Športni direktor UAE jasno in glasno: Naš cilj je zmagati Giro ne glede na situacijo

Kolesarji na Dirki po Italiji imajo danes drugi prosti dan (prvi je bil zaradi selitve iz Albanije na Apeninski polotok že po treh etapah), namenjen regeneraciji, analizam in medijskim obveznostim. V imenu ekipe UAE Team Emirates - XRG so na spletni novinarski konferenci pred mikrofon popoldne stopili Isaac del Toro, po izjemni vožnji na etapi 'mini Strade Bianche' presenetljivo vodilni na dirki, drugouvrščeni Juan Ayuso, še do včeraj glavni adut ekipe UAE, in športni direktor Joxean Matxín.

Športni direktor Joxean Matxín je poudaril, da je trenutni položaj za ekipo idealen in da so zdaj drugi na potezi, medtem ko morajo kolesarji UAE le braniti svojo pozicijo. In ta je trenutno res izjemna – v prvi deseterici in pred prvim favoritom za zmago Primožem Rogličem so kar štirje njihovi kolesarji.

"Lahko igramo z različnimi taktikami, saj imamo v igri tudi Brandona McNultyja in Adama Yatesa (trenutno osmega in devetega v skupnem seštevku, op. a.), kar nam omogoča, da pritiskamo na preostale ekipe. A na prvem mestu še vedno gledamo na Del Tora in Ayusa, ki sta trenutno vodilna v skupni razvrstitvi," vztraja Matxin.

"Po kronometru bomo bolje razumeli dejansko razmerje moči – kdo so resnični konkurenti za skupno razvrstitev. Za nas je to zelo dobra situacija," poudarja španski strateg pred torkovim kronometrom od Lucce do Pise v dolžini 286 kilometra, ki bo za vodilnega del Tora najdaljši kronometer v karieri. A prav mogoče je, da se bo razmerje moči znotraj ekipe pokazalo šele v pravih gorskih etapah.

Juan Ayuso si je v makadamski etapi poškodoval koleno, a zagotavlja, da ne gre za težjo poškodbo. Foto: Guliverimage

Kako huda je poškodba Juana Ayusa?



Tako kot Roglič se je v nedeljski etapi na tleh znašel tudi Juan Ayuso. V cilj je pripeljal okrvavljen, in kot se je pozneje razvedelo, je potreboval tudi nekaj šivov na kolenu. A kot je pojasnil danes, poškodba ni skrb vzbujajoča. "Pozitivna stvar je, da ne gre za poškodbo mišice, ampak zgolj za udarec v kost. Če se bo stanje še naprej izboljševalo, to ne bi smelo vplivati na mojo predstavo, ker – kot rečeno – ni poškodovana mišica. Gre za koleno, za kost," je pojasnil Španec. Priznal je, da je današnji trening začel precej zaskrbljen, a je bil ob koncu treninga že pomirjen. "Če se stanje izboljšuje med treningom, potem je bil le udarec in nič hujšega. Seveda nikoli ni idealno pasti, a mislim, da bom v redu," ostaja optimističen Ayuso.

Bosta McNulty in Yates aduta iz rokava?

V ekipi Emiratov glede taktike razumljivo ostajajo skrivnostni. Tako Matxín ni želel razkriti, ali bosta Brandon McNulty (za rožnato majico ima na 8. mestu z 1:59 minute zaostanka) in Adam Yates (deveti z 2:01 minuti zaostanka za vodilnim) v prihodnjih dveh tednih igrala vlogo skritih adutov za končni uspeh. Namesto tega je vztrajal pri trditvi: Naš glavni cilj je zmaga na Giru ne glede na to, kako se dirka odvija in kdaj bo odločena. Tudi včeraj smo ves dan narekovali tempo, da bi ohranili prednost pred glavnim tekmecem Rogličem. Ayuso, McNulty in Yates so odlično opravili nalogo. Naša naloga ostaja jasna – dokončati misijo: zmago na Giru d'Italia."

V UAE vztrajajo: Trenj v ekipi ni

V ekipi zanikajo, da bi novo razmerje na rezultatski lestvici kakorkoli zamajalo odnose znotraj ekipe, konkretno glavnih protagonistov, Ayusom, in vodilnim Del Torrom, ki menda ostajata v dobrih prijateljskih odnosih tudi v prihodnje.

Kaj na vse to pravi rožnati Mehičan?

Del Toro se v nobenem trenutku novinarske konference ni želel postavljati v vlogo vodilnega na Giru "V moji glavi sta še vedno vodji ekipe (Ayuso in Yates, op. a.). Oba zelo spoštujem. A kdo ve, morda mi uspe še kaj norega," je dejal 21-letni Mehičan, a hitro umiril apetite. "Nisem prepričan, če bom lahko sledil v gorskih etapah zadnjega tedna. V kolesarstvu nikoli ne moreš biti povsem samozavesten, zato počakajmo in poglejmo. Če bodo noge prave, bom dal vse od sebe. Videli bomo, kako se bo dirka razvijala."

Del Toro je še razkril, da mu je pred etapo sporočilo poslal Tadej Pogačar, ta je sposobnost Mehičana na makadamskih cestah Toskane dodobra spoznal na letošnji dirki Strade Bianche, in mu dejal, naj izkoristi priložnost, če se bo znašel v pravi situaciji, in poskusi zmagati. "Mislim, da verjame vame," je dejal Del Toro.

Pogačar je v nedeljo po zmagi Del Torra na Instagramu objavil njuno skupno fotografijo s priprav na dirko Strade Bianche v marcu in zapisal: Pogled v prihodnost, kar je velik poklon mlademu kolesarju, ki se ga omenja kot Pogačarja 2.0, kot izboljšano verzijo prvega kolesarja sveta.

Startni časi Slovencev na torkovem kronometru od Lucce do Pise (28.6 km):



13:43:00 Matevž Govekar (Bahrain Victoripus)

14:41:00 Jan Tratnik (Red Bull - BORA - hansgrohe)

16:13:00 Primož Roglič (Red Bull - BORA - hansgrohe)

