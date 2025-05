Primož Roglič ne obupuje: Še sem tu, gremo naprej!

Slovenskemu kolesarskemu šampionu je sreča tudi v 14. etapi Dirke po Italiji obrnila hrbet in spet se je znašel na tleh. V padcu v Gorici dobrih 20 kilometrov pred ciljem v Novi Gorici se ni uspel izogniti množičnemu padcu, a jo je odnesel dokaj srečno. Izgubil je sicer še 48 sekund proti rožnati majici, a k sreči ni staknil novih poškodb. "Še sem tu, gremo naprej," je odločen 35-letni Zasavec, ki ostaja peti v skupnem seštevku.

"Ostati moramo pozitivni in mislim, da se bo tudi nam malo nasmehnila sreča naslednji teden, ko bodo odločale minute in ne več sekunde," je optimističen tudi Rogličev moštveni kolega pri Red Bull – BORI – hansgrohe Jan Tratnik, ki je danes obžaloval, da mu ni uspelo obvarovati kapetana v izjemno zahtevnem zaključku 195-kilometrske etape na zaradi dežja mokri in spolzki cesti.

"Ne vem kakšnega zadovoljstva ne morem imeti, zadovoljen bi bil, če bi bil spredaj za toliko kot sem zadaj, ampak na koncu moramo vzeti to, kar imamo in iz tega narediti kar največ," je za Val 202 po še eni težavni etapi povedal Primož Roglič, ki zdaj za vodilnim Isaacom del Torom v skupnem seštevku zaostaja dve minuti in 23 sekund.

"Vedeli smo, da bo izjemno spolzko in poskušali biti čim bolj spredaj na klancih in spustih, ampak vsega nismo imeli v svojih rokah," je še povedal Kisovčan, pa pohvalil svojo ekipo: "Fantje so se izkazali, Giulio (Pellizzari, op. p.) je bil zelo močan na koncu, Jan cel dan, naredili smo največ, kar smo lahko."

Posledic padca iz makadamske devete etape danes že skorajda ni čutil več, a zdaj spet malce obnovil boleča mesta, je priznal: "Lahko bi rekel, da sem se danes že počutil bolje, nato pa sem naredil nekaj takšnih gibov, da ponovno čutim te razbolele mišice. Bomo videli, še sem tu, gremo naprej."

In v nadaljevanju Gira bo peklensko, že jutri je na sporedu zahtevna gorska etapa z vzponom na Monte Grappa, ki pa bo le ogrevanje za izjemno težak zadnji teden dirke, v katerem so nagnetene najtežje alpske etape dirke. Lahko Roglič že jutri pridobi kakšno sekundo nazaj? "Bomo videli, koliko bo to moj teren. Videti moram, v kakšnem stanju bom jutri, narediti moramo načrt in ga udejanjiti," je povedal v svojem slogu.

