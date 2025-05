Kakšno je počutje Primoža Rogliča po 13 etapah Gira, ki jutri prihaja v Slovenijo?

Čeprav so Primoža Rogliča danes mnogi videli kot favorita za zmago v 13. etapi z eksplozivnim zaključkom navkreber od Roviga do Vicenze (180 kilometrov), je 35-letni Zasavec po šestem mestu v etapi zadovoljen. "Počasi delujem malo boljše," je povedal v izjavi za Val 202.

"Zelo zahteven konec etape. Že v zadnjih 50 kilometrih je bila prava borba, ampak sem zadovoljen. Počasi delujem malo boljše," je Primož Roglič izjavil v pogovoru za Val 202 v cilju 13. etape. Priznal je, da trenutno v šprintih za bonifikacijske sekunde, ki jih vztrajno pobirajo mladi kolesarji iz ekipe UAE Emirates, nima nobenih možnosti.

"V tem trenutku nimam tam kaj iskati zraven, ker so res močni in eksplozivni. Ampak kot sem rekel, moram peljati svojo dirko in na koncu iztisniti čim več iz sebe."

Foto: Guliverimage

Bolečine ostajajo, a so vse manjše

Za Val 202 se je dotaknil še trenutnega fizičnega stanja po nekaterih udarcih: "Zagotovo je bolje, kot je bilo. Še vedno čutim nekatere dele telesa in mišice, a vsak dan je malo manj. Gre v pravo smer."

Jutri bo rožnata karavana spet obiskala Slovenijo. Cilj 14. etape, ki se bo začela v Trevisu, bo v Novi Gorici. Tam bo Rogličeva življenjska sopotnica Lora Roglič Klinc že danes zvečer predstavila svojo novo knjigo z zanimivim naslovom Grande Casino. Jutri bo naša gostja v Sobotnem intervjuju.

Roglič v skupnem seštevku ostaja na petem mestu, za vodilnim Mehičanom Isaacom del Torom, ki je bil danes tretji, pobral pa je tudi dve bonifikacijski sekundi na Red Bullovem kilometru, zaostaja 1:35 minute.

Preberite še: