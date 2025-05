Kooij poskrbel za drugo zmago nizozemskih čebel, Matevž Govekar med najboljšimi

V zaključnem sprintu 178 kilometrov dolge etape od Modene do Viadane je Wout van Aert pripravil odličen "lead-out" moštvenemu kolegu Olavu Kooiju, ki je danes slavil svojo jubilejno 40. profesionalno zmago, že tretjo v letošnji sezoni. 23-letni Nizozemec je v sprintu premagal rojaka Casperja van Undna (Picnic PostNL) in Britanca Bena Turnerja (Ineos Grenadiers).

🔻 The final corner was key, and everybody knew it. A stunning leadout, for an even greater sprint. 🔻 L’ultima curva era cruciale, e tutti lo sapevano. Un leadout straordinario, per uno sprint ancora più straordinario . ⏪ The @continentaltire Ultimo Kilometro #GirodItalia pic.twitter.com/rajA4xzCZ4

Četrto mesto je zasedel nosilec vijolične majice Mads Pedersen (Lidl – Trek), odlično pa se je odrezal tudi slovenski sprinter Matevž Govekar (Bahrain – Victorious), ki je z devetim mestom nakazal, da se dobro ogreva za soboto, ko bi sprinterski zaključek v Novi Gorici.

Med favoriti za skupno zmago ni bilo premikov, nosilec rožnate majice Isaac del Toro je z dvema sekundama časovnega odbitka, ki si ga je prislužil na letečem cilju med etapo, še nekoliko pobegnil tekmecem. Pred moštvenim kolegom Juanom Ayusom ima Mehičan zdaj 33 sekund prednosti, pred Primožem Rogličem, ki je zdrsnil na šesto mesto, pa minuto in 26 sekund.

V petek bo na sporedu zanimiva etapa od Roviga do Vicenze. Čeprav je profil ravninski, kolesarje v zadnjem kilometru čaka klanec do cilja s 700-metrskim odsekom s povprečnim naklonom deset odstotkov.

Dirka po Italiji, potek 12. etape:

Cilj: Olav Kooij je zmagovalec sprinta v 12. etapi 108. Gira! Matevž Govekar je zasedel deveto mesto.

3 km do cilja: Ekipe favoritov lahko popustijo, sprinterske ekipe pa so dvignile tempo.

10 km do cilja: V glavnini postaja vse bolj napeto.

19 km do cilja: Na čelu glavnine se drenjajo sprinterski vlaki, pa tudi ekipe favoritov, ki želijo svoje kapetane držati na varnem.

26 km do cilja: Kolesarji so prečkali ciljno črto v Viadani, zdaj jih čaka še en krog, še zadnji ubežnik pa je ujet.

❌ No more breakaway as Andrea Pietrobon's effort expires across the line.



Sadly for him, there's one more lap before the end of the stage... #GirodItalia pic.twitter.com/x2ANoRJTRs — Giro d'Italia (@giroditalia) May 22, 2025

33 km do cilja: Andrea Pietrobon je zmagovalec Red Bullovega letečega cilja, zdaj pa Italijan sam še vztraja pred glavnino. Ima pa zelo majhno prednost. Za dve bonifikacijski sekundi je sprintal tudi nosilec rožnate majice Isaac del Toro, ki ima zdaj v skupnem seštevku 33 sekund prednosti pred moštvenim kolegom iz UAE Emirates Juanom Ayusom, Rogličev zaostanek za vodilnim Mehičanom pa je zdaj minuta in 26 sekund. Matevž Govekar je bil četrti in osvojil tri točke.

Izidi Red Bullovega letečega cilja, Brescello:

1. Pietrobon 15 točk/6 bonifikacijskih sekund

2. Heiduk 8/4

3. Del Toro 5/2

4. Govekar 3

5. Denz 1

37 km do cilja: Tarozzi in Epis sta v glavnini.

40 km do cilja: Prednost ubežnikov je padla že na pičlih devet sekund, ko so v glavnini le spoznali, da je še prezgodaj za prerivanje za pozicije in malo popustili. Trojica pred zadnjim letečim ciljem dneva tako ohranja dobrih 20 sekund prednosti.

Juan Ayuso je moral menjati kolo in nato hitro spet ujel glavnino:

🚲 🔄 Bike change for the wearer of the Maglia Bianca!



