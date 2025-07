V Olimpijskem komiteju Slovenije – Združenju športnih zvez odločno obsojajo vsakršno obliko nasilja, zlorabe moči ali nesprejemljivega vedenja v športnem okolju. Prav tako imajo ničelno toleranco do kakršnihkoli anomalij, korupcije, dopinga, prilagajanja rezultatov ali drugih zlorab, so sporočili v izjavi za javnost.

OKS se je s tem odzval na pisanje medijev o domnevnih nepravilnostih v judo klubu Sankaku, čeprav tega niso v svojem zapisu niso poimenovali. "Zelo pozorno spremljamo razkritja nekdanjih športnic, da so bile tekom svoje športne kariere fizično, psihično ali spolno zlorabljene. V dobro nadaljnjega razvoja slovenskega športa verjamemo, da bodo pristojni organi svoje delo opravili temeljito, neodvisno in učinkovito."

Na OKS prav tako poudarjajo ničelno toleranco do kakršnihkoli anomalij, korupcije, dopinga, krojenja izidov rezultatov ali drugih zlorab. "Vrednote športa, ki jih zagovarjamo in ki izhajajo tudi iz vrednot Mednarodnega olimpijskega komiteja in programskih smernic nedavno izvoljene predsednice Kirsty Coventry, temeljijo na spoštovanju, zaupanju, integriteti in odgovornosti."

Pri OKS ob tem opozarjajo na Komisijo za integriteto v športu, ki je pristojna tudi za vse morebitne nepravilnosti v športu. "Naše komisije v okviru svojih pristojnosti obravnavajo aktualne problematike in sprejemajo ustrezne rešitve."

Na voljo tudi Žvižgavka

Mehanizmi za razkrivanje nepravilnosti so različne in pri OKS izpostavljajo še varuha športnikovih pravic. Za prijavo nepravilnosti je športnikom na voljo tudi Žvižgavka, spletna platforma, preko katere lahko kdorkoli anonimno prijavi kakršnokoli nepravilnost v športu.

Športno okolje mora biti varno in spodbudno za vse udeležence, še poudarjajo na OKS. "Le z doslednim spoštovanjem pravil, osveščanjem ter sodelovanjem športnikov, trenerjev in celotne športne skupnosti lahko ohranimo šport kot varen prostor ustvarjanja priložnosti, vključevanja in gradnje boljšega sveta prek športa - zlasti za mlade," so še zapisali.

