Še eno srhljivo pričanje glede slovenskega trenerja

Za Dnevnik je spregovorila še ena nekdanja judoistka Judo kluba Sankaku Celje, ki so se ji po njenih besedah dogajale nedopustne stvari, ko je bila še mladoletna. Kot je razkrila, trener nikoli ni bil zadovoljen z njenimi rezultati in jo je razočaran pred vsemi tudi udaril po glavi.

"Ko se mu je zdelo, da trening ne poteka tako, kot si je zamislil, me je pretepel. Z brcami ni skoparil niti na pripravah na tujem," je uvodoma za slovenski medij povedala nekdanja varovanka Marjana Fabjana, ki se po njenih besedah ni zmenil za poškodbe, ki jih je imela.

Otrpnila je

Ker je bila kot mladoletna tekmovalka željna uspehov in imela cilj, da se uvrsti na olimpijske igre, je bila pripravljena narediti vse, kar ji je glede treninga naročil trener in mu slepo zaupala. Okrog njene polnoletnosti pa je spoznala, da ima Fabjan z njo tudi drugačne namene.

"Začelo se je, ko mi je ob mojih bolečinah zaradi poškodbe rekel, da me bo zmasiral in me je začel po masaži otipavati po intimnih delih telesa. Otrpnila sem. Ko sem opazila, da na sebi nimam več spodnjih hlačk, je bil že v meni … Preden sva se razšla, sem mu morala seči v roko, ga pogledati v oči in obljubiti, da ne bom nikomur povedala," je razkrila nekdanja judoistka.

Foto: Ana Kovač

V preteklih dneh smo lahko v medijih prebrali že kar nekaj tovrstnih pričanj. Nekatere izmed nekdanjih varovank so se mu postavile v bran, medtem ko ja Fabjan dejal, da mu nihče ne more ničesar očitati in da ne ve, na katero obdobje se nanašajo očitki. "Nihče mi ne more ničesar očitati, obdobje, ko smo bili mlajši, pa je daleč nazaj in se vsega ne spomnim," je pred kratkim dejal in priznal, da se je v preteklosti sicer sestajal s katero od deklet, ki so bila zaljubljena vanj, nikoli pa ni ničesar storil proti njihovi volji.

