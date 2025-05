Slovenski kolesar Primož Roglič je v deveti etapi Dirke po Italiji preživljal izjemno težke trenutke. Na zahtevni makadamski trasi do Siene je padel, utrpel defekt in v cilj prišel z več kot dvema minutama zaostanka za novim vodilnim Isaacom del Torom. Roglič je zdrsnil na skupno deseto mesto in je zdaj pred njim zahtevni izziv, kako nadoknaditi izgubljeni čas v nadaljevanju dirke. O težavah, ki jih je imel slovenski šampion, je spregovoril športni direktor ekipe Red Bull - BORA - hansgrohe Patxi Villa, ki je pohvalil delo mladega Giulia Pellizzarija, in tudi povedal, kako se počuti Primož Roglič.

V deveti etapi Dirke po Italiji 2025 od Gubbia do Siene je Primož Roglič doživljal pravo nočno moro. Med vožnjo po znamenitih toskanskih makadamskih cestah, znanih z italijanske klasike Strade Bianche, na kateri blesti Tadej Pogačar, je imel številne nevšečnosti.

Poleg tega, da je padel, je utrpel defekt, kar ga je stalo dragoceni čas v boju za skupno zmago na Giru d'Italia. Etapo je osvojil Belgijec Wout van Aert, a je imel velikanski nasmešek na obrazu tudi 21-letni mehiški kolesar Isaac del Toro. Član močne ekipe UAE Emirates je oblekel rožnato majico vodilnega in ima prednost tudi pred kapetanom moštva Juanom Ayusom.

Lahko bi bilo še slabše, Vila o Rogliču

Roglič je etapo sklenil na 19. mestu z zaostankom dveh minut in 22 sekund za van Aertom. V skupnem seštevku je zdrsnil na deseto mesto z zaostankom dveh minut in 25 sekund za del Torom. Kljub težavam Roglič ostaja optimističen glede nadaljevanja dirke, enako kot športni direktor ekipe Patxi Villa, ki je spregovoril za IDLProCycling.com: "Ni bil najboljši dan, a lahko bi bilo še slabše. Še vedno verjamem, da je zmaga na Giru mogoča."

"Na prvem makadamskem odseku smo bili v popolnem položaju, na prvem in drugem mestu. Nato pa so prišli padci, Primož je moral zamenjati kolo, saj prestave niso delovale pravilno, poleg tega pa je imel še prazno gumo. Tam smo izgubili veliko časa in morali nato loviti ves preostanek etape," je razložil.

Vila je pojasnil, da so imeli težave tudi drugi člani ekipe: "Dani Martínez je imel mehanske težave, Janu Tratniku pa ni uspelo najti pravega položaja na prvem makadamskem odseku. Uporabili smo Nica Denza, da je pripeljal Giulia Pellizzarija do Primoža. Mladi Giulio je bil edini z njim, zato se mu zelo zahvaljujem. Ravno zaradi njega govorimo o minutni izgubi v primerjavi z Ayusom in ne o večjem zaostanku," je dodal Vila. Giulio Pellizzari (desno) je bil v dozdajšnjem poteku Gira v veliko pomoč Primožu – tudi v nedeljski "makadamski" etapi, v kateri je imel slovenski kolesar ogromno nevšečnosti. Foto: Guliverimage

Na ekipnem avtobusu po koncu etape pa ni bilo slabega vzdušja. Vila je dodal, kako je z Rogličem, ki je utrpel padec: "Primož je v redu, tako kot celotna ekipa. Tritedenska dirka je avantura. Na njej nikoli ne gre vse gladko. Kolesarstvo je poseben šport, ker med letom ne tekmuješ neprestano skupaj z isto ekipo, tu pa se za tri tedne zbereš z istimi ljudmi. Zato vedno pravim: prva tretjina tritedenske dirke je namenjena povezovanju in grajenju ekipnega duha."

Izziv bo ponovno pridobiti čas

Kljub vsem težavam Roglič ostaja v igri za skupno zmago, saj je pred njim še veliko etap, vključno z zahtevnimi gorskimi preizkušnjami in torkovim kronometrom. Naslednja priložnost za zmanjšanje zaostanka bo prav deseta etapa, v kateri kolesarje čaka 28,6 kilometra dolg kronometer od Luce do Pise. Na prvem kronometru v drugi etapi je Roglič na primer presenetljivo deklasiral tekmece v boju za rožnato majico, zato bo zanimivo videti, ali mu bo uspelo pridobiti čas tudi na približno dvakrat daljši razdalji.

"Do konca je še dolga pot. Čeprav dan ni bil dober, bi bil lahko tudi slabši. Zdaj smo še bolj osredotočeni na naš cilj – zmago na Giru. Ta je še vedno povsem dosegljiva, je prepričan Vila," je sklenil Vila.