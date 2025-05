10. etapa, kronometer od Lucce do Pise (28.6 km)



17.15 - V cilju je tudi del del Toro, ki ostaja v rožnatem, a Ayusu je njegovo prednost stopil na 25 sekund. Roglič je kronometer končal na 17. mestu in v skupnem seštevku napredoval na peto mesto, za del Torom zaostaja minuto in 18 sekund.

17.13 - Ayuso je v cilju, za zmagovalcem je zaostal eno minuto in 39 sekund, proti Rogliču je izgubil 19 sekund.

17.04 - Na progi sta vodilna v seštevku dirke, Isaac del Toro in Juan Ayuso, v Pisi ju pričakuje dež.

16.52 - Primož Roglič je v cilju, ciljno črto je prečkal z minuto in 15 sekundami zaostanka za vodilnim Hoolom, kar je takrat zadoščalo za 17. mesto. Progo je prevozil s povprečno hitrostjo 50,8 kilometra na uro, njegov čas je 33 minut 45 sekund. Še naprej vodi Daan Hoole (32 minut 30 sekund):.

16.38 - Primož Roglič je na drugem merjenju (20,5 km) malenkostno izboljšal uvrstitev, saj je dosegel 18. najboljši čas. Za vodilnim rezultatom zaostaja 53 sekund, njegova hitrost pa v povprečju znaša 50,55 kilometra na uro. Na progo se je podal tudi Španec Juan Ayuso, takoj za njim pa še Mehičan Isaac Del Toro. Štartali so vsi tekmovalci.

16.25 - Slovenski kolesarski as Primož Roglič je na prvem merjenju dosegel 20. najboljši čas. Za najboljšim rezultatom je zaostal 30 sekund, njegova hitrost pa v povprečju znaša 48,27 kilometra na uro.

Kako se je Primož Roglič pognal na progo:

15.34 - Še naprej v vodstvu vztraja Nizozemec Daan Hoole s časom 32:30.

15.14 - V cilju je tudi Jay Vine (UAE Team Emirates - XRG), s 37 sekundami zaostanka je prikolesaril na peto mesto.

15.09 - V cilj je ravno prišel eden od favoritov za zmago Joshua Tarling (Ineos Grenadiers) in ob prečkanju ciljne črte zasedel drugo mesto, za sedem sekund je zaostal za takrat vodilnim Hoolom.

14.49- Nizozemec Daan Hoole (Lidl - Trek) je trenutno vodilni v cilju, kronometer je prevozil v času 32 minut in 30 sekund.

14:22 - V cilju je tudi že slovenski kolesar Matevž Govekar (Bahrain Victorious). Njegov čas v cilju je bil 36 minut in 40 sekund.

13:58 - Prvi kolesarji so že na cilju.

13:00 - Iz tabora Red Bull - BORA - hansgrohe prihajajo spodbudne novice glede stanja Primoža Rogliča. Športni direktor ekipe Patxi Vila je v pogovoru za Eurosport povedal, da je slovenski šampion padel v zadnjem kilometru in pol kronometra, v desnem ovinku. "Zgodilo se je pri nizki hitrosti. Na cesti je bilo nekaj olja, zato je bila zelo spolzka. Izgubil je prednje kolo, vendar je bilo pri zelo nizki hitrosti, tako da nima niti praske. Vse je v redu," je zatrdil Španec.

Finished work on my first Giro d’Italia yesterday. Went to see Pisa before my flight home and Roglič happened to crash on the corner I was stood at. Seemed fine, just slid out on the wet - had phone in one hand, camera in the other to capture it📸 pic.twitter.com/MktF0Yg2KM