Še ena izjemna zmaga za Pedersena! Del Toro povečal prednost, Roglič v cilju z najboljšimi. #video

PODROBNEJE: Dirka po Italiji, 13. etapa (Rovigo–Vicenza, 180 km)





500 m do cilja: Glavnina je ujela Vacka in Bardeta. Kdo se bo veselil etapne zmage? Nihče drug kot Pedersen! Tik za njim sta v cilj pripeljala Van Aert in Del Toro, ki ostaja trdno v rožnatem sedlu! Pred drugouvrščenim Ayusom ima 38 sekund prednosti, pred Rogličem, ki je bil danes šesti, pa 1:35 minute.

Kilometer do cilja: Bosta Bardet in Vacek zdržala ciljni vzpon na Monte Berico?

9 km do cilja: Francoski veteran Romain Bardet (Team Picnic PostNL) se je odločil za napad, hitro se mu je priključil Čeh Mathias Mathias (Lidl - Trek), ki na letošnjem Giru kaže vrhunske predstave. Je etapna zmaga na dosegu roke za 22-letnega kolesarja? V ozadju tempo glavnine narekujejo kolesarji ekip Alpecin - Deceuninck in Visma | Lease a Bike.

🇫🇷 @romainbardet attacks in the downhill! The frenchman is only followed by 🇨🇿 Mathias Vacek, and the duo has a 12" lead with 2K to go! #Giroditalia pic.twitter.com/k8BSMPqchR — Giro d'Italia (@giroditalia) May 23, 2025

11 km do cilja: Ubežna kolesarja sta popustila, Scaroni je na vmesnem cilju pri Arcugnani uspel pobrati šest bonifikacijskih sekund, preden ga je pogoltnila glavnina, medtem ko sta moštvena kolega pri UAE, Ayuso in Del Toro, sprintala za preostale štiri oz. dve sekundi. Boljši je bil Ayuso, ki za vodilnim Del Torom zaostaja 33 sekund.

🇲🇽 Torito 🆚 🇪🇸 Ayuso - Round 1!



A huge battle between the Maglie Rosa e Bianca, as Scaroni takes P1 of the @RedBull KM !#GirodItalia pic.twitter.com/oz27gTYbaG — Giro d'Italia (@giroditalia) May 23, 2025

Red Bull kilometer, Arcugnano (169.6 km):

# Kolesar Točke Bonifikacije 1 SCARONI Christian 15 6" 2 AYUSO Juan 8 4" 3 DEL TORO Isaac 5 2"

20 km do cilja: Ubežna kolesarja Germani in Scaroni sta prvič prečkala Monte Berico (0,8 km, 7,6 %), kjer je cilj današnje etape. Naslednja pomembna točka bo na vmesnem sprintu pri Arcugnani, kjer se bodo na Red Bullovem kilometru borili za 6, 4 in 2 bonifikacijski sekundi.

23 km do cilja: Karavana se približuje vzponu na Monte Berico (0,8 km, 7,6 %), ki ga bodo danes prečkali dvakrat. Prvič bo to generalka, drugič pa cilj. Pred zaključnimi osemsto metri s ciljnim vzponom, se bodo na nekategoriziranem Arcugnanu (1,8 km, 6,6 %) v Red Bullovem sprintu kolesarji spopadli še za bonifikacijske sekunde. Germani in Scaroni popuščata, glavnina je vse bližje. Razlika je le še 30 sekund.

30 km do cilja: Glavnina je upočasnila tempo, ubežna kolesarja Germani in Scaroni sta si nabrala že skoraj minuto prednosti. Tempo glavnine narekujejo kolesarji ekip Lidl - Trek in Q36.5 Pro Cycling Team, ki danes stavijo na Madsa Pedersena in Toma Pidcocka.

40 km do cilja: Prvi kolesarji so že na spustu z vrha San Giovanni in Monte v dolino. Na čelu dirke sta zdaj dva kolesarja, ki imata 14 sekund prednosti pred glavnino. Lorenzu Germaniju se je pridružil Christian Scaroni (XDS Astana Team), ki je prvi prečkal ciljno črto gorskega cilja in pobral tri točke. V ozadju tempo glavnine narekujejo kolesarji Bahrain-Victoriousa, Wout Van Aert je uspel ujeti prvi del glavnine.

