"Mislim, da bo Pogačar na Tour prišel v boljši formi kot v prejšnjih letih, in to me sili, da se tudi sam presežem bolj kot kdajkoli," je bil iskren 28-letni Danec, ki je letos Pogačarju premoč priznal na Kriteriju po Dofineji, prav tako tudi na lanskem Touru. "Mislim, da moramo biti jaz in drugi, ki si prizadevamo za zmago na Touru, kot Tadej. Vem, da je eden najboljših kolesarjev v zgodovini, in da bi to dosegel, moraš vsak dan dati vse od sebe. Ko treniram, se osredotočam na to, da dam vse od sebe in dosežem najvišjo raven. Da bi zmagal na Touru, ga moram biti sposoben premagati," je še povedal Vingegaard, zmagovalec francoske pentlje v letih 2022 in 2023.

Lani zaradi grozljivega padca na Dirki po Baskiji Vingegaard ni imel idealnih priprav na Tour de France, tudi letos je imel nekaj smole na dirki Pariz–Nica ter je zaradi padca in pretresa možganov izgubil nekaj pomembnega treninga. "Počutim se dobro. Na dirki Pariz–Nica sem padel, zaradi česar sem bil skoraj dva tedna odsoten. Od takrat treniram že približno mesec in pol ter čutim, da sem dobro okreval in se zelo izboljšal v telesni pripravljenosti," pravi.

Bo odločilna vožnja na čas?

V kronometru je Pogačarja letos že premagal. Foto: Guliverimage Letos je Vingegaard zmagal na Dirki po Algarverju, nato odstopil na dirki Pariz–Nica po peti etapi, pa se v prvi polovici junija prvič v sezoni soočil s Pogačarjem na Dofineji. Slovenec ga je tam po osmih etapah premagal za 59 sekund, je pa pokazal nekaj šibkosti v vožnji na čas. Na posamičnem kronometru so Pogačarja premagali Remco Evenepoel, Vingegaard in tudi Dančev moštveni kolega Matteo Jorgenson. "Kronometer lahko močno vpliva na skupni seštevek," pravi Vingegaard. Na Touru njega in njegove tekmece čakata dve "uri resnice".

Čeprav je Dancu ljubši 11-kilometrski gorski kronometer, ki je na sporedu v 13. etapi, se zaveda, da bo v boju za skupno zmago bržčas odločilnejši prvi, 33-kilometrski ravninski, ki ga prinaša že peta etapa dirke. "Ta bo izjemno pomemben, zaradi tega sem veliko treniral tudi na kolesu za kronometer," je še potrdil za špansko televizijo, na vprašanja o preostalih ključnih etapah pa je odgovoril manj konkretno: "Ne moreš izbrati ene etape kot najodločilnejše, niti Col de la Loze niti La Plagne, ker bodo vse enako pomembne."

Ni navdušen nad novostjo

Vzpon na Montmartre na lanskih OI je bil pravi spektakel. Foto: Guliverimage Dirka po Franciji se bo letos spet končala na Elizejskih poljanah v Parizu. Lani tradicionalnega cilja tam ni bilo zaradi olimpijskih iger, letos pa Tour praznuje 50. obletnico zaključka v francoski prestolnici. A če je bila zaključna etapa v zadnjih letih bolj ali manj le še parada šampionov in je bil tekmovalen le še zaključni sprint za prestižno etapno zmago, bo letos drugače. Prireditelji so v zadnjo etapo vključili vzpon na Monmartre, ki je bil del olimpijske trase, ta pa lahko prinese premike tudi v skupnem seštevku dirke.

Ta odločitev prirediteljev je naletela na mešane odzive, celo več negativnih, med ljudi, ki jim novost ni všeč, pa sodi tudi Vingegaard. "To bi bila lahko zelo nevarna etapa. V zadnjih letih se je veliko govorilo o varnosti v kolesarstvu, dodatek Montmartra pa lahko poveča tveganje. Na olimpijskih igrah smo videli, kako zapleteno je bilo z ljudmi na obeh straneh ulice. Na lanski olimpijski dirki je Montmartre skupaj doseglo le 15 kolesarjev, letos pa jih bo več kot sto, verjetno 115 ali več, in po 21 dneh dirkanja bodo zelo utrujeni. Mislim, da bo zaradi tega etapa še nevarnejša."

Pogačarja prišteva med najboljše v zgodovini

Špancem je polaskal z razkritjem, da je bil njegov kolesarski vzornik Alberto Contador. "Ko sem odraščal, sem oboževal njegov slog dirkanja, vedno je napadal brez strahu pred čemerkoli," je povedal kolesarski as. Letos ima v načrtu tudi nastop na španski Vuelti, na kateri je ob debiju leta 2020 zasedel 46. mesto, leta 2023 pa je bil drugi in zaostal le za moštvenim kolegom Seppom Kussom. Vprašanje o najboljšem kolesarju v zgodovini pa je "bolj zapleteno" še pravi: "Ampak seveda je tam tudi Tadej."