🇪🇸 @juann_ayuso is coming back in the cars, with the help of @Filobaroncini! #GirodItalia pic.twitter.com/NC2fXlZMld — Giro d'Italia (@giroditalia) May 22, 2025

56 km do cilja: Giosue Epis je dobil leteči cilj v Sant'Ilariu d'Enzi, ubežniki imajo zdaj le še dobre pol minute prednosti pred glavnino.

💜 A close fight, but Giosuè Epis gets his revenge!

The @arkeabbhotels rider outsprints 🇮🇹 Andrea Pietrobon (PTV) to claim 1st! #GirodItalia pic.twitter.com/2z8hdkFozq — Giro d'Italia (@giroditalia) May 22, 2025

Izidi letečega cilja, Sant'Ilario d'Enza:

1. Epis 12 točk

2. Pietrobon 8

3. Tarozzi 5

4. Pedersen 3

5. Plowright 1

59 km do cilja: Prednost vodilne trojice kopni in zdaj znaša le še minuto.

75 km do cilja: Manuele Tarozzi je pobral še devet gorskih točk, vodilna trojica pa se z Borsee spušča s prednostjo 1:25 pred glavnino. Na čelu te so kolesarji moštev Alpecin - Deceuninck in Visma | Lease a Bike.

💙 Results of the GPM of Borsea



🥇 🇮🇹 Manuele Tarozzi (VBF)

🥈 🇮🇹 Giosuè Epis (ARK)

🥉 🇮🇹 Andrea Pietrobon (PTV)#GirodItalia pic.twitter.com/7YClYS7TDe — Giro d'Italia (@giroditalia) May 22, 2025

Izidi gorskega cilja, Borsea (III. kategorija):

1. Tarozzi 9 točk

2. Epis 4

3. Pietrobon 2

4. Kielich 1

79 km do cilja: Kolesarji so začeli z vzponom na drugi in zadnji kategoriziran klanec dneva, Borseo (III. kat., 4,8 km, 5,2%), vodilna trojica Epis, Pietrobon in Tarozzi ima še 1:55 prednosti pred glavnino. S tem klancem se zaključuje malce bolj razgiban del današnje etape, nato kolesarje do cilja čaka le še ravnina. Dež je ponehal.

🏁 96 KM

🇮🇹 Andrea Pietrobon (PTV)

🇮🇹 Giosuè Epis (ARK)

🇮🇹 Manuele Tarozzi (VBF)



-1’49’’

🩷💜💙🤍 Peloton#GirodItalia pic.twitter.com/8wK2SftOl4 — Giro d'Italia (@giroditalia) May 22, 2025

99 km do cilja: Ubežniki držijo dobri dve minuti prednosti pred glavnino, v tej je danes aktivna tudi francoska ekipa Decathlon AG2R La Mondiale.

Vse gre lahko narobe v enem ovinku

Kaj bo danes največja nevarnost za sprinterje? "Zadnji ovinek," je bil odločen Irec Sam Bennett, sprinterski adut moštva Decathlon AG2R La Mondiale. "Etapa je dolga 178 kilometrov, vse pa gre lahko narobe v enem samcatem levem ovinku. Ta bo najpomembnejši," še o ostrem ovinku 350 metrov pred ciljem pravi irski as. Pomembno bo, da vanj zapelje v ospredju, med prvimi petimi. "Odločilne bodo izkušnje in velika ja..a," je še dodal.

112 km do cilja: Leteči cilj v Felini je dobil Andrea Pietrobon (Polti VisitMalta). Ubežniki imajo v tem trenutku le 1:18 rednosti pred glavnino, na čelu te pa se izmenjujejo kolesarji moštev Alpecin – Deceuninck in Visma | Lease a Bike. Iz te se je za sprinterske točke pognal nosilec ciklamne majice Mads Pedersen (Lidl – Trek).

