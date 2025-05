Slovenski kolesarski as Primož Roglič (Red Bull - BORA - hansgrohe) je po včerajšnjem kronometru, na katerem je z odlično vožnjo v zahtevnih razmerah nadoknadil nekaj izgubljenega časa s težavne nedeljske etape, v kateri se je znašel na tleh, nato pa ga je ustavil še defekt, preživel dokaj miren dan v 11. etapi Gira. V cilj je pripeljal na 12. mestu, v skupini z rožnatim Isaacom del Torom (UAE Team Emirates – XRG), ki pa je z drugim mestom prišel do šestih sekund časovnega odbitka in za toliko tudi povečal prednost v skupnem seštevku. 35-letni Zasavec ostaja peti, zdaj ima 1:24 zaostanka za vodilnim Mehičanom.