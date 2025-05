Isaac del Toro jokal od sreče, Woutu van Aertu pa ne zameri nič

"To je resnično neverjetno, potreboval bom čas, da docela dojamem, kaj se je zgodilo. Ko sem na zadnjem vzponu na makadamu izvedel, kakšna je moja prednost, nisem mogel verjeti. Poskušal sem kar najhitreje priti do cilja, tam pa sem zajokal od sreče," je v pogovoru za CyclingPro.net vrelo iz mladega Mehičana Isaaca del Tora, ki je včeraj prevzel skupno vodstvo na Giru.

V skupnem seštevku dirke ima minuto in 13 sekund prednosti pred moštvenim kolegom Juanom Ayusom, med deseterico pa ima ekipa Emiratov še dva svoja kolesarja, Brandona McNultyja (+ 1:59) na osmem in Adama Yatesa (+ 2:01) na devetem mestu. Kar polovica ekipe UAE Emirates je tako v boljšem položaju od slovenskega asa Primoža Rogliča (Red Bull - BORA - hansgrohe), ki je ob Ayusu pred dirko veljal za glavnega favorita za končno zmago.

This is what it means to take the maglia rosa 🥹👚 #GirodItalia



For the first time in its 116-year history, the @giroditalia has a Mexican in the pink jersey 🇲🇽



El Torito, @ISAACDELTOROx1, makes history in Siena! 🐂 #WeAreUAE pic.twitter.com/ukVGuTGyoY — @UAE-TeamEmirates (@TeamEmiratesUAE) May 18, 2025

Kdo bo zdaj vodja Emiratov?

Kdo bo torej v nadaljevanju dirke kapetan Emiratov in mož, ki mu bodo nudili vso podporo? "Jaz se še ne počutim kot vodja," odgovarja. "Več zaupanja imam v Adama in Juana, saj sta bolje pripravljena za tritedensko dirko. Res je, da sem trenutno v najboljšem položaju, ampak zame sta še vedno vodji ona dva, zelo ju spoštujem. Ampak kdo ve, morda mi uspe še kaj norega, mislim pa, da zadnji teden v gorah ne bom zmogel slediti najboljšim," je še razlagal Del Toro.

Že v torek, ko se 108. Giro nadaljuje s posamično vožnjo na čas, bo mladenič na veliki preizkušnji. "To bo najdaljši kronometer, ki ga bom odpeljal v karieri, upam, da mi bodo noge dobro služile. Vsekakor bom iz sebe iztisnil vse," obljublja. Če bo zadržal večino prednosti pred moštvenimi kolegi, bodo morali v UAE Emirates že začeti razmišljati o prilagoditvi taktike.

🇲🇽 🩷 The first ever Maglia Rosa from Mexico.



Dear Mexicans, you can be proud of your Torito #GirodItalia | @ISAACDELTOROx1 pic.twitter.com/Qi7oUf2U75 — Giro d'Italia (@giroditalia) May 18, 2025

"Jasno je, da lahko osvoji Giro"

V nedeljo sta se z Woutom van Aertom tekmecem odpeljala 15 kilometrov pred ciljem naporne etape, malo pred tem pa je prav Del Toro silovito odgovoril na napad Kolumbijca Egana Bernala (Ineos Grenadiers). Tega je Mehičan povsem navdušil. "Zagotovo je odličen kolesar, zelo inteligenten, z dobrim občutkom za vožnjo v skupini, odlično se zna spuščati. Po mojem mnenju je eden najboljših sploh in jasno je, da lahko osvoji Giro," je razlagal Bernal, ki na letošnji rožnati pentlji že kaže odtenke stare, šampionske forme.

🔻 A face-off for the ages. Youth against Experience. Strength against Strength. And a win that means so much.



🔻Un duello mitologico. La gioventù contro l'esperienza. Forza contro Forza. E una vittoria dai mille significati.



⏪ The @continentaltire Ultimo Kilometro… pic.twitter.com/JIJt9WvHPn — Giro d'Italia (@giroditalia) May 18, 2025

Van Aert pa v zaključnih 15 kilometrih dirke z Del Torom ni sodeloval z menjavami v vodstvu in na ta način tudi privarčeval dovolj moči, da je na zaključnem klancu, znameniti ulici Santa Caterina v Sieni, strl tekmeca. "Sem Woutov navijač in razumem, v kakšnem položaju se je znašel. Gledati je moral na položaj Simona Yatesa, obenem pa si je močno želel zmage. Poskušal sem vršiti nekaj pritiska nanj in ga prisiliti, da sodeluje, ampak razumem, da ni smel. V zaključku sva se udarila pošteno, bil je boljši, zato mu čestitam," je še povedal mladi as.

Results powered by FirstCycling.com

Preberite še: