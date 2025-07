"Seveda rumene majice ni lahko izgubiti, ampak ja ... Včeraj smo izgubili Joaota, Pavel še okreva po bolezni, naš cilj danes je bil, da nas Visma ne napada oziroma, da odbijemo te napade, to je bila naša prva naloga in opravili smo jo odlično," je v pogovoru za TV Slovenija po naporni etapi povedal slovenski kolesarski šampion Tadej Pogačar, ki je v cilj pripeljal na devetem mestu, štiri minute in 51 sekund za zmagovalcem Simonom Yatesom (Visma | Lease a Bike).

Izgubo rumene majice – to je prevzel borbeni irski as Ben Healy (EF Education – EasyPost) – je Gorenjec tako postavil v kontekst. Včeraj je ostal brez izjemno pomembnega pomočnika, Portugalca Joaa Almeide, ki se je po padcu v sedmi etapi letošnjega Toura še dva dni pogumno boril, a so bile bolečine naposled le prehude. Danes svojega dela pomočnika ni mogel stoodstotno opraviti še Pavel Sivakov, zato je Pogi v zaključku etape ostal sam, a kljub temu odbil vse napade Visme, ki ji je sicer danes uspela taktično odlična dirka.

Visma je pritiskala na Pogačarja:

Nadležne čebele

Na zadnjih dveh vzponih dneva so nizozemske čebele Pogačarja ves čas gnjavile, napade sta sprožala Američana Mattero Jorgenson in Sepp Kuss, medtem ko je Jonas Vingegaard le sledil in varčeval moči. Naposled je imel Pogačar dovolj igric in je sam močno pospešil, osamil Vingegaarda, ki pa mu je ostal prilepljen na kolo. Dvoboj dveh glavnih favoritov za letošnjo zmago na dirki vseh dirke je bil tako na prvi gorski etapi dirke neodločen. Slovenec priti Dancu še naprej vodi z minuti in 17 sekundami prednosti.

Ko je imel dovolj igric ...

🔥 @TamauPogi attacks! Only Jonas Vingegaard can keep up!



🔥 @TamauPogi attaque ! Seul Jonas Vingegaard peut le suivre !#TDF2025 pic.twitter.com/T2MRZTykSS — Tour de France™ (@LeTour) July 14, 2025

"Malo so bili nadležni z vsemi temi napadi in sem se še sam odločil za en malo boljši napad," je za slovensko nacionalno televizijo še priznal najboljši kolesar sveta, ki pa je nato popustil, ko je uvidel, da se mu Vingegaarda ni uspelo otresti. "Priključila pa sva se tudi Lennyju Martinezu iz bega in pazil sem, da prečka ciljno črto pred mano, ker mu to veliko več pomeni," je še pojasnil svetovni prvak in dodal: "Ostalo sledi."

V četrtek spet v klanec

V torek bo prvi prost dan na letošnji dirki in Pogačar bo imel še nekaj več miru, saj nima več nobenih obveznosti, ki jih je deležen nosilec rumene majice. "Po eni strani je celo dobro, da nimamo te rumene majice," se je zasmejal, zavedajoč se, da odločilne etape z najtežjimi klanci šele prihajajo.

Tour se nadaljuje v sredo z ravninsko etapo, že v četrtek pa je na sporedu nov velik test za favorite, naslednja gorska etapa s ciljnim vzponom na znameniti Hautacam v Pirenejih.

