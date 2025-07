Tour de France 2025 bo med 5. in 27. julijem znova epicenter svetovnega kolesarstva. Na tritedenski poti do rumene majice se obeta spektakularen boj med dvema zvezdnikoma – Tadejem Pogačarjem in Jonasom Vingegaardom. Slovenski as iz ekipe UAE Team Emirates bo lovil svojo četrto skupno zmago. Vsi ga vidijo kot osrednjega favorita. Razlog? Njegove predstave na cesti in izvrstna prva polovica leta. Vingegaard želi po poškodbi dokazati, da še vedno sodi na vrh. A dvoboj titanov še zdaleč ne bo edina zgodba letošnjega Toura. Primož Roglič, ki ima s francosko pentljo neporavnane račune, v tišini upa na morebitno presenečenje. V ospredje lahko skoči tudi belgijski zvezdnik Remco Evenepoel, med kandidati za visoko uvrstitev pa so še številni mladi upi in preverjeni obrazi. Kdo bo letos kraljeval na Elizejskih poljanah?

Top favorita

Tadej Pogačar (UAE Team Emirates-XRG) – najboljši rezultat: 1. mesto (2020, 2021, 2024)

Pri 26 letih ima že tri skupne zmage na Touru in se podaja na svojo šesto Dirko po Franciji kot glavni favorit. Lani mu je uspel zgodovinski dvojček Giro-Tour, letošnjo sezono pa je začel s serijo zmag na največjih klasikah in etapnih dirkah. V hribih, kar smo videli nedavno na Kriteriju po Dofineji, se zdi nedotakljiv. Tadej Pogačar in Jonas Vingegaard sta osrednja favorita. Foto: Guliverimage

Čeprav mu ni šlo najbolje v kronometru, lahko pričakujemo, da bo na francoski pentlji v posamični vožnji na čas pokazal povsem drugačen obraz. Poleg tega bo imel ob sebi na voljo najboljšo hribovsko podporo v Joau Almeida, Adamu Yatesu, Marcu Solerju …

Glede na formo in rezultate v tej sezone je Pogi favorit številka 1. Nekako je videti, da bodo vsi dirkali proti njemu in jasno on proti njim. Če se ne bo pripetilo kaj nepredvidljivega, bi lahko še četrtič v karieri v rumeni majici stal na zmagovalnem odru.

Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike) – najboljši rezultat: 1. mesto (2022, 2023)

Danski šampion, ki je v letih 2022 in 2023 dvakrat osvojil Tour de France, prihaja v Francijo z nepopolnim uvodom v sezono. Po poškodbi na dirki Pariz–Nica in daljšem premoru je vozil le na Kriteriju po Dofineji, kjer mu ni uspelo držati Pogačarjevega ritma v gorskih etapah. Zato pa je Vingegaard pokazal moč v posamični vožnji na čas, ki ji je namenil kar nekaj treninga. Pri njem je nekako znano, da je specialist za zadnji teden Grand Toura. Vedno se zdi, da z vsakim dnem postaja močnejši. Ključno vprašanje pri njem pa je, ali lahko najde takšno formo za enakovreden spopad s Pogijem, če izhajamo iz videnega na Kriteriju po Dofineji.

Širši krog favoritov

Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) – najboljši rezultat: 3. mesto (2024)

Če bi vse potekalo, kot je predvideno, sta za prvi mesti najbolj konkurenčna Pogačar in Vingegaard, medtem pa bi se preostali kolesarji borili za tretje mesto. A je Tour de France nepredvidljiva dirka in presenečenja so mogoča. Prav tako je veliko pasti na dolgi tritedenski trasi.

V kakšni formi je dejansko Remco Evenepoel? Foto: Guliverimage

Belgijski zvezdnik Remco Evenepoel je že ničkolikokrat dokazal, da je mojster kronometra, a Tour ostaja njegova največja neznanka. Lani ga je končal na tretjem mestu, letos pa je zaradi poškodbe začel sezono s težavami. Na Dofineji je blestel v vožnji na čas, v gorah pa zaostal za konkurenco. Brez podpore Mikela Lande in Louisa Vervaekeja bo moral v hribovitem delu veliko improvizirati. Prav lahko pa se zgodi, da ga bomo po peti etapi videli v rumeni majici vodilnega, saj bo na sporedu nekaj več kot 30 kilometrov dolg posamični kronometer, ki je bolj ravninske narave.

