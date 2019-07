Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

... leta 2018 je slovenski kolesar Primož Roglič (LottoNL Jumbo) spisal izjemno predstavo in v karieri prišel do druge etapne zmage na dirki vseh dirk. Vse tekmece je pokoril v zadnji gorski etapi na dirki po Franciji. Etapa je vključevala dva gorska cilja najtežje kategorije. Legendarni vzpon na Col du Tourmalet bo dolg 17,1 km in je imel naklon 7,3 odstotka, drugi vzpon pa je kolesarje vodil na Col d'Aubisque (16,6 km). Sicer pa je etapa vključevala še po en vzpon prve, en druge, dva pa četrte kategorije. Trasa se je končala po spustu s Col d'Aubisqueja, kjer je Roglič naravnost blestel. Vsega skupaj je bilo na etapi dobrih 60 kilometrov vzponov.

… leta 1996 je v olimpijskem parku v Atlanti odjeknila eksplozija. Eno osebo je ubila, 111 ljudi pa ranila.

Ob stoletnici prvih olimpijskih iger moderne dobe je najboljše športnike sveta gostila Atlanta, glavno mesto ameriške zvezne države Georgia. Imeniten športni dogodek je pokvaril napad ameriškega krščanskega skrajneža Erica Roberta Rudolpha, ki se je odločil, da bo proti politiki ameriške vlade glede splava in pravic istospolnih ljudi protestiral z nasiljem.

V olimpijskem parku je doma narejeno cevno bombo skril v koš za odpadke, kjer jo je našel eden od obiskovalcev. Ta je obvestil policiste, ki so, preden je bombo razneslo, evakuirali park, a prepozno za Alice Hawtorne, ki jo je eksplozija ubila. Eksplozija je ranila 111 ljudi.

Rudolpha so ujeli leta 2003, priznal je krivdo za eksplozijo v Atlanti in zdaj prestaja dosmrtno zaporno kazen v Koloradu.

Kaj se je še zgodilo?

Leta 1913 je na 11. kolesarski Dirki po Franciji zmagal Belgijec Philippe Thys.

Leta 1913 je bila ustanovljena Parma F.C.

Leta 1919 je na 13. izvedbi Toura zmagal belgijski kolesar Firmin Lambot.

Leta 1920 je na 14. kolesarski Dirki po Franciji končno zmago slavil Belgijec Philippe Thys.

Leta 1924 so se v Parizu končale osme poletne olimpijske igre.

Leta 1930 je na francoski pentlji zmago slavil domači kolesar Andre Leducq.

Leta 1952 je češki tekač Emil Zatopek na maratonski preizkušnji v Helsinkih postavil olimpijski rekord s časom 2;23:03,2

Leta 1986 je na 73. Dirki po Franciji zmagal ameriški kolesar Greg LeMond.

Leta 1997 je na 84. izvedbi največje kolesarske dirke na svetu zmagal Nemec Jan Ullrich.

Leta 2008 je na 95. Touru zmagal španski kolesar Carlos Sastre.

Leta 2012 je britanska kraljica Elizabeta II. v Londonu odprla igre 30. olimpijade.

Leta 2014 je na 101. izvedbi Toura zmago slavil italijanski kolesar Vincenzo Nibali.

Rodili so se:

1890 – pokojni finski atlet Armas Taipale

1935 – pokojni nogometaš Severne Irske Billy McCullough

1949 – nekdanji kanadski hokejist Andre Dupont

1965 – nekdanji paragvajski nogometaš Jose Luis Chilavert

1968 – nekdanji brazilski dirkač Ricardo Rosset

1975 – nekdanji italijanski nogometaš Alessandro Pistone

1975 – ameriški igralec bejzbola Alex Rodriguez

1979 – francoski nogometaš Sidney Govou

1980 – avstralski kolesar Allan Davie

1983 – albanski nogometaš Lorik Cana

1983 – slovenski nogometaš Rok Marinič

1983 – makedonski nogometaš Goran Pandev

1987 – slovaški nogometaš Marek Hamšik