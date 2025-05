Nekateri dvomijo o Primožu Rogliču, priznani strokovnjak zavrača dvome

Ko je vodilni kolesar na dirki Isaac del Toro ob koncu 11. etape približno osem kilometrov pred ciljem skočil, je bilo videti, da ekipa UAE Emirates testira Primoža Rogliča in skuša s taktičnim prijemom – v elitni deseterici imajo kar štiri kolesarje – pridobiti dodatne sekunde prednosti pred slovenskim šampionom.

A mladi Mehičan ni dokončal napada in je počakal glavnino favoritov za skupno zmago, v kateri je bil tudi njegov moštveni kolega Juan Ayuso, ki drži drugo mesto in za moštvenim kolegom v skupnem seštevku zaostaja 31 sekund, Roglič pa minuto in 24 sekund.

"Nekateri dvomijo, jaz pravim, da Roglič dirka pametno"

Ameriški strokovnjak Chris Horner, ki je v karieri osvojil Vuelto, je bil ob tem začuden. "Isaac del Toro bi moral iti do konca," je bil jasen Horner: "To je bila odlična priložnost, da bi videli, v kakšni formi je Primož Roglič. A so ga ustavili. Bil je spredaj, potem so ga ujeli. Del Toro je čakal, ker je bil Ayuso zadaj. Ni želel potegniti. In to je bila napaka."

Foto: Guliverimage

Tudi povsem ob koncu je bilo videti, da ima del Toro veliko moči, a ni želel dirkati na vso moč. Pridobil je namreč bonus sekunde za drugo mesto – zmagal je Richard Carapaz – in se še bolj utrdil v vodstvu. A bi lahko pridobil dodaten čas, če bi naredil razliko ob koncu, saj bi se naredile nove skupine med favoriti.

In kako Horner gleda na dirkanje Rogliča v sredini etapi? "Nekateri v mojem okolju so rekli, da malce dvomijo, da je Primož pravi. Jaz pa pravim, da Primož dirka pametno. Ne troši energije po nepotrebnem. Ko del Toro ni dokončal svojega napada, so UAE zapravili lepo priložnost," je povedal v svoji oddaji na YouTubu.

"Če bi bil jaz pri UAE ..."

Videti je, da je Roglič bolj osredotočen na Ayusa in pogleduje na trenutke, ko želi Španec potegniti voz naprej: "Če pogledamo vseh 11 etap, Primož nikoli ni zaostal, da ne bi mogel slediti tempu. Vedno se je vrnil. Celo ko je Ayuso napadel, je Roglič zmanjšal zaostanek. Nedeljska etapa mu je naredila največ škode, ko je imel defekt in padel, a se je na kronometru dobro odzval."

Isaac del Toro ostaja vodilni na Dirki po Italiji. Foto: Reuters

Zato pa je bil Američan še enkrat kritičen do ekipe UAE Emirates, ki bi morala dirkati drugače: "Če bi del Toro šel do konca, bi Primož moral pokazati vse, kar ima. Tako pa je ostal v ozadju in se vrnil brez pretirane porabe. Povedal bom svoje mnenje, ki izvira iz izkušenj … Če bi bil jaz pri UAE, ne bi pustil Rogliču dihati. Ne bi mu dovolil, da bi imel v tretjem tednu možnosti."