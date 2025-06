Vse oči so uprte v epski dvoboj Tadeja Pogačarja in Jonasa Vingegaarda, ki se bo začel 5. julija na Dirki po Franciji. Čeprav ima Danec Jonas Vingegaard podporo rojaka Alexandra Kampa, ta brez olepševanja priznava: "Pogačar je stroj. Jonas se ne bo izboljšal za pet ali deset odstotkov in Pogačar ne bo nič slabši."

Vse bolj se približuje 5. julij, ko se bo začelo novo poglavje velikega rivalstva za rumeno majico med Tadejem Pogačarjem in Jonasom Vingegaardom na Dirki po Franciji. V kolesarski karavani je to vroča tema in vseskozi so na tapeti primerjave.

Za TV2.de je svoje poglede predstavil danski kolesar ekipe Intermarché - Wanty Alexander Kamp, ki priznava, da bo njegov rojak Vingegaard na Touru težko zmagal še tretjič. "Jonas je dober, a se ne bo izboljšal za pet ali deset odstotkov pred začetkom Toura. In ne moremo računati, da bo Pogačar postal slabši," je povedal 31-letni dvakratni danski državni prvak: "Nihče ne bo premagal Pogačarja, če bo kolesaril tako kot letos in lani. Preprosto je dominanten."

Foto: Guliverimage

Kamp poudarja, da ima Pogačar ob svoji individualni moči tudi izjemno ekipo UAE Team Emirates - XRG. "UAE ima močno ekipo. Tudi Visma je močna, a Tadej je najboljši. Lani je sam nadoknadil dve minuti za Matteom Jorgensonom na eni od zaključnih etap. Kaj sploh lahko narediš proti takšnemu? Je stroj."

Tudi Stefan Küng iz ekipe Groupama - FDJ meni, da bo Pogačarja zelo težko premagati: "Na Tour priti preveč samozavesten ni nujno dobra ideja, a Pogačar je pač Pogačar. V zadnjem letu ga je bilo skoraj nemogoče premagati, zato bo Jonas težko zmagal."