Tadej Pogačar tudi letos spada med glavne favorite za skupno zmago na dirki Tour de France. Glede na predstave, ki jih kaže že celotno leto, je celo osrednji favorit. A kot opozarja športni direktor ekipe UAE Emirates Joxean Fernández Matxín, tokratni Tour prinaša številne pasti že v prvem delu dirke – napetost, nevarnosti in nepredvidljive etape bodo odločilne, še preden se bo karavana sploh podala v gorski svet.

"Ne gre primerjati dirk ali forme. Letošnji Tour bo zelo netipičen. Ogromno bo napetosti in živčnosti. Prvih devet dni bo vsak dan na robu eksplozije, šele nato pridejo na vrsto gore," je za El Farolillo Rojo povedal Matxín.

Jonas Vingegaard in Tadej Pogačar sta osrednja favorita za zmago na Dirki po Franciji. Foto: Guliverimage

Po njegovem mnenju bo ključnih prvih devet etap, kjer bo karavana vozila prek razgibanega terena in bo le malo priložnosti za ustvarjanje razlik v skupnem seštevku. A prav zato bo boj za pozicije toliko bolj nervozen in nevarnejši.

"Ne gre več toliko za to, v kakšni formi bo Jonas Vingegaard v zadnjem tednu, ampak kaj se bo dogajalo v začetnih devetih dneh. V takšnih razmerah se poveča tveganje za padce in vsakdanja nervoza bo večja kot običajno," pravi strokovnjak v ekipi UAE Emirates.

Pogačarjeva ura: kje so rezerve in kako jih izkoristiti

Tudi vožnja na čas bo pomemben element dirke. V ekipi UAE so po nekoliko slabšem kronometru na Dirki po Dofineji podrobno analizirali nastop in prišli do ugotovitev, ki jih navdajajo z optimizmom. Da je bil Pogi razred zase pri vožnji navkreber v gorskih etapah, pa je popolnoma jasno.

Foto: Guliverimage

"Mislim, da je bil dober, ampak obstajajo področja, kjer moramo stvari prilagoditi. Vemo, kaj moramo spremeniti in kako. Hkrati pa je treba priznati tudi, da so tekmeci odlični. Remco Evenepoel in Jonas Vingegaard sta dobro odpeljala. Vsi imajo dobre predstave in se stalno izboljšujejo."

Tadej še ni dosegel vrhunca

In tudi slovenski šampion se razvija, čeprav je že ničkolikokrat dokazal, da spada med najboljše kolesarje vseh časov. Matxín verjame, da še ni rekel zadnje besede.

Tadej Pogačar je pravi vodja, poudarja Matxin. Foto: Guliverimage

"Tadej napreduje vsako leto. Ko si enkrat na 99 odstotkih, že pol odstotka naredi razliko. In Tadej se še vedno razvija. Ne le kot prvak, ampak kot pravi vodja. Ko si enkrat na vrhu, se dobro zaveš, da je tam težje ostati, kot se nanj povzpeti," je sklenil Matxín.