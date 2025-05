Legendarni kolesar povzdignil Rogliča: UAE Emirates naj raje ne naredi te napake

Primož Roglič je po razburljivem začetku Gira d’Italia 2025 in težavah na makadamski etapi, kjer je utrpel defekt in padel, v primerjavi s preostalimi zablestel na torkovem kronometru in se povzpel na peto mesto skupnega seštevka. Za vodilnim Isaacom Del Torom zdaj zaostaja minuto in 18 sekund, v primerjavi z največjim tekmecem Juanom Ayusom pa 53 sekund. Nekdanji zmagovalec Vuelte Chris Horner se je v svojem podkastu dotaknil dogodkov torkovega kronometra.

Eden uglednejših kolesarskih strokovnjakov in nekdanji zmagovalec Vuelte Chris Horner verjame, da se slovenski šampion vrača v pravo formo: "Primož Roglič je na Giru padel že dvakrat, a mu je v kronometru uspelo minimalizirati škodo iz makadamske etape. Po kronometru se je povzpel na dokaj ugoden položaj. Verjamem, da je najboljši kolesar na Giru. Minuto in 18 sekund lahko nadoknadi – pa še nismo prišli do pravih gorskih etap," je povedal za svojo oddajo The Butterfly Effect, ki jo predvaja na YouTubu.

Horner dogajanje na dirki primerja z znamenitim Tour de Franceom leta 2022: "Letos me Giro spominja na tisti Tour, ko je Visma z Vingegaardom in Rogličem napadala Pogačarja. Tokrat Isaac Del Toro in Juan Ayuso napadata Rogliča. A je Primož močnejši od njiju. Če gledam leto 2022, mislim, da je bil tudi Tadej takrat močnejši, a je naredil taktične napake."

UAE Emirates ima karte v svojih rokah, a ...

Nekdanji zmagovalec španske Vuelte pa opozarja na težave znotraj ekipe Red Bull - BORA - hansgrohe: "Primož ima nekaj smole – Jay Hindley je odstopil, padla sta tudi Dani Martínez in Jan Tratnik. Tako mu je kot edini pravi pomočnik ostal mladi Giulio Pellizzari."

Giulio Pellizzari je bil Rogliču v preteklih etapah v veliko pomoč. Foto: Guliverimage

Zato Horner meni, da bo odločilno, kako se bo odzvala konkurenčna ekipa UAE Emirates, ki ima veliko razpoložljivih kart. Del Toro je vodilni, Ayuso je drugi, med deset pa imajo še Brandona McNultyja (6.) in Adama Yatesa (7.). Če bodo čakali do konca, bodo naredili napako, je prepričan Američan: "UAE mora taktično odigrati pravilno. Če bodo pustili Rogliča v igri do zadnjih gorskih etap, in če je res najboljši hribolazec na Giru – kar verjamem –, bo vse premagal in ponovno pridobil ves čas. Zato bo že danes zanimivo."

Danes je na Giru na vrsti 11. etapa, v kateri ne bo manjkalo vzponov (trije bodo kategorizirani), nagajal bo tudi dež …