Primož Roglič (Red Bull - BORA - Hansgrohe) – najboljši rezultat: 2. mesto (2020)

Za drugega slovenskega šampiona Primoža Rogliča je Tour de France osebna zgodba, ki še čaka epilog. Ima štiri skupne zmage na Vuelti, slavil je na Giru, a francoska pentlja se mu je doslej vedno izmuznila. Tudi letos je sezona zanj potekala nepredvidljivo. Na Giru je na trenutke pokazal, da je v odlični formi, nato pa zaradi padca odstopil in se umaknil s scene.

Nazadnje je tekmoval 27. maja. Njegova priprava na Tour je potekala skrita v ozadju, daleč stran od kamer.

Vse od padca na Giru o Rogliču nismo več slišali, kako se pripravlja. Tihi favorit iz ozadja? Foto: Guliverimage

Športni direktor Rolf Aldag je pred odhodom v Francijo poudaril, da je Slovenec v odlični formi in da zna parirati tudi najboljšima. Žal ne bo imel ob sebi nepogrešljivega pomočnika Jana Tratnika, ki ima težave s kolenom. Zato pa ima avstrijsko-nemška ekipa enega skritega aduta v Florianu Lipowitzu, ki se je izkazal na Kriteriju po Dofineji.

Pri Rogliču lahko pričakujemo, da je formo tempiral tako, da bo v najboljši pripravljenosti v zaključku dirke, pred tem pa mora prestati vse pasti uvodnih etap. In če bo ujel pravi ritem, bo lahko s svojo nepopustljivostjo in sproščenostjo nevaren tudi za najvidnejša mesta.

João Almeida (UAE Team Emirates-XRG) – najboljši rezultat: 4. mesto (2024)

Zanesljiv in neizprosen. Lani je pomagal Pogačarju in končal četrti skupno. Letos zmaguje: Baskija, Romandija, Švica. Čeprav bo njegova osrednja naloga biti pomočnik Pogiju, je lahko eno od orožij ekipe UAE Emirates. Njegova sposobnost kontrolirane vožnje v klanec je edinstvena. V primeru nepredvidenega dogodka pri Pogiju bi on prevzel kapetanski trak.

Matteo Jorgenson (Team Visma | Lease a Bike) – najboljši rezultat: 8. mesto (2024)

Ni klasičen hribolazec, a zna trpeti, o čemer smo se lahko že prepričali. V kronometru je zelo hiter. Zmaga na dirki Pariz–Nica mu je vlila samozavest, dobro je funkcioniral tudi na Kriteriju po Dofineji. Če se bo moral žrtvovati le za Vingegaarda, bo moral pozabiti na osebne ambicije. A če bo dobil kakšno skrivno nalogo, s katero želijo napasti Pogačarja, lahko poseže tudi po visoki uvrstitvi. Nenazadnje je bil lani osmi.

Matteo Jorgenson je letos v dobri formi. Foto: Guliverimage

Carlos Rodríguez (Ineos Grenadiers) – najboljši rezultat: 5. mesto (2023)

Španec je bil v zadnjih dveh sezonah obakrat med najboljšimi desetimi na Touru – podpisal se je pod peto in sedmo mesto. Na Touru 2023 je Pogačarja in Vingegaarda presenetil na spustu z Joux Plana in zmagal v Morzinu. Letos je bil še nekoliko zadržan in ni pokazal svoje najboljše forme, a zna presenetiti na Touru, kjer bo kapetan ekipe.

Florian Lipowitz (Red Bull - BORA - Hansgrohe) – ni še nastopil na Touru

Nekdanji biatlonec, ki mu je kolesarski svet odpiral slovenski strokovnjak Gregor Gazvoda, je velika neznanka. Pa ne v smislu, da ne bi bil zmožen prikazati dobrih voženj, ampak bolj v segmentu tritedenskega kolesarjenja. Na Kriteriju po Dofineji se je kot tretji kolesar kosal s Pogačarjem in Vingegaardom ter prehitel Evenepoela. Njegova naloga bo pomagati Rogliču, a če se razplete drugače, bo lahko glavni adut ekipe že letos.

Morda bodo pri ekipi Red Bull - BORA - Hansgrohe igrali na dve karti in mu prižgali zeleno luč v kakšni izmed etap, v kateri se bodo osrednji favoriti gledali med seboj.

Simon Yates (Visma | Lease a Bike) – najboljši rezultat: 4. mesto (2023)

Zmagovalec letošnjega Gira bo imel jasno vlogo pomočnika, a bo tudi on, če se bo ponudila priložnost, lahko iskal svojo priložnost. Da je nepopustljiv, smo se lahko že večkrat prepričali. Tudi letos na Giru, kjer je v zadnji gorski etapi deklasiral tekmece ter se odpeljal rožnati majici in skupni zmagi naproti. Bi lahko Simon Yates presenetil na Touru, potem ko je osvojil Giro d'Italia? Foto: Reuters

Ni izključeno, da ne bi Visma skušala Pogačarja napasti tudi z Yatesom, Jorgensonom ali celo Seppom Kussom, ki ima od te trojice še najmanjše možnosti za skupno zmago, pa čeprav je že osvojil Vuelto.

Ben O'Connor (Jayco–AlUla) – najboljši rezultat: 4. mesto (2021)

Za Avstralca lahko rečemo, da je vrhunski taktik, ki zna izkoristiti pobeg. A ker se je že tolikokrat izkazal s svojim bežanjem, lahko pričakujemo, da mu peloton ne bo dal toliko manevrskega prostora na Touru.

Spomnimo se, kako je lani na Vuelti nosil rdečo majico 13 dni, nakar mu jo je v zaključku snel Primož Roglič.

Po drugi strani bo imela njegova ekipa ambicije v šprintih, pri katerih bo imel nosilno vlogo Dylan Groenewegen, njegov pomočnik pa bo Luka Mezgec.

Felix Gall (Decathlon AG2R) – najboljši rezultat: 8. mesto (2023)

Avstrijec je postal eden najzanesljivejših hribolazcev. Predlani je bil osmi na Touru in zmagovalec kraljevske etape, lani pa se mu je vse skupaj ponesrečilo in je kolesaril pod pričakovanji. Letos se ni izkazal, zato je vprašanje, v kakšni formi prihaja na Tour de France.

Enric Mas (Movistar) – najboljši rezultat: 5. mesto (2020)

Veteran med favoriti za vidnejše uvrstitve se lahko pohvali z izkušnjami in zanesljivim tempom. Čeprav ni več eksploziven, zna preživeti tudi težke klance in vedno znova končati visoko. Tour mu morda še nikoli ni zares ustrezal – najvišje je bil peti pred petimi leti -, a lahko tudi letos vstopi v elitno sedmerico.

Mladi Matttias Skjelmose je letos premagal Tadeja Pogačarja na Amstel Gold enodnevni dirki, pred Tourom pa je imel smolo z boleznijo. Foto: Guliverimage

Mattias Skjelmose (Lidl-Trek) – najboljši rezultat: 29. mesto (2023)

Po bolezni se nadarjeni 24-letni Danec vrača, a z neznano formo. Če bo zdrav, lahko napade deseterico. Njegova zmaga na Amstel Gold Race, kjer je premagal Tadeja Pogačarja, dokazuje, da zna zmagovati tudi proti najboljšim. Lani je Vuelto končal na visokem petem mestu.

Tobias Halland Johannessen (Uno-X Mobility) – najboljši rezultat: 30. mesto (2023)

Norveški up je na Kriteriju po Dofineji kolesaril v klanec pred Remcom Evenepoelom. Če ponovi takšne predstave in popravi kronometer, bo Uno-X morda končno dočakal uvrstitev med najboljšo deseterico na Touru.

Oscar Onley (Picnic PostNL) – ni še nastopil na Touru

Mladi 22-letni Škot se je izkazal z etapno zmago in tretjim mestom na Dirki po Švici. Če bo zdržal nervozo prvega tedna ter se v Alpah in Pirenejih držal najboljših, lahko kot debitant prav tako pride v deseterico. Morda pa bo njegov cilj bolj etapna zmaga, do katere bi lahko prišel, če bo še del karavane v zadnjem tednu.