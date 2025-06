Če še niste začeli vlagati v zlato, je zdaj skrajni čas: do leta 2030 naj bi se vrednost zlata podvojila

Zlato je doseglo zgodovinsko najvišjo vrednost. Za unčo zlata je trenutno treba odšteti približno 3.400 ameriških dolarjev, kar je kar 48 odstotkov več kot v enakem obdobju lani . To pomeni, da so vlagatelji v zlato v zadnjem letu dosegli lep zaslužek, strokovnjaki pa napovedujejo, da je to šele začetek pričakovane rasti v prihodnjih letih. Glavni razlog za to so številne geopolitične negotovosti in gospodarska tveganja, ki smo jim priča v zadnjih letih – od pandemije covida-19, rastoče inflacije in trgovinskih vojn do ruskega napada na Ukrajino in konfliktov na Bližnjem vzhodu.

Investicijsko zlato kot oblika varčevanja je v Sloveniji izjemno priljubljeno – opaziti je močan porast zanimanja vlagateljev, ki ga podpirajo davčne olajšave in različne možnosti vlaganja v zlate palice, od enega grama do enega kilograma, kar omogoča vlaganje tako velikim kot manjšim vlagateljem z različnimi plačilnimi močmi. Največji porast povpraševanja po zlatu se je začel med pandemijo, v drugi polovici leta 2020.

Priložnost za donosno varčevanje z občutno obrestno mero

Investicijsko zlato je zelo priljubljeno med izkušenimi vlagatelji, pa tudi med manjšimi vlagatelji, ki varčujejo za prihodnost, še posebej v obdobjih gospodarskih in geopolitičnih negotovosti, ko ljudje iščejo stabilnost. Čeprav zanimanje za vlaganje v zlato iz leta v leto narašča, mnogim še vedno ni povsem jasno, kako zlato ohranja vrednost denarja ter kako lahko vlaganje v zlato zagotovi pasivne prihodke in brezskrbno prihodnost.

Zlato je stoletja veljalo za varno zatočišče za ohranjanje vrednosti premoženja zaradi svojih specifičnih lastnosti, kot so redkost, trajnost, prenosljivost, stabilnost in odpornost proti inflaciji. V nasprotju s papirnatim denarjem, ki je podvržen inflaciji, zlato običajno ohranja svojo kupno moč. Cena zlata se sicer lahko kratkoročno spreminja, vendar dolgoročno kaže stabilen trend rasti. V zadnjih 60 letih je cena zlata v povprečju rasla za približno deset odstotkov letno, kar je bistveno več od donosa, ki ga lahko dosežemo z vlaganjem v državne obveznice ali z običajnim varčevanjem na banki. Poleg tega so bančne obrestne mere tako nizke, da inflacija iz leta v leto zmanjšuje vrednost denarja, zaradi česar je klasično varčevanje pogosto neizplačljivo.

"Pri investicijskem zlatu je položaj povsem drugačen. Z varčevanjem v zlatu vrednost prihrankov postopoma raste, enkrat, ko se odločite zlato unovčiti, pa to lahko storite kjerkoli na svetu, saj je investicijsko zlato likvidna naložba. Poleg tega je, v nasprotju z drugimi vrstami naložb, zlato oproščeno plačila DDV ter drugih dajatev, kot sta davek na kapitalski dobiček in davek na promet nepremičnin. Prav davčna obravnava zlata je ena izmed prednosti, ki jih kupci izpostavljajo kot najpomembnejše," pojasnjujejo v centru investicijskega zlata Goldman Graff v Ljubljani. Ta posluje v okviru skupine Auro Domus, ki je vodilna v mednarodni trgovini s plemenitimi kovinami.

Iz Goldman Graffa sporočajo, da je zmotno prepričanje, da lahko v zlato vlagajo le bogati. Tudi tisti, ki nimajo velikih prihrankov, lahko vlagajo postopoma, na primer z mesečnim odtegljajem 100, 200 ali 500 evrov, kar približno ustreza ceni manjših zlatih palic teže enega, dveh ali petih gramov. "To je pametna strategija za ohranjanje kupne moči in zagotavljanje brezskrbne prihodnosti," poudarjajo v Goldman Graffu. Dodajajo, da je zelo pomembno, da začnemo varčevati že v mladosti in se ne zanašamo zgolj na nezanesljive pokojninske sisteme.

Cena unče zlata se bo do leta 2030 podvojila

Če pogledamo gibanje cen zlata v zadnjih dvajsetih letih, lahko jasno opazimo dolgoročen trend rasti. V zadnjih petih letih je vrednost zlata narasla za skoraj 99 odstotkov, v dvajsetih letih pa kar za 705 odstotkov. To pomeni, da bi bilo investicijsko zlato, kupljeno pred dvajsetimi leti za 20 tisoč evrov, danes vredno več kot 160 tisoč evrov.

Čeprav je nemogoče z gotovostjo napovedati prihodnje gibanje cen, strokovnjaki kmalu pričakujejo nov pomemben skok. Analitiki iz Goldman Sachs Group napovedujejo, da bo cena zlata do konca tega leta dosegla 3.700 ameriških dolarjev za unčo, do sredine leta 2026 pa bi lahko presegla psihološko mejo 4.000 ameriških dolarjev za unčo. Strokovnjaki iz London Bullion Market Association (LBMA) pa napovedujejo, da bo cena zlata do leta 2030 narasla vse do osupljivih 7.000 ameriških dolarjev za unčo.

Katere zlate palice izbrati in na kaj biti pozoren?

Izbira zlatih palic je odvisna predvsem od ciljev in finančnih možnosti vlagatelja. Med srednje velikimi palicami je najbolj priljubljena enounčna (31,1 g), medtem ko veliki vlagatelji pogosto izbirajo palice, težke 100 gramov. Manjše palice, do pet gramov, so odlična izbira za darilo ali za tiste, ki želijo redno varčevati z manjšimi zneski in postopoma prenesti del svojih prihodkov v zlato. Srednje palice, od 10 do 50 gramov, omogočajo vlagatelju, da po potrebi proda le del svojega portfelja, medtem ko večje palice, v razponu od 100 do 1.000 gramov, ponujajo bolj ugodno ceno na gram in so zato priljubljena izbira tistih, ki kupujejo večje količine zlata.

"Zelo pomembno je, da investicijsko zlato kupujete pri preverjenih trgovcih, ki imajo pooblastilo svetovno priznanih kovnic, uvrščenih na seznam LBMA (London Bullion Market Association). Centri investicijskega zlata Goldman Graff ponujajo ekskluzivno izbiro palic, ki izhajajo iz kovnic s certifikatom Good Delivery LBMA, kar zagotavlja najvišje standarde kakovosti in varnosti pri prodaji zlata. To pomeni, da je zlato, kupljeno pri Goldman Graffu, mogoče brez težav unovčiti kjerkoli na svetu," pojasnjujejo.

Hramba zlata v visoko zaščitenih trezorjih

Zainteresirani vlagatelji lahko v poslovalnici Goldman Graff na Miklošičevi cesti 14 v Ljubljani opravijo nakup zlata in ga varno hranijo v skupnem trezorju. Na voljo so tudi individualni sefi, zavarovani do vrednosti milijon evrov. Gre za edinstveno storitev hrambe zlatih naložb in drugih dragocenosti v ločenih sefih znotraj trezorja, ki zagotavljajo najvišje varnostne standarde zahvaljujoč 24-urnemu nadzoru in večplastnim varnostnim protokolom. Prav tako je omogočena maksimalna diskretnost za stranke, ki želijo kadarkoli v dnevu samostojen dostop do svojega sefa.

Poleg poslovalnic je investicijsko zlato v obliki palic in zlatnikov mogoče hitro in varno kupiti tudi prek spletne trgovine, a dostava je zagotovljena v polni vrednosti naročila.

