prodhomme, Vendrame, Honore, Steinhauser, Rochas, Frigo, Formolo, Howson, Bouwman, Kelderman, Van Baarle in Fortunato, sledita ji še Moniquet in Bardet, glavnina pa vozi dobrih 20 sekund za vodilnimi.

119 km do cilja: Glavnina je spet skupaj.

121 km do cilja: Wilco Kelderman (Visma | Lease a Bike) se je zdaj sam odpeljal v vodstvo, priključiti se mu poskušata še Ekvadorec Capeda in Italijan Tonelli, glavnina pa je tik za njimi. Jan Tratnik se je medtem ustavil pri spremljevalnem vozilu Bore, se natovoril z bidoni in okrepčili, ki jih bo zdaj razdelil med moštvene kolege.

125 km do cilja: Glavnina je spet združena, pa močno razpotegnjena. Rogličeva ekipa Red Bull - BORA - hansgrohe se danes ne trudi nadzorovati dogajanja. Že pred časom se je v ozadju izoblikoval "grupetto" kolesarjev, ki niso zdržali tempa glavnine. Ta postaja vse večji, sprinterske ase danes očitno čaka naporen dan, karavana se počasi približuje najtežjemu klancu dneva, Sassotettu (13,1 km, 7,3 %).

132 km do cilja: Quintani, Pignazoliju in Tonelliju so se v vodstvu pridružili še Louis Meintjes, Romain Bardet in Wilco Kelderman. Šesterica ima majhno prednost pred glavnino. V prvi uri etape je bila povprečna hitrost kolesarjev 49,5 km/h!

136 km do cilja: Davide Piganzoli je na Croce di Casale pobral devet gorskih točk, trojici se zdaj na spustu naglo približuje močno razpotegnjena glavnina.

Izidi gorskega cilja, Croce di Casale (III. kategorija):

1. Pignazoli 9 točk

2. Tonelli 4

3. Quintana 2

4. Frigo 1

139 km do cilja: Nekaj prednosti si je privozila trojica Nairo Quintana (Movista), Davide Pignazoli in Alessandro Tonelli (oba Polti VisitMalta).

140 km do cilja: James Knox (Soudal Quick-Step) na čelu glavnine diktira hud tempo v klanec, Rogličevim kaos očitno ustreza in se ne trudijo nadzorovati dirke. Še vedno čakamo na uspešen pobeg.

145 km do cilja: Glavnina je spet enotna, kolesarji pa začenjajo s prvim kategoriziranim vzponom dneva na Croce di Casale (III. kategorija, 8,6 km, 4,5 %)

147 km do cilja: Van Aert je spet v glavnini, vrstijo se novi skoki, tudi Pedersen, Cataneo in De Pretto obupujejo.

149 km do cilja: Van Aert in Norvežan Martin Tjotta (Arkéa - B&B Hotels) sta si uspela priboriti nekaj prednosti pred glavnino, iz te pa še naprej skačejo interesenti za beg in teh danes ni malo. Vodilna trojica ima 19 sekund prednosti pred zasledovalci.

152 km do cilja: Tratniku se je za krajši čas na čelu glavnine pridružil nekdanji moštveni kolega Wout van Aert, nekaj sta se dogovarjala, a olitno nič dogovorila. Bori ni uspelo umiriti glavnine, Belgijec se še naprej trudi zbežati. Vodilna trojica vozi 26 sekund pred zasledovalci.

156 km do cilja: Na čelo glavnine se je prebil Jan Tratnik (Red Bull - BORA - hansgrohe, ki poskuša zdaj ob pomoči kolesarjev Lidl - Treka umiriti dogajanje.

158 km do cilja: Glavnina je ujela skupino, ki se je podala v lov za trojico ubežnikov, ta pa ima še vedno le 20 sekund prednosti.

165 km do cilja: Glavnini je malce ušla še ena skupina kolesarjev, v kateri so Belgijec Kielich, Norvežan Svestad-Bardseng, Nemec Brenner, Francoz Godon ter Italijani Zambanini, Germani in Bais. Vozijo 14 sekund za vodilno trojico, pa dobrih 20 pred glavnino, ki se je za nekaj trenutkov raztrgala na dva dela. Še vedno pa ni miru, iz glavnine še naprej skačejo številni tekmovalci, izjemno aktiven je še naprej Van Aert.

172 km do cilja: Mads Pedersen (Lidl – Trek), Mattia Cataneo (Soudal Quicks-Step) in Davide De Pretto (Jayco AlUla) zdaj vozijo 25 sekund pred glavnino, iz te pa še naprej skačejo številni kolesarji.

177 km do cilja: V glavnini še kar ni miru, spet je poskupal pobegniti Wout van Aert in s seboj potegnil nekaj nevarnih kolesarjev, poskus Belgijca je bil spet neuspešen. Prednost vodilne trojice pa je zdaj padla na vsega devet sekund.

182 km do cilja: Vodilna trojica vozi 22 sekund pred glavnino, iz te se kolesarji še poskušajo priključiti begu, tempo je zato vse od starta visok.

190 km do cilja: Nemec Nico Denz je bil glavni "policist" moštva Red Bull – BORA – hansgrohe na čelu glavnine in je pazil, da ne pobegne kakšen Rogliču nevaren kolesar, dvakrat je preprečil beg Wouta van Aerta (Visma | Lease a Bike), ko pa se je iz glavnine izstrelil nosilec vijolične majice Mads Pedersen (Lidl – Trek), pa ni reagiral. Dancu sta se pridružila še Italijana Mattia Cataneo (Soudal Quicks-Step) in Davide De Pretto (Jayco AlUla). Trojica si je prikolesarila manjšo prednost, v ozadju je še pestro.

194 km do cilja: Nemec Max Kanter (Astana) je takoj po startu pobegnil glavnini, a ni dočakal kolegov in naposled obupal. Še naprej poteka boj za pobeg.

197 km do cilja: Z manjšo zamudo so kolesarji dosegli kilometer nič in osma etapa se je začela zares. Takoj so se začeli napadi na čelu glavnine.

Start: Kolesarji so se ob 12.15 podali na zaprto vožnjo, ob 12.25 bi se morala osma etapa letošnje rožnate pentlje začeti tudi zares. Primož Roglič je spet v rožnati majici, kar pomeni, da bo moral s kolegi iz moštva Red Bull – BORA – hansgrohe nadzorovati dogajanje.