Rezultati gorskega cilja, San Giovanni in Monte (135.1 km):

Uvr. Kolesar Točke 1. SCARONI Christian 3 2. GERMANI Lorenzo 2 3. BILBAO Pello 1

51 km do cilja: Kolesarji Ineos Grenadiers so z visokim tempom prepolovili glavnino! Prvi del glavnine je že ujel večino ubežnikov, razen Lorenzo Germanija (Groupama - FDJ), ki ima še 15 sekund prednosti pred glavnino. V prvi skupini sta tudi Roglič in vodilni Del Toro, ki brez težav sledila brutalnemu tempu, pa Bernal, Gee, Carapaz in Pidcock. Kolesarji se približujejo vrhu vzpona 4. kategorije San Giovanni in Monte (5km, 6.6%). Wout Van Aert je v drugi skupini glavnine in se skupaj z moštvenim kolegom Wilcom Keldermanom skuša preseliti v vodilno skupino.

Le peloton se casse sous l'impulsion des Ineos Grenadiers, à 49km de l'arrivée ! Juan Ayuso n'est pas dans le premier groupe. L'échappée, à l'exception de Lorenzo Germani, a été reprise. Derek Gee attaque dans la foulée avec Tom Pidcock. #GirodItalia pic.twitter.com/baTgXqhg4o — Le Gruppetto (@LeGruppetto) May 23, 2025

63 km do cilja: Kolesarji UAE prevzemajo pobudo narekovanja tempa glavnine. Tudi njihov kolesar Isaac del Toro, trenutno vodilni na dirki, je eden od kandidatov za zmago v današnji etapi.

86 km do cilja: Na čelu dirke še vedno vztraja ista deveterica kot v začetku etape. Spomnimo: to so Sven Erik Bystrøm in Lorenzo Germani (oba Groupama - FDJ), Dries De Bondt (Decathlon AG2R La Mondiale Team), Luca Mozzato (Arkéa - B&B Hotels), Lorenzo Milesi (Movistar Team), Fran Miholjević (Bahrain - Victorious), Chris Hamilton (Team Picnic PostNL), Mattia Bais (Team Polti VisitMalta) in Filippo Magli (VF Group - Bardiani CSF - Faizanè). Ubežna skupina je že dosegla drugi vmesni sprint etape, tokrat je bil najhitrejši Dries De Bondt (Decathlon AG2R La Mondiale Team). V skupnem seštevku za ciklamno majico najboljšega po točkah močno vodi Mads Pedersen (Lidl-Trek), ki ima na svojem računu 177 točk. Olav Kooij (Visma) na drugem mestu jih ima 72 manj (105 točk).

Težave za kolesarja Visme, ki so se k sreči končale brez posledic:

102 km do cilja: Kolesarji ekip Q36.5, Visma in Lidl-Trek kontrolirajo glavnino, ubežnike imajo na varni razdalji dobrih dveh minut. Lahko njihovi aduti Thomas Pidcock, Wout van Aert ali Mads Pedersen/Giulio Ciccone danes izkoristijo priložnost za etapno zmago?

Foto: Guliverimage 129 km do cilja: Vodilna deveterica se je že pomerila na vmesnem sprintu v Noventi Vicentini. Najhitrejši je bil Mattia Bais (Team Polti VisitMalta), edini, ki mu je skušal slediti, je bil Dries De Bondt (Decathlon AG2R La Mondiale Team). De Bondt je edini od deveterice, ki je že zmagal v etapi Grand Toura. Leta 2022 je dobil etapo Gira.



Rezultati vmesnega sprinta, Noventa Vicentina (50.6 km)

Uvrstitev Kolesar Točke 1. BAIS Mattia 12 2. DE BONDT Dries 8 3. MAGLI Filippo 5 4. MOZZATO Luca 3 5. HAMILTON Chris 1

146 km do cilja: Močna ubežna skupina je že prečkala vrh vzpona 4. kategorije Passo Roverello.

Gorski cilj (4. kat.) Passo Roverello (31.5 km).

Uvrstitev Kolesar Točke 1. Mattia Bais 3 2. Chris Hamilton 2 3. Luca Mozzato 1

Ubežna skupina se že približuje vrhu prvemu vzpona dnevaPasso Roverello (3,4 km, 6,8-odstotni povprečni naklon). Pred glavnino imajo že dve minuti prednosti.- Po številnih poskusih se je v ospredju izoblikovala skupina devetih kolesarjev, ki ima pred glavnino 45 sekund prednosti. V ubežni skupini soinTempo glavnine narekujejo kolesarji Visme.13. etapa Dirke po Italiji se je tudi uradno začela, s tem pa tudi boji za vstop v ubežno skupino! O tem, kaj kolesarje čaka danes, si lahko preberete spodaj.