Kdo je zdaj vodja UAE Emirates? Isaac del Toro ali Juan Ayuso?

Jasno je, da ko se na katerikoli dirki pojavi slovenski as in najboljši kolesar sveta Tadej Pogačar, je ta brez najmanjše sence dvoma tudi kapetan in vodja ekipe UAE Team Emirates – XRG. Ko Pogačarja ni, pa se stvari zapletejo – in prav takšnemu zapletu smo priča tudi na letošnji rožnati pentlji.

Kdo je pravi vodja ekipe?

Ayuso, ki je pred startom dirke v Albaniji ob Primožu Rogliču veljal za izstopajočega favorita za končno zmago, je trenutno druga violina v močni ekipi iz Združenih arabskih Emiratov. Rožnato majico vodilnega na dirki je po spektakularno deveti etapi prevzel njegov mlajši kolega Isaac del Toro in odtlej morata oba kolesarja nenehno odgovarjati na včasih kar že neprijetna vprašanja, kdo je pravi vodja ekipe.

Izjemno talentiran mladi Mehičan, leta 2023 zmagovalec Toura prihodnosti, dirke Tour l'Avenir, ki so ga pred časom označili celo za novega Pogačarja, na tovrstna vprašanja odgovarja vljudno in skromno. Še vedno sta kapetana ekipe Ayuso in Adam Yates, poudarja in pri tem izpostavlja, kako mu na tritedenskih dirkah še manjka ogromno izkušenj in da mu bo v zadnjem tednu dirke najbrž zmanjkalo moči, obenem pa skupnemu vodstvu v zadnjih etapah s skoki in napadi dodaja sekunde prednosti.

"Navijači naj se odločijo sami"

Tudi Ayuso v svojih odgovorih ni ravno gostobeseden. "Oba sva hribolazca, morda sem jaz malce boljši na kronometrih, on pa je bolj eksploziven. Mislim, da se bodo morali navijači odločiti sami, je pa to bolj vprašanje za športnega direktorja Matxina," je Španec za Eurosport povedal po včerajšnji 12. etapi Gira.

Ayuso, ki ima po padcu v deveti etapi v kolenu tri šive, v skupnem seštevku Gira za del Torom zaostaja 33 sekund. Med deseterico najboljših ima UAE še Adama Yatesa in Brandona McNultyja ter je v odličnem položaju, da v najzahtevnejših gorskih etapah zadnjega tedna dirke močno zagreni življenje tekmecem za skupno zmago, v prvi vrsti nespornemu kapetanu ekipe Red Bull – BORA – hansgrohe Primožu Rogliču. A za to bosta vseeno potrebna določena harmonija v ekipi in osredotočenost na isti cilj.

Bo moral Španec sam napasti Mehičana? Foto: Guliverimage

Se obeta interni dvoboj?

"Upam, da se jim to ponesreči," si nekoliko privoščljivo želi nekdanji nizozemski profesionalec Thijs Zonneveld, saj je trenutno napeto stanje "izjemno zabavno za navijače". "Bo Ayuso moral napasti Del Tora? To se mi zdi bolj verjetno kot ne. V ekipi se bodo morali spopasti z vprašanjem hierarhije, se pogovoriti, kdo se bo moral žrtvovati za moštvo. Ob tem imajo odlične pomočnike, a sta tudi Yates in McNulty med najboljšo deseterico," je še našteval Zonneveld in nakazal na zapleteno dinamiko znotraj ekipe UAE Emirates.

V 11. etapi se je že pokazalo, kako ta vpliva na Isaaca del Tora, ki je imel očitno dovolj moči, da bi v klanec lahko sledil kasnejšemu zmagovalcu Richardu Carapazu, pa je moral svoj protinapad prekiniti, ker mu niso uspeli slediti moštveni kolegi, predvsem Ayuso. S tem se je odrekel boju za etapno zmago. In čeprav je Mehičan v izjavah po etapi poudarjal, da je zanj "ekipa na prvem mestu", mnogi dvomijo, da je po takšnih dnevih res srečen, in poudarjajo, da ima zagotovo svoje, velike ambicije.

Ko ni Pogačarja, postane napeto

Ayuso, zmagovalec letošnje dirke od Tirenskega do Jadranskega morja, pa je prav tako zagotovo prepričan, da mu vloga kapetana na letošnjem Giru bolj ali manj pripada. "Ko Pogačarja ni, je v ekipi boj za vlogo kapetana," pravi Zonneveld. "Ayuso ima v pogodbi zapisano, da mora voziti na grand touru brez Pogačarja, zato je tudi pritisk nanj veliko večji. Obenem pa tudi Del Toro najbrž razmišlja: 'Živjo, da, sem v odličnem položaju in izkoristil bom priložnost.'"

Preberite še: