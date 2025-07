Poseben priklon Marku Cavendishu, ki začasno dobiva svoje mesto

Mark Cavendish, ki je profesionalno kolesarsko kariero končal lani, potem ko je v 5. etapi Toura 2024 osvojil svojo 35. zmago in tako prehitel Eddyja Merckxa na vrhu večne lestvice, je prav v mestu Châteauroux leta 2008 slavil svojo prvo zmago na Dirki po Franciji, ko je v silovitem sprintu ugnal legendarna kolesarja Oscarja Freireja in Erika Zabla. Zmagi na isti lokaciji je ponovil leta 2011 in nato še celo desetletje pozneje, leta 2021.

Če boste mesto obiskali danes, vas bo že ob vstopu v mesto pričakala tabla z napisom Cavendish City – simbolično so jo namestili pod uradnim krajevnim znakom –, ki vas bo spomnila na pečat, ki ga je ta britanski spinter pustil v tem mestu. Župan Gil Avérvous je ob tem na družbenem omrežju X zapisal: "Châteauroux odstopa prostor Cavendish Cityju – tri etapne zmage, to si vsekakor zasluži omembo!"

Mesto Châteauroux je včeraj že petič v zgodovini gostilo cilj etape Toura. Čeprav je do zadnjih nekaj sto metrov kazalo na čudežno zmago Mathieuja van der Poela, ki je bil z moštvenim kolegom Jonasom Rickaertom v begu vse od kilometra nič, je na koncu zmago slavil Belgijec Tim Merlier (Soudal Quick-Step).

Danes je na Touru na sporedu prva gorska etapa.