💜 Close fight at the front between 🇮🇹 Andrea Pietrobon (PTV) and 🇮🇹 Giosuè Epis (ARK), but it's the rider from @PoltiVisitMalta who crosses the line in first! #GirodItalia pic.twitter.com/lI6Gl9f0kB — Giro d'Italia (@giroditalia) May 22, 2025

Izidi letečega cilja, Felina:

1. Pietrobon 12

2. Epis 8

3. Tarozzi 5

4. Pedersen 3

5. Kruijswijk 1

Kaden Groves čuti, da je danes njegov dan

"Danes je lepa priložnost zame. Na Giro sem prišel zelo svež, spočit, moje noge pa so iz dneva v dan boljše, danes imam dober občutek," je pred etapo povedal Avstralec Kaden Groves, favorit moštva Alpecin – Deceuninck za današnje zmagoslavje. Groves je dobil ciljni sprint šeste etape v Neaplju, dve sprinterski zmagi na letošnjem Giru ima Mads Pedersen (tretja etapa v Vlori in peta v Materi), eno pa Nizozemec Casper van Unden (četrta etapa v Lecceju).

131 km do cilja: Manuele Tarozzi (VF Group - Bardiani CSF - Faizanè) je dobil prvi gorski cilj dneva, vodilna trojica ima zdaj 2:18 prednosti pred glavnino, začelo pa je rahlo deževati.

💙 Results of the GPM in Baiso:



🥇 🇮🇹 Manuele Tarozzi (VBF)

🥈 🇮🇹 Giosuè Epis (ARK)

🥉 🇮🇹 Andrea Pietrobon (PTV)#GirodItalia pic.twitter.com/zMIXYqqYsS — Giro d'Italia (@giroditalia) May 22, 2025

Izidi gorskega cilja, Baiso (III. kategorija):

1. Tarozzi 9 točk

2. Epis 4

3. Pietrobon 2

4. Fortunato 1

136 km do cilja: Kolesarji so na prvem kategoriziranem klancu dneva, Baisu (III. kat., 4.8 km, 5,9 %), vodilna trojica ima še dve minuti prednosti pred glavnino.

🏁 155 KM - 2'57"



🇮🇹 Andrea Pietrobon (PTV)

🇮🇹 Giosuè Epis (ARK)

🇮🇹 Manuele Tarozzi (VBF) #GirodItalia pic.twitter.com/Bj9lyB18NU — Giro d'Italia (@giroditalia) May 22, 2025

155 km do cilja: Razlika med ubežniki in glavnino se je ustavila malo pod tremi minutami, na čelu glavnine so kolesarji moštev Alpecin - Deceuninck, Visma | Lease a Bike in Decathlon AG2R La Mondiale.

Takole si je junak včerajšnje etape, Ekvadorec Richard Carapaz (EF Education - EasyPost), mirno vzel kar precej časa za popolno nastavitev sedeža:

162 km do cilja: Prednost ubežnikov naglo raste in zdaj znaša že skoraj dve minuti. Kmalu bomo videli, katera ekipa bo danes prevzela kontrolo v glavnini.

167 km do cilja: Tokrat je hitro prišlo do pobega, nekaj prednosti pred glavnino si je privozila trojica Italijanov, Giosuè Epis (Arkéa - B&B Hotels), Andrea Pietrobon (Team Polti VisitMalta) in Manuele Tarozzi (VF Group - Bardiani CSF - Faizanè).

🏆 The riders saw Tottenham win the #UEL yesterday, and now, everybody thinks that this could be their day! #GirodItalia pic.twitter.com/LwUZRaVrQN — Giro d'Italia (@giroditalia) May 22, 2025

170 km do cilja: Avstralski sprinterski adut Kaden Groves je imel mehansko okvaro in malce zaostal za skupino, direktor dirke je počakal, da se se član moštva Alpecin - Deceuninck priključi glavnini, zato je dal znak za začetek etape malo po kilometru nič. Nekaj težav s kolesom sta imela še en Avstralec, Luke Plapp (Jayco AlUla), pa Nizozemec Wilco Kelderman (Visma | lease a Bike).

Start: Ob 13.15 so se kolesarji v Modeni podali na zaprto vožnjo, približno po desetih minutah naj bi dosegli kilometer nič in 12. etapa se bo začela zares. Danes pričakujemo delo sprinterskih ekip, vijolično majico najboljšega sprinterja na dirki brani Danec Mads Pedersen (Lidl – Trek), ki ima v tem seštevku 153 točk, 89 več od Italijana Alessandra Tonellija (Polti VisitMalta).

Na dveh letečih ciljih v Felini (60. km etape) in Sant'Ilariu d'Enzi (118. km) zmagovalca čaka po 12 točk, v cilju v Viadani pa 50.