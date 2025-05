Woutu van Aertu močno odleglo: Končno!

"Niti ne znam razložiti, ampak čutim, da se je skorajda moralo zgoditi tu, na mestu, kjer se je leta 2018 začela moja cestna kariera," je razlagal junak današnje devete etape 108. Gira Wout van Aert. Letos na spomladanskih belgijskih klasikah ni izpolnil visokih pričakovanj, domači mediji so ga kritizirali predvsem zaradi zapravljene zmage na dirki Dwars door Vlaandern, kjer sta z moštvenim kolegom Tiesjem Benootom v zaključku taktično zamočila in zmago prepustila Američanu Neilsonu Powlessu, slab je bil za 30-letnika tudi začetek letošnjega Gira v Albaniji, a je tedaj še čutil posledice bolezni, ki jo je prebolel tik pred začetkom rožnate pentlje.

Zaključni dvoboj Van Aerta in Del Tora:

🔻 A face-off for the ages. Youth against Experience. Strength against Strength. And a win that means so much.



🔻Un duello mitologico. La gioventù contro l'esperienza. Forza contro Forza. E una vittoria dai mille significati.



⏪ The @continentaltire Ultimo Kilometro… pic.twitter.com/JIJt9WvHPn