Nova izpoved zoper trenerja Fabjana: "To je bila ves čas javna skrivnost"

Časnik Dnevnik je v torek v svet poslal izpoved neimenovane tekmovalke in piše, da so bile klofute, udarci z bambusovo palico, brce, kričanje, zmerjanje, psihološke manipulacije in druga izkoriščanja avtoritete sestavni del treninga. Najhujše so obtožbe, da naj bi se trener ob pregledu poškodbe ene od tekmovalk te dotikal tudi po spolovilu. Na vse skupaj se je nato odzval tudi Marjan Fabjan, ki je obtožbe o spolnem nadlegovanju odločno zanikal. Prijavi zoper trenerja naj bi se po pisanju časnika sicer pridružilo več nekdanjih športnic.

Zdaj je z izpovedjo ene izmed športnic postregla tudi Ekipa. Kot je anonimno povedala za omenjeni športni časopis, je tudi sama z njim doživela nekaj negativnih izkušenj, zaradi katerih se je pri 20 letih odločila za zamenjavo okolja. Nekdanje judoistke, ki je kot Celjanka pri klubu Sankaku začela trenirati pri 13 letih, obtožbe na račun Fabjana, ki so prek članka v Dnevniku ta torek prišle v javnost, niso presenetile. "Sama sem bila del tega sedem let. Takrat, ko sem začela, kot 13-letnica še nisem dojela, da je kaj narobe, če trener nekoga udari. Vsem nam se je to zdelo nekaj normalnega. Videla sem dekleta, ki so bila od mene deset let starejša in so to mirno prenašala, zato sem to sprejela kot sestavni del tega procesa. Mislila sem si, da je to treba za dober rezultat in za kolajno. Ko sem nato pri 20 letih zamenjala klub, sem videla, da do dobrega rezultata lahko prideš tudi brez udarcev in poniževanja. Gre zgolj za to, koliko zaupanja eden do drugega imata trener in tekmovalec. Če to deluje, se vse da. Do rezultata se lahko pride s trdim delom in garanjem in ne s tem, da te nekdo udari," je dejala za Ekipo.

Ob pripombi, da so Fabjana nekatere druge varovanke ob izbruhu afere javno podprle, pa je dodala: "To je povezano s tem, da imajo od njega še vedno določene koristi. Ne verjamem pa niti izjavi dolgoletnega predsednika zveze Bogdana Gabrovca, da o Fabjanovih nasilnih metodah ni vedel ničesar, saj je bila to ves čas javna skrivnost," je za Ekipo še dodala nekdanja judoistka.

