Mladi Mehičan Isaac del Toro, ki po svojih kolesarskih karakteristikah in vedenju močno spominja na svojega moštvenega kolega Tadeja Pogačarja, je po 13 etapah močno v sedlu vodilnega na Dirki po Italiji. Danes je s tretjim mestom in dvema bonifikacijskima sekundama na vmesnem šprintu, na t. i. Red Bullovem kilometru, še povečal vodstvo v skupnem seštevku.

Foto: LaPresse Pred drugouvrščenim Juanom Ayusom, članom istega moštva UAE Emirates, ima 38 sekund prednosti, pred Primožem Rogličem (Red Bull - BORA - hansgrohe) na petem mestu pa minuto in 35 sekund, a prave gorske etape, kjer se hitro lahko ustvarijo velike razlike med favoriti, šele prihajajo.

Extending his lead in pink with his mother Dora watching on 🥹🫂 #GirodItalia El Torito, @ISAACDELTOROx1 , is enjoying the longest spell in the Maglia Rosa by any 21-year-old since Giuseppe Saronni in 1979 🐂🩷 #WeAreUAE pic.twitter.com/4rlN1ewugn

Na novinarsko vprašanje, ali verjame, da lahko osvoji Giro, če mu uspe preživeti torkovo etapo s ciljnim vzponom na San Valentino, je Del Toro v svojem značilnem sproščenem slogu odgovoril: "Zakaj pa ne? Če ne verjamem v to, imamo problem. Mali Isaac, ki je nekoč sedel pred televizijo, bi bil ponosen na moj napredek tukaj."

Trasa 16. etape Gira s ciljem na vzponu San Valentino:

Odgovarjal je tudi na vprašanja glede šprinta na Red Bullovem kilometru, kjer mu je štiri bonifikacijske sekunde odščipnil kolesar istega moštva Ayuso. "Dokler ekipa zmaguje, to ni problem," je diplomatsko izjavil Del Toro v duhu ohranjanja dobrega vzdušja znotraj ekipe.

This Red Bull sprint was the big GC story today: the Maglia Rosa, Del Toro let Ayuso pass him. Team orders, no doubt. For UAE, Juan still is the leader but Isaac is free to do his own race. At the moment, I think it's the right tactic. #GirodItaliapic.twitter.com/6Mlsl67xo5