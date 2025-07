Ben Healy zdaj sanja v rumenem: To je čista pravljica

Junak včerajšnje desete etape Dirke po Franciji je 24-letni Irec Ben Healy (EF Education - EasyPost), ki je bil eden najaktivnejših kolesarjev v ubežni skupini, in čeprav je ostal brez etapne zmage – do te je prišel Anglež Simon Yates (Visma | Lease a Bike) –, je prevzel skupno vodstvo na dirki, saj je v cilj pripeljal na tretjem mestu, štiri minute in 51 sekund pred Tadejem Pogačarjem (UAE Emirates - XRG).

Ben Healy je na letošnjem Touru že dobil etapo, najboljši je bil v šesti, v ponedeljek pa je prišel še do prestižne rumene majice vodilnega na dirki. To mu je uspelo prvič v karieri in postal je četrti irski kolesar s tem dosežkom. "To je čista pravljica, uresničitev sanj," se je po etapi uspeha veselil v Angliji rojeni kolesar, ki od leta 2016 zastopa Irsko, domovino svojega očeta.

UAE ga je presenetil

To je po Shayu Elliottu (1963), Seanu Kellyju (1983) in Stephenu Rochu (1987) razveselil s prestižnim dosežkom. A o osvojitvi rumene majice, ki jo je od sedme etape branil Tadej Pogačar, si pred etapo ni upal razmišljati, je priznal. "Ni bila ravno v načrtu. Presenečeni smo bili, da je ekipa UAE Emirates dovolila tako veliko ubežno skupino, to pa smo izkoristili tako, da smo v beg poslali štiri kolesarje. Moram se iskreno zahvaliti svojim sotekmovalcem Neilsonu Powlessu, Alexu Baudinu in Harryju Sweenyju, saj bi bila brez njih osvojitev rumene majice nemogoča."

"Kako pogosto se ponudi takšna priložnost?"

"V nekem trenutku se je etapa spremenila v boj s samim seboj. Vem, da sem nekoliko tvegal, ko sem šel tako globoko v rdeče obrate, ampak kako pogosto se ponudi takšna priložnost?" je opisoval v cilju naporne etape. Sam je bil večji del dneva v begu, v zaključku je domala sam poganjal elitno skupino ubežnikov, za trud pa je bil poplačan s tem, da sta ga na zadnjem vzponu za seboj pustila Simon Yates in Thymen Arensman (Ineos Grenadiers).

Četrti Irec v rumenem Foto: Reuters

Stresno čakanje na Pogačarja

Vseeno je v cilj prišel na tretjem mestu, nato pa si grizel nohte in čakal, koliko prednosti mu je ostalo pred Pogačarjem. Za Slovencem je imel po devetih etapah dirke tri minute in 55 sekund zaostanka. "Da, bilo je precej stresno čakati štiri minute, da bi ugotovil, ali sem v rumeni majici ali ne. Če bi Tadej dirkal vse do vrha zadnjega vzpona, bi morda zdaj imel drugačno majico," se mu je smejalo. Pogačar je v cilj pripeljal štiri minute in 20 sekund za Ircem in mu tako predal mitsko majico.

Sproščeni Healy pa se bo zdaj poskušal še resneje vmešati v boj za stopničke na 112. Touru, morda celo zmago. "Od zdaj naprej se bom osredotočil na splošno uvrstitev, da rumeni majici izkažem spoštovanje in jo poskušam obdržati čim dlje," pravi.

Results powered by FirstCycling.com

Preberite še: