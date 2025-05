"Lahko bi bilo bolje, saj sem v zadnjem ovinku malce okleval," je najvišje uvrščeni Slovenec v 12. etapi 108. Gira pojasnjeval v cilju v Viadani. "Spet sem prišel preveč iz ozadja, kar je frustrirajoče. Na koncu sem malce skakal levo, desno. Bilo bi bolje, da bi bil v ospredju, a sem čakal, če se mi bo pred ovinkom kje odprlo. Potem ko so hitrosti že tako velike, enostavno ni več rešitve, moraš biti spredaj," je v pogovoru za Val 202 še pojasnjeval o zaključku sprinterske etape.

Zaključek 12. etape:

🔻 The final corner was key, and everybody knew it. A stunning leadout, for an even greater sprint.



🔻 L’ultima curva era cruciale, e tutti lo sapevano. Un leadout straordinario, per uno sprint ancora più straordinario .



⏪ The @continentaltire Ultimo Kilometro#GirodItalia pic.twitter.com/rajA4xzCZ4