Z Judo zveze Slovenije (JZS) so sporočili, da zoper trenerja juda M. F. poteka predkazenski postopek, v katerem policija poskuša ugotoviti, kaj se je v zadevi zgodilo. Predsednik JZS Bogdan Gabrovec je posledično na PU Celje opravil večurni pogovor.

Obtožbe o domnevnih spolnih in fizičnih zlorabah trenerja juda Marjana Fabjana vsak dan dobivajo nove razsežnosti. Dnevnik, ki je prvi poročal o obtožbah, je danes objavil pričevanje še ene nekdanje judoistke Judo kluba Sankaku Celje. Ta pravi, da so se dogajale nedopustne stvari, ko je bila še mladoletna. Kot je razkrila, trener ni bil nikoli zadovoljen z njenimi rezultati in jo je razočaran pred vsemi tudi udaril po glavi, ob tem pa dodaja, da je bila tudi spolno zlorabljena.

Danes so se še enkrat odzvali pri Judo zvezi Slovenije, katere predsednik Bogdan Gabrovec je opravil večurni pogovor na PU Celje. "Zoper trenerja juda M. F. poteka predkazenski postopek, v katerem policija poskuša ugotoviti, kaj se je v zadevi zgodilo. V skladu s sporočilom za javnost, ki smo ga razposlali v torek in v katerem smo se zavezali k sodelovanju s pristojnimi institucijami, sem predsednik JZS Bogdan Gabrovec danes na PU Celje tudi opravil večurni pogovor. Na JZS želimo pojasniti, da M. F. trenutno ne opravlja nobene funkcije na JZS, zato proti njemu ni bil sprožen noben interni postopek," so zapisal v sporočilu za javnost.

Prosijo za strpnost in razumevanje

Dodali so, da bo JZS "v primeru, da bo sodišče izreklo pravnomočno sodbo, ukrepalo v skladu z zakonom in internimi akti. Ob tem želimo še enkrat poudariti, da dokler postopek ne bo pravnomočno zaključen, podrobnosti primera ne bomo komentirali, zato vas prosimo za strpnost in razumevanje."

V kaj več se kot predsednik JZS nisem spuščal

Gabrovec se je pred dnevi med odgovarjanjem na vprašanja novinarke Dnevnika Tine Jereb znašel v zadregi. Ko ga je vprašala, ali obstajajo kakršnikoli dokumenti o Fabjanovem domnevnem nedopustnem ravnanju, je njihov obstoj najprej zanikal, ko pa mu je novinarka pokazala uradni zapisnik iz leta 2011 o njegovem sestanku z omenjeno judoistko, njenimi starši, nekdanjim generalnim sekretarjem JZS Francem Očkom in Fabjanom, je bil predsednik judo zveze v veliki zadregi.

"Zapisnik obstaja? Čudno. Ste prepričani, da gre res za pravi zapisnik? Kje pa ste ga dobili? Spomnim se le, da me je oče omenjene varovanke nekoč prosil, naj poskušam urediti zadeve, da bosta njegova hči in Fabjan rešila svoja dlje časa trajajoča nesoglasja, v kaj več pa se kot predsednik JZS nisem spuščal," je STA povzel besede Gabrovca.