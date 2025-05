Richard Carapaz kot prerojen: Boril se bom do konca!

Ekvadorec Richard Carapaz (EF Education – EasyPost) je veliki junak 11. etape 108. Dirke po Italiji. Z eksplozivnim napadom devet kilometrov pred koncem 186-kilometrske preizkušnje od Viareggia do Castelnovo ne' Montija je zlomil vso konkurenco in se veselil 24. profesionalne zmage v karieri, prve po 17. etapi lanskega Toura. "To zmago posvečam sinu, ki danes praznuje rojstni dan, in ženi," je povedal v cilju. V skupnem seštevku Gira se je Carapaz prebil na šesto mesto, tik za slovenskega šampiona Primoža Rogliča.

"Izbral sem pravi trenutek in k sreči zdržal do cilja. Zame je bilo to skoraj kot kronometer," je bil v cilju 11. etape zadovoljen Richard Carapaz. 31-letni Ekvadorec je napadel na zadnjem kategoriziranem klancu dneva, v trenutku, ko je glavnina, na čelu katere so tempo diktirali njegovi kolegi iz moštva EF Education – EasyPost, ujela še zadnje štiri ubežnike. Izkoristil je nekaj neodločnosti v skupini ter močno pospešil in se ni več oziral nazaj. Ko si je privozil pol minute prednosti, je malce popustil, do cilja pa zadržal deset sekund naskoka in se po lanskem 17. juliju spet veselil zmage.

Odločilni skok Richarda Carapaza:

❌ No more breakaway as 🇪🇨 @RichardCarapazM goes on the attack!!

The former Olympic Champ now has a 30" lead on the group behind #GirodItalia pic.twitter.com/82DbGUHEtN — Giro d'Italia (@giroditalia) May 21, 2025

"Bila je zahtevna etapa. Na prvem klancu je toliko tekmovalcev hudo trpelo in spoznal sem, da imam danes dobre noge. Nato je bilo treba le še počakati na pravi trenutek," se je še ozrl na najtežji klanec dneva, Alpe San Pellegrino, ki pa je bil na polovici etape in tako ni mogel bistveno vplivati na razplet.

Zmago je šampion Gira iz leta 2019 posvetil sinu za rojstni dan in ženi. "Upam, da sta uživala v moji predstavi," je dejal, zdaj pa opogumljen že pogleduje proti naslednjim zahtevnim etapam, predvsem proti zadnjemu tednu letošnje dirke, v katerem so na sporedu najtežji klanci v Alpah. "Nimam namena popuščati, boril se bom do konca!" obljublja.

