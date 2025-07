Zgodbam ni videti konca, še ena domnevna žrtev Marjana Fabjana

Oglasila se je še ena nekdanja judoistka celjskega judo kluba Sankaku, ki Marjana Fabjana, priznanega slovenskega trenerja juda, obtožuje spolnega in fizičnega nasilja. To naj bi bila že četrta kazenska ovadba proti Fabjanu.

Žalostnim zgodbam nekdanjih varovank Marjana Fabjana očitno ni videti konca. Po pisanju Dnevnika se je oglasila še ena žrtev znanega slovenskega trenerja, ki je po njenih besedah doživljala precej neprijetne stvari. Za omenjeni časnik je povedala, da ji je danes žal, da je bila toliko časa tiho in da je vesela, da so skupaj zbrale pogum in razkrile grozote, ki naj bi jih doživljale v času treniranja pri Fabjanu.

Marjan Fabjan med treningom Foto: Žiga Zupan/Sportida

Slekel se je pred njo

"Nekoč je iz jeze vame vrgel štoparico, najhuje pa je bilo na tekmovanju svetovnega ranga v tujini, kjer sva bila sama. Osvajal me je in začel božati, zaradi česar me je postalo strah. Ko sva bila v sobi in sem sedela na stolu, se je postavil predme ter si slekel hlače in spodnjice. Kazal mi je svoj penis in me gledal v oči, jaz pa sem začela jokati," je razkrila nekdanja tekmovalka, ki ima za seboj 15 let dolgo judo kariero.

Svojih zgodb pa ne razkrivajo le nekdanje varovanke, temveč tudi nekdanji judoisti. Ti so razlagali, da se je na treningu dogajalo marsikaj spornega, saj naj bi bil Fabjan neizprosen in vpil na svoje varovanke: "Brcal jih je v zadnjico in vpil nanje: 'Kaj je, prasica, a ne moreš? A ta te bo tepla?'"

Foto: Anže Malovrh/STA

OKS se je odzval na pisanje medijev o domnevnih nepravilnostih v judo klubu Sankaku, čeprav tega v svojem zapisu niso poimenovali. "Zelo pozorno spremljamo razkritja nekdanjih športnic, da so bile tekom svoje športne kariere fizično, psihično ali spolno zlorabljene. V dobro nadaljnjega razvoja slovenskega športa verjamemo, da bodo pristojni organi svoje delo opravili temeljito, neodvisno in učinkovito."

Kaj je v svoj bran povedal Marjan Fabjan?

Nekatere izmed nekdanjih varovank so se mu postavile v bran, medtem ko je Fabjan dejal, da mu nihče ne more ničesar očitati in da ne ve, na katero obdobje se nanašajo očitki. "Nihče mi ne more ničesar očitati, obdobje, ko smo bili mlajši, pa je daleč nazaj in se vsega ne spomnim," je pred kratkim dejal in priznal, da se je v preteklosti sicer sestajal s katero od deklet, ki so bila zaljubljena vanj, nikoli pa ni ničesar storil proti njihovi volji.

